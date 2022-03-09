3 cách biến tấu để tạo kiểu cho áo sơ mi trắng cơ bản giúp nàng tự tin tỏa sáng

Dưới đây là ba cách thú vị, giản dị mà bạn có thể tạo kiểu cho cùng một chiếc áo sơ mi trắng nhưng sẽ đưa bạn đi qua rất nhiều khoảnh khắc của vẻ đẹp sáng tạo.

Cần phải giúp chiếc áo sơ mi trắng phát huy được hết khả năng của nó, tạo nên cảm giác hiện đại và chắc chắn sẽ bớt nhàm chán cho diện mạo của bạn.

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Nếu việc kết hợp này có một cái tên, nó sẽ là Carrie Bradshaw - một cái tên của cô nàng yêu thời trang và thảo mình sáng tạo với thời trang. Bạn sẽ mô tả thế nào khác về một sự kết hợp trang phục gợi ý mặc áo sơ mi vải poplin với chân váy da xếp ly kiểu cách từ thời grunge những năm 90?

Thêm chút màu sắc cho vẻ ngoài đơn sắc bằng cách xỏ chân vào một đôi giày cao gót quai mảnh sáng màu (hoặc bất kỳ loại giày cao gót nào). Để hoàn thiện vẻ ngoài, hãy mang trên mình một chiếc ví sáng bóng có in họa tiết macro hoặc hoa văn Payette lấy cảm hứng từ chiếc bánh Fendi Baguette màu tím của Carrie để có chút quyến rũ cổ điển. Nếu bạn đang tự hỏi về một cơ hội để thể thao diện mạo này, câu trả lời là ở khắp mọi nơi!

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Kết hợp với quần short đi xe đạp

Kendall, Hailey và một nhóm siêu mẫu khác đã biến quần short đi xe đạp trở thành điểm nhấn chính trong phong cách đường phố của họ. Họ đang "uốn éo" đôi chân thon thả của người mẫu trong chiếc quần đùi này và đang truyền cảm hứng cho chúng ta làm điều tương tự.

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Để có một vẻ ngoài giản dị nhưng sang trọng như siêu mẫu, chúng ta hãy kết hợp chiếc áo sơ mi trắng sắc nét của mình với những chiếc quần short hiện đang rất thịnh hành. Trang bị phụ kiện với vúi tote XXL hoặc túi hobo, hay bất kỳ túi quá khổ nào hoàn toàn hữu ích cho việc mang theo vật dụng hoặc đóng gói đồ dùng cần thiết đi qua đêm. Những đôi giày bệt như giày thể thao hoặc xăng đan đế bệt lấy cảm hứng từ Spice Girls chunky sẽ trông rất tuyệt. Đối với một số cô gái yêu thích sự long lanh, hãy hướng tới kết hợp thêm một đôi hoa tai nạm kim cương giả như thế này.

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Như một chiếc áo khoác ngoài

Đâu đó trên mạng xuất hiện những bức ảnh nàng Gigi Hadid diện trang phục toàn màu trắng: quần ống loe màu trắng kết hợp cùng áo sơ mi trắng oversized mix lai áo khoác đã truyền cảm hứng cho điều này.

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Để có vẻ ngoài có thể mặc đi ăn sáng muộn, đi nghỉ và mọi nơi khác, hãy sử dụng áo sơ mi poplin của bạn như một chiếc áo sơ mi overshirt bằng cách xắn tay áo lên. Một chiếc áo bralette lụa hoặc một chiếc áo crop top có đường gân với quần ống loe sẽ rất phù hợp cho một số kiểu váy xòe midriff. Một số đôi xăng đan mũi nhọn và đồ trang sức có dây xích sẽ tạo nên vẻ quyến rũ cho vẻ ngoài, trong khi một chiếc túi xách raffia sẽ mang đến cho bạn cảm giác vô cùng cần thiết trong kỳ nghỉ.

Theo Femina