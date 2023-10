Top 10 thực phẩm bổ sung Collagen hiệu quả nhất, bạn cần biết

Thường xuyên dùng trứng và ngũ cốc nguyên hạt là cách bổ sung collagen hiệu quả cho làn da

2. Đậu nành

Đậu nành được biết đến là món ăn quen thuộc và rất được yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng đậu nành là nguồn thực thực phẩm giàu Collagen rất tốt cho sức khỏe và làn da.

Đậu nành rất tốt cho phụ nữ. Không chỉ là giải pháp hiệu quả để điều trị các triệu chứng rối loạn nội tiết tố nữ, tiền mãn kinh. Mà trong đậu nành có chứa lượng lớn Geniste góp phần vào quá trình sản sinh ra Collagen và chống lão hóa da hiệu quả.

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên uống sữa đậu nành có làn da mượt mà, khỏe hơn, chống lại được sự ảnh hưởng của tia cực tím tốt hơn.

3. Thực phẩm giàu chất béo Omega-3

Dùng các thực phẩm giàu chất béo omega -3 có tác dụng ngăn ngừa tình trạng mất nước giữa các lớp da, thúc đẩy quá trình sản xuất collagen. Có thể kể đến các loại cá giàu omega 3 như cá mòi, cá thu, cá trích, cá hồi…

Thường xuyên bổ sung những thực phẩm này sẽ giúp cơ thể tránh được các nguy cơ lão hóa, ngăn ngừa suy giảm trí nhớ, đái tháo đường, giảm triệu chứng viêm khớp dạng thấp và chống trầm cảm hiệu quả.

4. Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C có vai trò quan trọng trong sản sinh ra collagen đồng thời giúp tăng cường chức năng chống oxy hóa, hạn chế quá trình lão hóa, ngừa nếp nhăn. Vitamin C giúp tiêu diệt các gốc tự do và đào thải những độc tố ra bên ngoài Đồng thời, bảo vệ da khỏi ảnh hưởng xấu từ tia UV trong ánh nắng mặt trời.

Những loại trái cây họ cam từ lâu đã nổi tiếng với lượng vitamin C cực khủng. Đừng quên bổ sung những thực phẩm chứa nhiều collagen khá rẻ này hàng ngày.

5. Tỏi

Ít ai biết rằng tỏi là thực phẩm nhiều collagen tốt cho da giá rẻ cần bổ sung mỗi ngày. Sulfur chứa trong tỏi là chất giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên trong cơ thể. Dùng tỏi thường xuyên trong món ăn sẽ giúp cho làn da luôn chắc khỏe, mịn màng và có độ đàn hồi tốt.

Hàm lượng cao axit alpha-lipoic và taurine trong tỏi còn giúp tăng khả năng sản xuất collagen rất hiệu quả.

6. Móng heo

Móng heo là thực phẩm được xếp vào hàng những loại thực phẩm rất tốt cho thẩm mỹ. Những thành phần có lợi cho cơ thể trong thực phẩm này gồm có chất đạm, chất béo và carbohydrate, canxi, phốt pho, magiê, sắt và vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K.

Hàm lượng collagen trong thực phẩm này rất cao. Bạn có thể an tâm nạp vào cơ thể mà không quá lo lắng về việc dư thừa lượng mỡ không cần thiết. Bởi hàm lượng chất béo trong móng heo thấp hơn thịt mỡ.

7. Cà chua

Trong cà chua có chứa lycopene, một chất chống oxy hóa có hiệu quả giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng cường hàng rào bảo vệ da khỏi tia cực tím của ánh nắng mặt trời.

Đồng thời, giúp ngăn ngừa quá trình phá hủy cấu trúc tái tạo và hỗ trợ duy trì sản xuất Collagen đều đặn, tăng cường hoạt động của Collagen có trong cơ thể. Hơn nữa, lycopene đóng vai trò à giúp chống lão hóa da và cơ thể.

Nên uống ít nhất 1 ly sinh tố hoặc nước ép cà chua mỗi ngày.

8. Bơ

Bơ chứa nhiều axit Omega 3 và vitamin E có tác dụng tăng khả năng sản sinh collagen, chống lại các gốc tư do.

Bơ là loại thực phẩm dễ kết hợp và hương vị dễ thưởng thức. Bơ là loại thực phẩm rất được ưa chuộng trong các món salad. Bởi vậy, dùng một cốc sinh tố bơ mỗi ngày hoặc salad bơ là cách đơn giản sẽ giúp cải thiện lượng collagen trên da của bạn.

9. Chân gà

Ít ai biết rằng ăn chân gà sẽ giúp bổ sung canxi và collagen, giúp làm mềm mạch máu và chăm sóc da không bị nhão, nhăn. Không chỉ vậy, chân gà là món ăn giúp làm giảm huyết áp và hạ lipid, cải thiện khả năng miễn dịch, có lợi cho tim mạch.

Món ăn này còn chứa rất giàu đồng, đóng góp vào tăng cường sự phát triển của cơ quan nội tạng, máu, hệ miễn dịch và thần kinh trung ương, tóc, da và mô xương.

Mặc dù vậy, không nên ăn nhiều chân gà bởi lượng caloc cao trong món ăn này. Trong 100g chân gà chứa khoảng 250kcal. Mỗi lần bạn chỉ nên ăn từ 1-2 chân là đủ.

10. Các loại rau màu xanh đậm

Dù không phải là thực phẩm chứa nhiều collagen các loại rau màu xanh đậm lại rất giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Do đó, bổ sung thường xuyên sẽ giúp thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên trong cơ thể cực kỳ tốt. Các loại rau có màu xanh đậm có thể kể đến như bắp cải, măng tây, rau bina, bông cải...

Kết quả nhiều nghiên cứu cũng cho thấy trong nhóm rau xanh đậm màu còn có chứa những chất không những kích thích sản xuất collagen dồi dào mà còn giúp cơ thể sử dụng collagen hiệu quả, trung hòa các gốc tự do, đẩy lùi các nguyên nhân gây lão hóa da.

Có thể xem collagen là “thần dược” giúp trẻ hóa làn da rất tốt. Dùng những thực phẩm bổ sung Collagen trên đây sẽ giúp mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, sắc đẹp. Mặc dù vậy, đừng quá lạm dụng và xem nó là loại thuốc thần kỳ giúp đẩy lùi lão hóa một cách nhanh chóng. Hãy kết hợp với lối sống lành mạnh cùng với dùng các thực phẩm trên trong thực đơn hàng ngày để luôn tràn đầy sức sống ở mọi độ tuổi nhất.