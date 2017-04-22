1 nhánh sả + 1 quả chanh: Công thức 'thần thánh' giúp giảm 4kg chỉ trong 1 tuần

Cả 4 nguyên liệu này đều chứa hàm lượng vitamin, chất chống oxy hóa cao, có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đẩy mạnh việc đào thải mỡ thừa ra khỏi cơ thể. Từ đó, làm tăng hiệu quả quá trình giảm cân.

Chanh, gừng, sả và mật ong là những nguyên liệu phổ biến và quen thuộc với mọi nhà. Kết hợp 4 nguyên liệu này với nhau sẽ mang lại công dụng giảm cân vô cùng hiệu quả. Do axit lactic chứa trong chanh có tác dụng xâm nhập và giải phóng các mô mỡ tích tụ lâu ngày dưới da. Bên cạnh đó, khi bổ sung sả và gừng, cơ thể sẽ sinh nhiệt và đốt cháy chất béo một cách tự nhiên rồi đào thải qua đường nước tiểu.

Dưới đây là cách thực hiện hỗn hợp chanh, gừng, mật ong và sả:

- ½ củ gừng tươi

- 1 quả chanh

- 1 nhánh sả

- 1000ml nước lọc

- 2 muỗng canh mật ong

Cách thực hiện:

Bước 1: Chanh rửa sạch sau đó ngâm với nước muối pha loãng trong vòng 8 – 10 phút, vớt ra để ráo rồi thái thành từng lát mỏng.

Bước 2: Sả và gừng rửa sạch, gọt vỏ sau đó đập hơi dập rồi thái thành từng đoạn khoảng 2 – 4 cm.

Bước 3: Cho 1000ml nước lọc vào nồi rồi tiến hành đun sôi. Khi nước chuẩn bị sôi thì cho vào đó chanh, gừng và sả đã sơ chế. Đợi đến khi hỗn hợp sôi, hạ lửa và ninh khoảng 10 – 15 phút rồi tắt bếp.

Bước 4: Khi hỗn hợp đã nguội, lọc lấy phần nước cho vào bình thủy tinh bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để sử dụng trong thời gian dài.

Cách sử dụng:

Nên dùng mỗi ngày 1 ly nước này trước bữa ăn sáng 30 phút để mang lại hiệu quả tốt nhất. Áp dụng đều đặn trong vòng 1 tuần bạn sẽ đốt cháy một lượng mỡ thừa đáng kể trong cơ thể.

Lưu ý:

- Tránh sử dụng dụng hỗn hợp này đối với người mắc bệnh về dạ dày, tá tràng và phụ nữ mang thai.

Chúc bạn thành công!