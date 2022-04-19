Mật ong kỵ gì? Những thực phẩm không nên kết hợp cùng mật ong

Mật ong là một trong những chất tự nhiên, được ong lấy về từ những bông hoa có trong tự nhiên. Mật là chất có vị ngọt không lên men. Sau khi kiếm và chế biến mật, số mật đó sẽ được bảo quản mỗi ngày trong bánh mật của tổ ong.

Mật ong là một trong những nguуên liệu dùng phổ biến. Với rất nhiều ᴄông dụng đối ᴠới ѕứᴄ khỏe, từ làm đẹp đến nấu nướng. Tuy nhiên có bao giờ bạn tự hỏi mật ong kỵ gì chưa? Đâу là một ᴄâu hỏi được nhiều người thắᴄ mắᴄ. Để có câu trả lời chính xác nhất, hãy tham khảo bài viết bên dưới của chúng tôi nhé!

Đối với mật ong thì đặc biệt không được có bất kỳ hương vị hay mùi khó chịu nào có trong mật, cũng như không chứa các chất độc hại. Mật của ong là một trong những loại thực phẩm tốt.

Mật ong có 2 dạng chính là: Mật ong nuôi và mật ong rừng. Tuy nhiên đây đều là mật nguyên chất.

Mật ong bao nhiêu calo?

Cứ trong mỗi muỗng canh (khoảng 20ml) mật ong nguyên chất có chứa đến 64 calo cùng với các dưỡng chất như:

Carbs: 17gr

Đường: 17gr

Chất đạm: 0.06gr

Có thể thấy, hàm lượng calo chứa bên trong mật ong đến từ hàm lượng carbs vốn có. Nhất là thành phần đường - có 50% là đường glucose và 50% còn lại là fructose. Vì thế, mật ong có chỉ số đường huyết thực phẩm cao, cụ thể là 65.

Ngoài ra, mật ong còn giàu các loại vitamin và khoáng chất như: vitamin B, sắt, canxi, kẽm và đồng.

Bởi vì mật ong là thực phẩm tự nhiên được tạo ra từ những con ong nên chúng có hàm lượng chất dinh dưỡng rất cao. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều hay không đúng cách mật ong sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Mật ong kỵ gì?

Không phải bất kỳ loại thực phẩm nào cũng có thể kết hợp với mật ong, dưới đây là một số thực phẩm tiêu biểu mà các bạn nên tránh sử dụng kèm với mật ong như sau:

1. Sữa đậu nành

Sữa đậu nành và các sản phẩm đậu hũ (được làm từ hạt đậu nành), bạn nên tránh sử dụng chung với mật ong. Bởi thành phần đường của mật ong có xu hướng tương tác với thành phần thạch cao có trong đậu hũ, gây ra hiện tượng đông cứng hay vón cục trong dạ dày.

Sữa đậu nành

Do đó, nếu các bạn ăn đồng thời 2 loại thực phẩm này sẽ khiến cho bạn cảm thấy khó thở, hụt hơi, thậm chí là hôn mê. Đặc biệt những bệnh nhân có bệnh về tim mạch cần tránh.

2. Cá chép

Cá chép

Kết hợp cá chép với mật ong sẽ gây ra hiện tượng trúng độc, ngộ độc thực phẩm. Nếu gặp phải trường hợp này, các bạn có thể nấu cam thảo và đậu đen để giải độc, hoặc đi khám và làm theo hướng dẫn của bác sĩ nhé!

3. Cơm

Cơm trắng

Nếu các bạn ăn cơm chung với mật ong, thì có thể xuất hiện tình trạng đau dạ dày. Vì cơm vốn có tính hàn trong khi mật ong lại có đặc tính bồi bổ, nên trong Đông y đây là 2 loại thực phẩm hoàn toàn kỵ nhau.

4. Nước đun sôi

Nước đun sôi

Do mật ong chứa lượng lớn enzyme, các khoáng chất và vitamin. Nếu bạn hòa tan mật ong cùng với nước sôi thì các dưỡng chất này sẽ bị biến chất hoặc giảm chức năng vốn có của nó. Ngoài ra, mùi vị và màu sắc của mật ong cũng sẽ bị thay đổi. Vì thế, bạn hãy pha mật ong với nước ấm khoảng 35 độ C là hợp lý nhé!

