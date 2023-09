Muốn da trắng hồng, mịn màng, lưu lại ngay các loại nước ép tốt cho da dưới đây!

Củ cải đường là loại củ quả mà nhiều bạn không thích củ cải đường, nhưng thực tế nước ép củ cải đường lại là một loại nước ép làm đẹp da mặt. Nước ép củ cải đường tươi có đặc tính chống viêm đồng thời rất giàu sắt và kali, giúp thanh lọc máu. Nước ép rau quả cũng chứa vitamin A, C, K cùng các khoáng chất như Magie, Acid Folic và kẽm. Bên cạnh đó, pha loãng củ cải đường với một thành phần khác và uống nước ép mỗi ngày để chống lại các vấn đề về da như vết thâm, vết mụn và viêm.

1 củ cải đỏ nhỏ

1 quả táo lớn (hoặc 2 quả táo nhỏ)

2 thân cây cần tây

1-2 củ cà rốt

1/2 quả chanh

1/2 củ gừng nhỏ, bóc vỏ

Thực hiện

Bước 1: Rửa tất cả rau và hoa quả để ráo.

Bước 2: Bóc vỏ và cắt củ cải đường thành lát dài. Cắt táo thành miếng dài và bỏ lõi giữa. Gọt vỏ và cắt cà rốt thành những miếng dài. Cắt cần tây thành những miếng dài.

Bước 3: Đặt ly hoặc vật chứa dưới vòi phun của máy ép trái cây và bật nó lên.

Bước 4: Ép tất cả các thành phần (củ cải đường, táo, cà rốt, cần tây, gừng) trừ chanh.

Bước 5: Vắt nửa quả chanh vào nước ép đã chuẩn bị và khuấy đều. Đổ nó vào ly cho thêm đá và phục vụ. Uống ngay.

2. Nước ép cà rốt

Chắc hẳn ai cũng đã được nghe về tác dụng tốt cho mắt của nước ép cà rốt ít nhất 1 lần. Thế nhưng, nước ép cà rốt cũng là một trong các loại nước ép tốt cho da mà bạn nên biết. Cà rốt chứa vitamin A, chống lại mụn trứng cá, nếp nhăn, sắc tố và da không đều màu. Nước ép rất giàu chất xơ, giúp bài tiết phân dễ dàng, do đó làm sạch dạ dày của bạn. Điều này giúp da trở nên sáng và hồng hào hơn. Cà rốt cũng chứa vitamin C và Kali, giúp cải thiện độ đàn hồi của da và giúp tái tạo các tế bào mới.

Hãy chắc chắn rằng bạn uống một ít nước ép cà rốt mỗi ngày vào buổi sáng để bắt đầu một ngày tuyệt vời và cho làn da tươi sáng.

Các loại nước ép hoa quả tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

5 củ cà rốt

Đường trắng: theo nhu cầu độ ngọt mỗi người

1 hộp sữa tươi 250ml

1 quả cam tươi (nếu có)

Đá lạnh viên loại nhỏ

1 lít nước

2 ly nước sôi

Dụng cụ làm nước ép cà rốt

Máy xay sinh tố.

Rây lọc.

Ly thủy tinh.

Dao, dụng cụ gọt vỏ.

Thực hiện

Bước 1: Sơ chế, rửa sạch củ cà rốt. Bạn rửa sạch hết 3 củ cà rốt, dùng bàn chải rửa rau củ để chà sạch nếu có thể. Sau đó, dùng dao cắt bỏ 2 đầu lớn của củ, nơi phần ủ đã từng hoặc vẫn còn dính với phần lá xanh của cây cà rốt.

Bước 2: Cắt gọt cà rốt và chuẩn bị máy móc. Tiếp theo, bạn nên cắt cà rốt thành miếng nhỏ vừa phải, tầm 2ml trước khi cho vào máy ép, hoặc máy xay sinh tốt. Bởi vì nếu như bạn không gọt nhỏ thì máy xay sinh tố sẽ bị hỏng. Máy xay thực phẩm hoặc máy xay nào cũng hoạt động tốt khi ép 1-2 khối cà rốt.

Bước 3: Cho cà rốt đã rửa sạch và cắt miếng vào máy xay sinh tố hoặc máy xay thực phẩm. Xay đến khi cà rốt được cắt hoặc nghiền nhuyễn. Trong quá trình xay, bạn cho thêm 1 chút nước vào, cho tới khi cà rốt được xay nhỏ. Lưu ý rằng máy xay thực phẩm không xay cà rốt nhuyễn bằng máy xay sinh tố chất lượng cao. Mặc dù không quan trọng nhưng nếu có thể, bạn nên dùng máy xay sinh tố chất lượng cao.

