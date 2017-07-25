Lá diếp cá có tính mát, chứa nhiều thành phần diệt khuẩn, kháng viêm, giúp trị mụn nhanh chóng. Ngoài ra, các vitamin, dưỡng chất dồi dào trong lá diếp cá còn giúp phục hồi da hư tổn, làm mờ vết thâm và trị sạm nám hiệu quả.

Thời tiết mùa hè khiến bạn rất dễ bị nổi mụn và để lại nhiều vết thâm xấu xí lên da. Áp dụng ngay 3 cách trị mụn từ lá diếp cá dưới đây để sạch mụn, trị thâm và trắng mịn rạng rỡ.

- 1 nắm rau diếp cá

- 1 muỗng cà phê dầu dừa

Cách làm:

- Đầu tiên, rửa sạch lá diếp cá, cho vào cối giã nát hoặc máy xay nhuyễn rồi lọc lấy nước, bỏ phần bã.

- Thêm 1 muỗng cà phê dầu dừa vào nước lá diếp cá rồi trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất.

- Làm sạch da với sữa rửa mặt như bình thường, thoa đều hỗn hợp lên da rồi mát xa nhẹ nhàng theo chuyển động tròn, đặc biệt ở những vùng nhiều thâm mụn.

- Để nguyên hỗn hợp trên da khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm.

- Thực hiện đều đặn mụn và vết thâm sẽ giảm rõ rệt sau 4 ngày.

2. Lá diếp cá và nha đam

Chuẩn bị:

- 1 nắm rau diếp cá

- 1 muỗng gel nha đam tươi

- Nửa muỗng cà phê nước cốt chanh

Cách làm:

- Rửa sạch lá diếp cá rồi xay nhuyễn, lọc lấy phần nước ép rồi trộn đều với 1 muỗng gel nha đam tươi và nửa muỗng cà phê nước cốt chanh tạo thành hỗn hợp sệt.

- Rửa mặt với sữa rửa mặt, nhúng bông tẩy trang vào hỗn hợp rồi thoa lên mặt, mát xa nhẹ nhàng vùng da nhiều mụn và thâm.

- Để trong 20 phút rồi rửa sạch mặt với nước.

- Nếu da bạn nhạy cảm, chỉ cần dùng lá diếp cá và nha đam là được.

3. Lá diếp cá và mật ong

Chuẩn bị:

- 1 nắm lá diếp cá

- 1 muỗng mật ong

Cách làm:

- Rửa sạch lá diếp cá, bỏ vào máy xay nhuyễn rồi thêm 1 muỗng mật ong vào.

- Sau đó, thoa hỗn hợp lên da, thư giãn 20 phút rồi rửa sạch với nước.

Ngoài làm đẹp da từ bên ngoài, bạn có thể ép diếp cá lấy nước uống, đồng thời bổ sung một ly dừa tươi mỗi ngày, mụn sẽ biến mất hoàn toàn và làn da căng mịn, trắng hồng.