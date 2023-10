Bất ngờ với 12 cách giải rượu đơn giản, hiệu quả cao!

Vậy có cách giải rượu nào đơn giản, hiệu quả để cải thiện những triệu chứng do tình trạng say rượu gây ra không? Đừng lo, những mẹo đơn giản sau đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này!

Uống nhiều nước lọc sau khi say rượu sẽ có tác dụng pha loãng lượng rượu bia trong cơ thể, từ đó kích thích quá trình đào thải những chất độc của rượu bia qua đường tiết niệu nhanh chóng hơn.

Đặc biệt, việc bổ sung đủ nước cực kỳ quan trọng khi người say bị nôn hay đi tiểu nhiều lần sẽ giúp hạn chế được tình trạng bị tụt huyết áp đột ngột.

2. Giải rượu bằng trà xanh

Hầu như trà xanh luôn là loại thức uống có mặt ở khắp mọi nhà. Vì thế, đây sẽ là loại thức uống cứu cánh bạn trong lúc say rượu.

Theo các chuyên gia, trong trà xanh chứa những thành phần có lợi, giúp bảo vệ cơ thể trước những tác hại của rượu bia nhờ khả năng tăng tiết các enzym chuyển hóa rượu bia tại gan, nhờ đó sẽ cải thiện nhanh chóng cảm giác khó chịu do rượu bia gây ra.

3. Giải rượu bằng trà gừng

Bên cạnh trà xanh thì trà gừng cũng là một trong những mẹo giải rượu hay được nhiều người áp dụng do có tác dụng nhanh.

Theo đông y, gừng có tính ấm, vị cay có tác dụng làm ấm cơ thể, đồng thời giúp tăng huyết áp cho những người gặp tình trạng huyết áp thấp nhất là khi uống rượu bia.

Không những vậy, gừng còn giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu tốt hơn, nhờ đó sẽ hoá giải được lượng cồn tích tụ quá nhiều trong cơ thể.

Hướng dẫn cách giải giải rượu với gừng

Về cách giải rượu bằng trà gừng rất dễ thực hiện, bạn chỉ cần chuẩn bị một củ gừng tươi rồi thái từng lát mỏng, rồi cho vào ly trà hoặc nước ấm cùng với một lát chanh tươi khuấy đều. Nên uống khi còn nóng.

Nếu có mật ong, bạn cho thêm một muỗng mật ong vào sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ hơn.

4. Giải rượu bằng cam, chanh

Thành phần của cam, chanh có chứa axit, khi đi vào cơ thể sẽ làm dạ dày “thức tỉnh”, đồng thời giúp các dây thần kinh được thả lỏng hơn. Vì thế, đây là một trong những cách giải rượu nhanh mà bạn có thể áp dụng để giảm bớt sự khó chịu cho người say.

Nước cam, chanh có tác dụng tốt trong việc giải rượu

Bạn có thể bổ cam ra để cho người say ăn trực tiếp. Nhưng cách hiệu quả hơn có thể vắt nước ép cam, chanh pha chung với nước ấm và một chút muối sẽ giúp làm tan chất cồn đọng lại trong cơ thể nhanh hơn, giúp giải độc rượu bia và cải thiện triệu chứng rất hay.

5. Giải rượu bằng bột sắn dây

Nhờ vào tính thanh mát của bột sắn dây, nên khi dùng nước sắn dây sẽ có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ gan đào thải độc tố.

Về cách thực hiện, bạn có thể pha bột sắn dây chung với nước lạnh rồi vắt thêm vào đó một chút nước cốt chanh khuấy đều.

Bên cạnh đó, bạn có thể pha thêm một chút muối sẽ có tác dụng giải rượu nhanh hơn. Mặc dù với nhiều người, bột sắn dây pha ra có vị khó uống, nhưng bù lại đây lại là cách giải rượu nhanh chóng và hiệu quả cao.

6. Giải rượu bằng nước ép cà chua

Nếu uống rượu bia quá nhiều, dẫn đến việc chóng mặt và nôn thì sẽ khiến cơ thể mất đi một lượng lớn natri, kali và canxi. Nhưng nhờ vào nước ép cà chua sẽ giúp cơ thể nhanh chóng nạp lại lượng khoáng chất cần thiết.

Bạn nên ép cà chua tươi thay vì nước ép đóng chai sẽ có tác dụng tốt hơn. Khi ép, nên chọn những quả chín mọng, dùng nước ép pha với chút muối để làm dịu độ chua hoặc cũng có thể pha thêm với đường để giúp cân bằng lại những nguyên tố bị mất khi say rượu.

