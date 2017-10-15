10 kiểu váy giúp bạn lựa chọn trang phục ‘chuẩn không cần chỉnh’

Dưới đây là ưu, nhược điểm của những mẫu váy cơ bản, chị em nào cũng muốn sở hữu:

Mỗi kiểu váy đều có những ưu và nhược điểm riêng của nó. Biết được những điều này, việc lựa chọn được trang phục tôn dáng, giúp chị em trông thật nổi bật sẽ trở nên vô cùng dễ dàng.

Đây là kiểu váy xuất hiện nhiều nhất trong tủ đồ của những cô nàng đam mê thời trang .

Váy chữ A giúp giấu nhược điểm vòng eo quá khổ, tạo cảm giác đôi chân thon gọn hơn. Mặc dù được xem là “cứu tinh” của những cô nàng có vòng eo “bánh mì” nhưng mẫu váy này lại không phù hợp với những người vai rộng.

2. Váy body

Mẫu váy này giúp tôn đường cong cơ thể hoàn hảo, hợp với những người có vóc dáng gọn gàng. Ngược lại, chúng không hề phù hợp với những cô nàng có vòng eo quá khổ.

3. Váy eo cao

Váy eo cao khá kén dáng người và chỉ phù hợp với những cô nàng mảnh mai, cao ráo. Những cô nàng có vòng eo to hoặc vai rộng thì không nên lựa chọn mẫu váy này.

4. Váy đuôi cá

Với thiết kế đặc trưng riêng, váy đuôi cá giúp tôn vòng 3 cực hiệu quả. Đây là kiểu váy phù hợp với những cô nàng vai rộng và có vòng 1 đầy đặn.

5. Váy quấn

Đây là mẫu váy giúp che đi các khuyết điểm của cơ thể một cách hoàn hảo. Váy quấn giúp tạo cảm giác vòng 1 đầy đặn hơn, eo thon gọn hơn, giúp ngoại hình của bạn trở nên vô cùng quyến rũ và gợi cảm.

6. Váy peplum

Váy peplum giúp vòng eo trông thon gọn hơn bao giờ hết nhờ thiết kế phần hông to hơn bình thường. Tuy nhiên, mẫu váy này không hề phù hợp với những cô nàng “nấm lùn”.

7. Váy babydol

Đây là mẫu váy được nhiều cô nàng “nấm lùn” ưa chuộng vì chúng giúp bạn trông trẻ trung và cao ráo hơn.

8. Váy sơ mi

Mẫu váy sơ mi thường được các cô nàng ưa chuộng vì chúng phù hợp với nhiều hoàn cảnh kể cả đi làm, đi chơi hay đi học. Mặc dù vậy, đây không phải là mẫu váy phù hợp với những cô nàng có vòng 1 ngoại cỡ vì sẽ làm cơ thể mất đi sự cân đối.

9. Váy suông

Váy suông chính là mẫu váy giúp che đi hầu hết các khuyết điểm của cơ thể. Dù bạn có vòng 1 kém hấp dẫn hay vòng 2 kém thon gọn thì đều có thể tự tin diện mẫu váy này.

Đây cũng là mẫu váy phù hợp với nhiều lứa tuổi và có thể sử dụng trong nhiều bối cảnh đa dạng.

10. Váy ôm cơ bản

Tương tự như váy body, váy ôm cơ bản cũng giúp tôn dáng cho người mặc nhưng độ ôm thì không bằng. Các cô nàng có vóc dáng thanh mảnh đều có thể lựa chọn mẫu váy này.