Bước 4: Xay cà rốt với hỗn hợp nước, đường, sữa. Cho 1 lít nước, đường và sữa vào hỗn hợp cà rốt đang xay nhuyễn. Cách này giúp hỗn hợp có vị ngon hơn và tạo ra nhiều nước ép hơn.

Bước 5: Bạn chuẩn bị 2 cốc nước sôi, trộn đều cà rốt nghiền với nước nóng vào hũ thủy tinh lớn. Sau đó, khuấy cho cà rốt nghiền hòa quyện với nước.

Bước 6: Một trong những đặc tính tuyệt vời nhất của nước là nó hấp thụ dưỡng chất cùng hương vị rất tốt khi còn nóng. Giống như trà, cà rốt nghiền được ủ càng lâu trong nước nóng thì nước ép càng ngon và giàu dinh dưỡng. Nên ủ khoảng 15-20 phút.

Bước 7: Chắt lọc cà rốt. Để khoảng 10 phút cho bã cà rốt lắng xuống bớt, sau đó lọc qua rây.

3. Nước ép táo

Chúng ta thường nghe nói “Một quả táo mỗi ngày khỏi cần gặp bác sĩ”. Còn bây giờ người ta nói, một quả táo mỗi ngày giúp tránh xa các vấn đề về da. Táo chứa một lượng Collagen đáng kể, giúp da bạn đàn hồi và sáng mịn. Chúng cũng chứa chất chống oxy hóa ngăn ngừa da bạn bị lão hóa sớm, nếp nhăn và tổn thương mô da.

Nước ép táo là một trong các loại nước ép trái cây tốt cho da mà bạn nên uống mỗi ngày, bởi chúng cung cấp cho cơ thể bạn Retinoids, làm cho làn da của bạn săn chắc và dẻo dai. Ngoài ra, nước ép táo còn chứa axit ursolic nên có công dụng làm giảm nguy cơ béo phì. Vì vậy, đây là loại quả giúp chị em có vóc dáng đẹp nếu chăm ăn táo và sử dụng nước ép táo chăm sóc cơ thể. Bên cạnh đó, táo còn được sử dụng để chế tạo một số sản phẩm mặt nạ hiệu quả và là thức uống chăm sóc da chuyên sâu, cho làn da trẻ hóa. Bởi: Táo giàu vitamin C giúp ức chế sự tăng tiết bã nhờn, làm sạch sâu lỗ chân lông, loại bỏ mụn trên da sẽ nhanh chóng lặn đi, trả lại làn da mịn màng không tì vết.

Các loại nước ép tốt cho da và giảm cân - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

1 quả táo.

½ quả chanh tươi.

1 nhánh gừng nhỏ.

50 gram đường cát trắng.

Đá nhỏ.

Dụng cụ

Máy xay sinh tố.

Rây lọc xác sinh tố.

Thực hiện

Bước 1: Táo bạn chọn những quả tròn, da căng trơn láng, không bị đốm và không khía sẽ là táo giòn ngọt và thơm. Bạn rửa sạch táo, gọt vỏ, bỏ hạt và cắt hạt lựu hoặc lát mỏng.

Bước 2: Gừng bạn rửa sạch, bỏ vỏ.

Bước 3: Chanh bạn vắt lấy 1 thìa nước cốt, bỏ hạt.

Bước 4: Cho hỗn hợp táo, chanh, gừng, đường và đá (có thể thêm một xíu nước lọc để thành phẩm được nhiều hơn bạn nhé) vào máy xay sinh tố. Bạn xay thật nhuyễn hỗn hợp trên.

Bước 5: Sau đó lọc qua rây, chắt thật kỹ để lấy hết phần nước cốt.

Bước 6: Đổ phần nước cốt ra ly và bạn có thể thêm đá nhỏ để thưởng thức ngay hoặc làm mát trong tủ lạnh sẽ giữ được hương vị thơm ngon đậm đà hơn.

Nước ép táo + gừng + chanh tươi là một loại nước ép làm đẹp da mặt, giúp thanh lọc cơ thể, làm đẹp da và hỗ trợ phòng chống viêm họng lại có vị rất thơm ngon. Mùa nắng nóng làm một ly nước ép táo cho người thân hay bạn bè thưởng thức để đánh tan cảm giác oi bức khó chịu nhé!

4. Nước ép bưởi

Bưởi là một loại quả thơm ngon và có nhiều nước. Nó là một sự pha trộn hoàn hảo của tất cả những điều tốt đẹp và là một bữa ăn nhẹ tuyệt vời. Bưởi chứa Beta-carotene và vitamin A, là những chất dinh dưỡng tạo ra làn da đẹp. Chúng bảo vệ làn da của bạn khỏi các gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa da.

