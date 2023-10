7 điều gây sốc mà chúng ta không thể nghĩ là cơ thể nam giới có thể làm được

Loài đực duy nhất có thể tự tiết sữa và cho con bú là dơi ăn quả dayak. Ở nam giới, vú được hình thành giống hệt như của phụ nữ, với các khoang chứa các tế bào tiết sữa. Ngay cả phụ nữ không mang thai cũng có gấp đôi lượng prolactin trong cơ thể, cần thiết để tạo sữa. Tuy nhiên, nồng độ hormone này cũng có thể tăng lên ở nam giới vì nhiều lý do khác nhau, do đó cho phép họ sản xuất sữa.

Ngoài ra, trái tim của đàn ông phản ứng với căng thẳng khác với phụ nữ. Động mạch của họ co lại khi đối mặt với một tình huống căng thẳng, và do đó, huyết áp của họ tăng lên. Mặt khác, nhịp đập của phụ nữ tăng lên và lượng máu được bơm đến cơ thể của họ nhiều hơn.

Họ già đi chậm hơn phụ nữ.





Nếu chúng ta loại trừ dinh dưỡng, lối sống và di truyền, thì có nhiều lý do khiến sự lão hóa ở nam giới khác với phụ nữ. Thứ nhất, phụ nữ trải qua những thay đổi lớn trong và sau thời kỳ mãn kinh, trong khi nam giới trải qua những thay đổi tương tự nhưng từ từ. Ngoài ra, nam giới không thấy những thay đổi lớn về mức testosterone, đây là hormone chính của họ. Mặt khác, mức độ hormone chính của phụ nữ, bao gồm estrogen, giảm rất nhiều sau 50.

Và vì lượng testosterone cao, họ có có thể có làn da dày hơn 25% so với phụ nữ. Do đó, chúng sản sinh ra nhiều collagen và elastin, 2 thành phần giúp họ trông trẻ hơn với làn da mịn màng hơn.

Râu của họ chứa tới 15.000 nang.





Đúng là râu của nam giới chứa từ 7.000 đến 15.000 nang, một thứ đã được xác định trước về mặt di truyền. Không có nang mới nào được hình thành sau khi ai đó sinh ra, có nghĩa là chúng đã được tạo ra khi ở trong bụng mẹ. Ngoài ra, lông mặt của nam giới có đường kính lớn hơn 50% -60% so với lông chân của phụ nữ và nó mọc không đều hơn. Và bởi vì lông này rất cứng nên nam giới được khuyến cáo phải hết sức cẩn thận trước, trong và sau khi cạo râu, phải sử dụng đúng sản phẩm.

Xương của họ chắc khỏe hơn nhiều so với xương của phụ nữ.





Nam giới được sinh ra thực sự có cấu trúc xương to và khỏe hơn phụ nữ, và điều đó có thể thấy rõ ngay từ khi còn rất nhỏ. Phụ nữ có thể có xương chậu khỏe hơn do khả năng sinh nở của họ, nhưng họ cũng dễ mắc bệnh về xương, chẳng hạn như loãng xương. Ngoài ra, khi nam giới lớn lên, mức testosterone của họ tăng lên và giúp xương của họ trở nên chắc khỏe hơn. Mặt khác, sự gia tăng nồng độ estrogen của phụ nữ làm giảm sự phát triển của xương.

Họ thường xuyên ngủ ngáy hơn phụ nữ.

Nghiên cứu cho thấy cứ 10 người đàn ông thì có 4 người ngủ ngáy, trong khi 3/10 phụ nữ cũng có thói quen đó. Có nhiều lý do tại sao ngáy ngủ xảy ra, và nhiều lý do trong số đó liên quan đến lối sống và cách chúng ta ngủ. Tuy nhiên, đàn ông có cấu trúc cổ và họng khác với phụ nữ, khiến họ trở thành ứng cử viên tốt hơn cho chứng ngủ ngáy.

Ngoài ra, chứng ngưng thở khi ngủ cũng là một yếu tố quan trọng gây ra chứng ngủ ngáy, và nam giới dường như báo cáo tác dụng phụ này thường xuyên hơn phụ nữ. Hiện tại, điều này không có nghĩa là phụ nữ không mắc phải chứng bệnh này, mà chỉ đơn giản là họ không có nhiều tác động lâu dài của chứng ngưng thở khi ngủ.

Vị giác của họ không nhạy cảm như phụ nữ.

Khả năng cảm quan ở Anh theo truyền thống do các chị em thống trị, và lý do rất đơn giản. Phụ nữ có vị giác nhạy cảm hơn nam giới, vì khứu giác của họ có nhiều tế bào hơn 43% so với nam giới. Không chỉ vậy, nam giới có khả năng bị mù màu cao hơn, cứ 10 người đàn ông thì có 1 người bị mù màu.

Nguồn ảnh: © Depositphotos.com