Uống nước ép cà chua giúp giải rượu nhanh chóng

Theo các chuyên gia cho biết, nếu bạn uống khoảng 300ml nước ép cà chua hoặc nhiều hơn một chút sẽ làm giảm triệu chứng chóng mặt, buồn nôn khi bị say rượu.

Ngoài ra, nếu muốn dùng cà chua giải rượu nhưng không có máy ép, bạn có thể áp dụng cách chọn 2 quả cà chua chín, còn tươi để chần cùng 250ml nước nóng.

Sau khi chờ khoảng 1 phút, bạn bỏ hết phần ruột, chỉ chừa phần thịt quả rồi xay nhuyễn với máy xay sinh tố. Cuối cùng là lọc lấy phần nước cho người đang say rượu uống.

7. Giải rượu bằng nước dừa

Cách giải rượu bằng nước dừa có lẽ ít người biết đến nhưng trên thực tế lại có hiệu quả tất tốt.

Trong nước dừa, có chứa chất điện phân có tác dụng giải rượu hiệu quả. Để giải rượu, bạn chỉ cần uống 1 cốc nước dừa sẽ thấy tinh thần dần tỉnh táo trở lại.

Bên cạnh đó, vào thời điểm sáng hôm sau, bạn cũng nên uống thêm 1 cốc nước dừa sẽ giúp giảm mệt mỏi và khiến cơ thể cảm thấy phấn chấn hơn.

8. Giải rượu bằng nước ép trái cây

Những loại nước ép trái cây có tác dụng tốt trong việc giải rượu nhanh mà bạn có thể áp dụng là:

Nước ép dưa hấu: Nhờ vào các thành phần có lợi trong dưa hấu, sẽ giúp cơ thể thanh nhiệt, giải rượu nhanh và thúc đẩy quá trình giải độc thông qua đường bài tiết nước tiểu.

Nước ép nho: Trong nho chứa hàm lượng acid tartaric dồi dào, khi đi vào cơ thể chúng sẽ kết hợp với ethanol có trong rượu để tạo ra este, nhờ đó tăng hiệu quả giải rượu và giảm mệt mỏi, khó chịu cho người đang say rượu.

Những loại nước ép giúp giải rượu

Nước ép bưởi: Bưởi không chỉ có tác dụng làm đẹp da, giảm cân mà còn có thể dùng để giải rượu. Bạn có thể ăn bưởi trực tiếp hay ép lấy nước để giải ngộ độc rượu.

Ngoài ra, những loại quả điển hình như: Lê, lựu, táo, quýt, dâu, rau cần, ngó sen cũng được đánh giá cao trong việc giải rượu.

9. Giải rượu bằng đậu xanh

Theo y học cổ truyền, đậu xanh là loại hạt có tính hàn, vị ngọt, hơi tanh và không độc, có tác dụng tốt trong việc giải độc cơ thể, thanh nhiệt, mát gan.

Theo khoa học hiện đại, đậu xanh có thành phần là protein, lipid, cellulose, cùng những khoáng chất có lợi khác có tác dụng tốt trong việc giải rượu.

Bạn có thể dùng đậu xanh để nấu cháo loãng để giải rượu cực kỳ hiệu quả và giảm được tình trạng hao khát khi uống rượu bia.

Bên cạnh đó, nếu gia đình bạn có người thường xuyên phải uống rượu bia thì chuẩn bị sẵn đậu xanh ở nhà, dùng bột đậu xanh pha nước uống hoặc tốt hơn là dùng hạt ngâm với nước ấm, rồi xay nhuyễn pha với nước sôi để nguội dùng cũng rất tốt.

10. Cách giải rượu bia bằng mật ong

Cách giải rượu bia bằng mật ong là cách giải rượu bia nhanh nhất tại nhà bởi mật ong là một phương thuốc tuyệt vời. Không chỉ bởi nó cung cấp Kali và Natri, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Mà nó còn cung cấp Fructose hỗ trợ gan chuyển hóa rượu một cách dễ dàng và giải độc tốt hơn. Cụ thể hơn khi cơ thể của bạn cố gắng chuyển hóa chất cồn trong rượu, nó sẽ cần một lượng đường fructose nhất định, từ đó làm giảm lượng đường trong máu, đây là một trong những nguyên nhân gây buồn nôn khi say rượu. Uống mật ong sẽ giúp bạn bổ sung lượng đường đã bị mất trong quá trình trao đổi chất, giúp tiêu hóa nhanh hơn và giải phóng cồn khỏi cơ thể, làm dịu các triệu chứng của tình trạng say xỉn, nên mật ong giúp giải rượu nhanh chóng hơn rất nhiều lần so với việc bạn để cơ thể tự xử lý.