Muốn hạn chế viêm da và các tác động xấu của ánh nắng mặt trời, hãy uống nước ép bưởi. Hãy uống nó thường xuyên, và bạn sẽ thấy một kết quả rất tuyệt vời.

Các loại nước ép hoa quả tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Bưởi: 1 quả

Nước đường cát: 100ml

Nước cốt chanh tươi: 10ml

Hoa atiso đỏ

Đá viên

Dụng cụ: máy ép trái cây, bình lắc, ly…

Thực hiện

Bước 1: Trước tiên, bạn bóc vỏ bưởi và tách từng múi bưởi để riêng, bỏ hạt bưởi. Sau đó cho bưởi ngâm vào nước đường cát để tạo vị ngọt tự nhiên, giữ màu của bưởi đẹp hơn khi làm nước ép. Lưu ý: lượng đường ngâm sẽ không ảnh hưởng đến độ ngọt của nước ép bưởi.

Bước 2: Bạn ngâm hoa atiso đỏ trong nước sôi 90 độ C, sau đó lấy nước cốt để riêng. Cho bưởi vào máy ép trái cây, ép lấy nước bưởi nguyên chất.

Bước 3: Bạn cho 80ml nước ép bưởi, 10ml nước đường, 5ml nước ngâm hoa atiso đỏ, 10ml nước chanh tươi và đá viên vào lắc. Lắc đều hỗn hợp này. Khi bạn sử dụng bình lắc làm nước ép sẽ giúp cho nước ép lên màu đẹp mắt, hương vị sẽ giữ lại lâu hơn. Cuối cùng, rót ra ly và trang trí thêm một ít tép bưởi tươi.

5. Nước ép dứa

Nên uống nước ép gì mỗi ngày? Nước ép dứa là một trong các loại nước ép hoa quả tốt cho da. Lợi ích nổi bật nhất của việc uống nước ép dứa hàng ngày đối với sức khỏe của làn da là nước ép này có nhiều vitamin C. Loại vitamin này từ lâu đã được coi là vitamin hiệu quả nhất cho những người có làn da nhạy cảm hoặc bị viêm, hoặc cho những người bị mụn trứng cá. Nước ép dứa cũng chứa vitamin A, có khả năng giảm viêm và cũng hoạt động như một chất chống nấm và kháng khuẩn tự nhiên.

Chất chống oxy hóa là cực kỳ quan trọng đối với những người bị mụn trứng cá, và nước ép dứa có rất nhiều. Những chất chống oxy hóa tự nhiên này có thể giúp làm sáng và làm đều màu da đồng thời giúp ngăn ngừa nhiễm trùng do vi khuẩn. Ngoài ra, cả vitamin A lẫn vitamin C đã được chứng minh là giúp chống lại một số dấu hiệu lão hóa bao gồm các đường mảnh, nếp nhăn, da không đều màu, bị tổn thương do ánh nắng mặt trời, v.v. Nói tóm lại, đây là loại nước ép trái cây tự nhiên lý tưởng cho những người bị mụn trứng cá và những người từng bị mụn trứng cá.

Các loại nước ép trái cây tốt cho da - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Dứa chín: 1 quả (nên chọn dứa mật)

Mật ong: 10ml

Nước lọc: 500ml

Muối: 1/2 thìa cà phê

Đá viên (nếu muốn uống lạnh)

Thực hiện

Bước 1: Gọt vỏ, cắt mắt dứa, loại bỏ lõi cứng và xắt miếng nhỏ.

Bước 2: Thêm dứa cùng 300ml nước lọc vào máy xay nhuyễn. Chắt nước dứa ra cốc và đổ phần nước còn lại vào xay tiếp với phần bã.

Bước 3: Chắt nước ép còn lại ra cốc, thêm muối, mật ong, đá viên và thưởng thức. Ngoài ra, bạn có thể cho đá vào xay chung khi ép dứa.

Mật ong chứa nhiều vitamin A, E có tác dụng kháng khuẩn, trẻ hóa và phục hồi da. Mặt khác, vị ngọt của mật ong sẽ làm giảm bớt độ chua của nước ép dứa giúp bạn giảm cân hiệu quả.

Vậy là các bạn đã biết các loại nước ép tốt cho da, giúp làn da sáng và khỏe mạnh. Muốn có một làn da sáng và duy trì nó các bạn phải thường xuyên uống các loại nước ép vừa kể. Ngoài chuyện không có thời gian để ép các loại trái cây để uống đều đặn, các bạn còn phải thoa kem chống nắng mỗi ngày khi ra đường nữa.