5. Lá hẹ

Lá hẹ

Nhiều người thường lựa chọn mẹo dân gian để điều trị ho cho trẻ. Trong đó phải kể đến cách nấu nước lá hẹ, rồi pha thêm một ít mật ong để uống. Tuy nhiên, cách làm này chỉ phù hợp trẻ có hệ tiêu hóa ổn định, còn nếu không sẽ gây ra tiêu chảy cho trẻ.

6. Thì là

Thì là

Việc sử dụng mật ong cùng với thì là sẽ tạo ra một số hợp chất dễ gây tổn thương đến gan hoặc xuất hiện tình trạng sưng đau mắt đỏ.

7. Cua

Sau khi các bạn thưởng thức các món làm từ cua như cua hấp, cua rang muối, súp cua hoặc bất kỳ món ăn nào có chứa thịt cua, thì không nên ăn tráng miệng bằng đồ có chứa thành phần từ mật ong.

Cua

Vì hai thực phẩm này kỵ nhau, sẽ kích thích đường ruột và khiến cho bạn dễ bị tiêu chảy, thậm chí là ngộ độc thực phẩm.

8. Cá diếc

Cá diếc

Cá diếc kỵ với mật ong, khi kết hợp sẽ gây ra hiện tượng trúng độc kim loại nặng và có thể gây tử vong nếu như bệnh nhân không kịp thời xử lý.

9. Hành

Trong hành có chứa một số hợp chất, chúng khi gặp axit hữu cơ và enzyme có trong mật ong sẽ gây ra các phản ứng hóa học.

Hành

Kết quả của quá trình này là sinh ra hợp chất độc hại, gây ra hiện tượng trướng bụng hoặc tiêu chảy, cũng như một số dấu hiệu khác liên quan đến đường tiêu hóa.

10. Củ cải

Không chỉ có nước nóng và thịt, trộn mật ong vào củ cải cũng không được khuyến khích trộn với mật ong. Thay vì mong muốn tốt cho sức khỏe, nó thực sự sẽ gây ra độc tố.

Củ cải

Bạn nên ăn củ cải riêng và không nên sử dụng mật ong kèm tránh gây ngộ độc. Trong khi đó, để làm được món salad từ củ cải, bạn có thể sử dụng dầu ô liu thay thế cho mật ong mà vẫn giữ được vị ngon.

11. Bơ ghee

Bơ Ghee hay thường được gọi là bơ sữa trâu. Đây là bơ được chiết xuất từ mỡ động vật đã qua tinh chế.

Việc các bạn trộn mật ong cùng với bơ sữa trâu cũng không được khuyến khích. Trộn mỡ động vật và mật ong cũng không tốt trong việc ăn uống.

Bơ ghee

Sự trộn lẫn giữa hai nguyên liệu này sẽ tạo ra chất độc hại. Nên tránh kết hợp 2 loại thực phẩm này.

12. Tào phớ

Tào phớ

Tào phớ ngọt, có tính hàn, có thể thanh nhiệt. Tuy nhiên, nếu ăn kèm với mật ong có thể gây ra tiêu chảy, bởi các loại enzim có trong mật ong và các khoáng chất, protein thực vật có trong tào phớ khi hòa trộn với nhau sẽ phản ứng gây hại cho sức khỏe.

Tác dụng phụ của mật ong

Bên cạnh những lợi ích mà mật ong mang lại, thì loại thực phẩm này vẫn gây ra một số tác dụng phụ như:

1. Có thể gây tăng cân

Mật ong được sử dụng như chất tạo độ ngọt trong các món ăn và đồ uống, không những thế hàm lượng calo có trong mật ong cũng tương đối cao. Vì vậy, nếu không kiểm soát được liều lượng dùng, cơ thể bạn sẽ có thể bị tăng cân.