Cách thực hiện:

Sau khi cố gắng lồm cồm bò dậy sau cơn say, bạn hãy uống từ 2 đến 6 muỗng cà phê mật ong và tiếp tục dùng liều này mỗi 20 – 30 phút tùy theo mức độ trầm trọng của tình trạng say xỉn. Bạn có thể pha với một ít nước ấm, việc này giúp cổ họng bạn bớt rát và dễ tiêu hóa hơn. Cách này làm dịu những ảnh hưởng của rượu trên cơ thể và loại bỏ cảm giác thèm ăn uống những món kém lành mạnh trong thời điểm đó.

Ngoài khả năng giải rượu rất tốt nếu tủ lạnh của bạn đa dạng nguyên liệu, mật ong cũng có một số sự kết hợp cũng tuyệt vời không kém, giúp đa dạng sự lựa chọn và cả mùi vị cho những người không thích vị mật ong thuần nhất.

Sinh tố mật ong + chuối

Nếu nhà bạn có sẵn chuối thì một ly sinh tố hấp dẫn là một ý tưởng rất tuyệt vời. Bởi mật ong giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa rượu và bổ sung chất điện giải cùng Fructose bị mất. Chuối có nhiều đường, Kali, Magiê và vitamin B6. Kali giúp giảm đau nhức khắp cơ thể, giảm chứng ợ nóng, giúp cơ thể dễ chịu hơn. Magiê giúp thư giãn và làm giãn mạch máu, điều hòa nhịp tim.

Cách thực hiện:

Cách làm rất đơn giản, chỉ cần lấy một quả chuối, lột bỏ vỏ, xắt lát mỏng và thêm chút muối, thêm vào 4 muỗng cà phê đầy mật ong, cho tất cả vào máy xay sinh tố và xay nhuyễn. Nếu quá đặc bạn có thể xay cùng một xíu nước ấm.

11. Ăn cháo trắng

Cháo là một món giải rượu rất hiệu quả. Bạn có thể nấu một nồi cháo trắng để các anh ăn, ăn càng nóng càng tốt.

Cháo sẽ giúp người say tỉnh táo và lấy lại sức khỏe nhanh chóng.

12. Uống nước ép mía

Tính lạnh, vị ngọt mát tự nhiên của mía có công dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, dễ hấp thụ và giải rượu. Ngoài ra, mía còn cung cấp lượng đường và nước cho cơ thể do uống nhiều bia rượu.

Tuy nhiên, khi say rượu mọi người nên dùng mía ép tươi chứ không nên dùng đường chế từ mía đã tinh luyện.

Những cách uống rượu lâu say hơn

Để uống rượu lâu say hơn, tránh gây mệt mỏi quá mức, bạn có thể áp dụng những mẹo nhỏ dưới đây:

Không uống rượu bia khi đói bụng: Nếu để bụng đói, lúc này dạ dày rỗng sẽ khiến cơ thể hấp thụ rượu bia nhanh hơn, khiến cơn say diễn ra nhanh và triệu chứng say rượu thêm nghiêm trọng. Vì thế, nguyên tắc đầu tiên bạn có thể áp dụng đó là hãy ăn no trước trước khi uống rượu.

Tăng cường chức năng gan: Khi chức năng gan kém, việc giải độc của cơ thể gặp vấn đề sẽ khiến những cơn say của bạn thêm nghiêm trọng so với những người có lá gan khỏe mạnh. Vì thế, bạn nên ăn nhiều thực phẩm có lợi cho gan và tránh việc uống rượu bia thường xuyên.

Những mẹo nhỏ giúp bạn uống rượu lâu say hơn

Tránh những đồ uống khiến rượu bia hấp thụ nhanh hơn: Khi kết hợp đồ uống có ga cùng rượu bia sẽ thúc đẩy quá trình hấp thụ rượu bia trong cơ thể nhanh hơn, gây ra những cơn say nghiêm trọng. Vì thế tốt nhất bạn không nên kết hợp những đồ uống này cùng lúc.

Không dùng thuốc giảm đau chứa paracetamol: Việc uống thuốc giảm đau chứa paracetamol trong khi say rượu bị đau đầu không thể làm giảm triệu chứng mà ngược lại càng làm tăng độc tính lên gan vô cùng nguy hiểm.

Hy vọng, với những cách giải rượu được chia sẻ tại bài viết này đã giúp bạn có thêm những gợi ý với cách làm đơn giản, hiệu quả cao từ những nguyên liệu dễ tìm, để giúp cơ thể giảm mệt mỏi do việc say rượu gây ra.