2. Mật ong có thể gây ra dị ứng

Mật ong có thể gây ra dị ứng

Dị ứng với mật ong rất ít khi xảy ra, nhưng vẫn có trường hợp này. Chẳng hạn, người bị dị ứng với các loại phấn hoa cũng như có thể bị dị ứng với mật ong.

Nguyên nhân làm xuất hiện các triệu chứng dị ứng mật ong là do thành phần keo ong. Đây là một chất mà con ong sử dụng trong quá trình xây tổ.

3. Có thể gây ra ngộ độc cho trẻ sơ sinh

Trong mật ong có thể chứa chủng vi khuẩn khiến cho trẻ sơ sinh bị ngộ độc nếu như ăn phải bào tử của các vi khuẩn đó.

Do đó, các nhà khoa học nghiên cứu đã khuyến cáo rằng: mật ong không nên được sử dụng cho trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi.

4. Làm tăng lượng đường trong máu

Như chúng tôi đã chia sẻ ở trên, hàm lượng đường trong mật ong rất cao. Vì vậy, đây là thực phẩm nên tránh cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Thực tế, việc uống mật ong trong khoảng thời gian dài làm tăng nồng độ hemoglobin A1C có trong cơ thể. Chỉ số hemoglobin A1C trong máu càng cao thì bạn càng có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Mật ong làm tăng lượng đường trong máu

Không những thế, thành phần đường fructose có trong mật ong có thể làm tăng nồng độ triglyceride và gây ra rối loạn phản ứng glucose theo nhiều cách khác nhau.

5. Có thể gây tiêu chảy

Khi các bạn tiêu thụ nhiều mật ong thì có thể bị tiêu chảy do hàm lượng đường fructose gây ra.

6. Gây ngộ độc thực phẩm

Trong mật ong vẫn có thể chứa vi khuẩn, nấm mốc và nấm men từ phấn hoa cũng như môi trường trong suốt khoảng thời gian mà mật ong được chứa trong tổ. Do mật ong có đặc tính kháng khuẩn nên những tác nhân này không gây hại cho sức khỏe người dùng.

Tuy nhiên, nếu mật ong bị ô nhiễm từ quá trình xử lý, đóng gói hoặc chứa nhiều bụi bẩn từ môi trường xử lý thì những mầm bệnh từ quá trình hoạt động của vi khuẩn và nấm mốc bên trong mật ong có thể gây hại cho người sử dụng như các dấu hiệu liên quan đến ngộ độc thực phẩm.

7. Có thể làm sâu răng

Nếu tiêu thụ mật ong trong khoảng thời gian dài, hàm lượng đường của mật ong sẽ khiến bạn dễ bị sâu răng, nhất là trẻ em nếu như không sử dụng đúng cách.

7. Ngăn cản quá trình đông máu

Tuy chưa có bằng chứng chứng minh rằng mật ong làm ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Tuy nhiên, nếu các bạn đang gặp vấn đề liên quan đến máu thì tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Mật ong để được bao lâu?

Nhìn chung, mật ong có thời gian sử dụng khá lâu, lên đến vài năm nếu như các bạn bảo quản đúng cách. Chẳng hạn:

Mật ong để được bao lâu?

Nên đựng mật ong trong các chai lọ thủy tinh, trái lại không nên sử dụng chai lọ bằng kim loại. Bởi vì để lâu có thể gây ra phản ứng hóa học từ lượng axit có trong mật ong.

Bảo quản mật ong ở nhiệt độ phòng, tốt nhất là dao động từ 21 đến 27 độ C. Đồng thời, tránh để mật ong gần với những vật dụng tỏa nhiệt như tủ lạnh, tivi và lò nướng.

Vặn chặt nắp chai đựng mật ong sau khi sử dụng giúp giữ cho hương vị và màu sắc mật ong tốt hơn.

Tránh bảo quản mật ong trong tủ lạnh. Bởi vì mật ong dễ bị kết tinh rất khó để trang trí các món ăn.

Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã hiểu hơn về mật ong bao nhiêu calo, mật ong kỵ gì cũng như tác dụng phụ của mật ong đối với sức khỏe của chúng ta. Đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo của chúng tôi để có được những kiến thức bổ ích nhé!



