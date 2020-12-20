“Xanh” từ vật liệu, lựa chọn thời thượng của cư dân đô thị

Hãy thử tưởng tượng bạn sống trong một ngôi nhà với những ô cửa tràn kính mà ở đó, bạn kết nối trọn vẹn với thiên nhiên bên ngoài. Đây cũng là lý do những ô cửa tràn kính được cả thế giới yêu thích, tất nhiên, với những yêu cầu khắt khe về chất lượng và đặc biệt phải tốt cho sức khỏe chủ nhân căn nhà.

Những khung cửa kính từ sàn tới trần đang là xu hướng được ưa chuộng trên thế giới

Tại Sunshine City Hà Nội, các căn hộ đã thay thế bức tường bê tông bằng những ô cửa kính kéo dài từ sàn đến trần. Không đơn thuần xây nên những ô cửa kính thời thượng đón sáng, kết nối con người với thiên nhiên, Sunshine Homes – nhà phát triển dự án Sunshine City còn biến chúng thành những ô cửa “xanh” nhờ sử dụng vật liệu kính thân thiện với môi trường. Những ô cửa “xanh” ấy cũng xuất hiện ở nhiều dự án khác của Sunshine Homes như Sunshine Empire, Sunshine Center…

Đối với các dự án phủ kính, Sunshine Homes đều lựa chọn sử dụng kính Low-e. Đây là một trong những loại kính thân thiện với môi trường tốt nhất hiện nay và được sử dụng rộng rãi cho các công trình xanh trên toàn thế giới. Loại kính này được phủ một lớp oxit kim loại trong suốt cực mỏng bên ngoài có tác dụng phản chiếu ánh sáng mặt trời, giảm sự truyền nhiệt từ ngoài vào trong và ngược lại, giúp không khí trong nhà mát hơn vào mùa hè và ấm hơn vào mùa đông. Từ đó giảm sự phụ thuộc vào các thiết bị kiểm soát khí hậu và giảm năng lượng sử dụng.

Kính còn có tác dụng giảm thiểu số lượng tia cực tím và hồng ngoại đi qua nhưng không làm giảm lượng ánh sáng truyền đi. Nhờ đó, người ở trong nhà không bị chói khi xem tivi và đồ nội thất không thiệt hại do nắng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán nhiệt độ giữa các phòng.

Với tính năng ưu việt này, cư dân sống trong những căn hộ phủ kính của Sunshine Homes sẽ được tận hưởng không gian sống an toàn, không phải lo lắng về chuyện căn hộ bị nóng hay chịu tác động tiêu cực của tia UV, và đặc biệt còn tiết kiệm được kha khá hóa đơn tiền điện.

Vật liệu xanh - xu hướng dẫn dắt BĐS nhà ở tại Việt Nam

Kính Low-e rất thân thiện và nhiều ưu điểm, nhưng đối với Sunshine Homes, như thế vẫn là chưa đủ cho những công trình Xanh - thông minh của mình. Nhà phát triển bất động sản này còn ứng dụng nhiều vật liệu thân thiện với môi trường trong quá trình thi công và hoàn thiện các dự án. Đây cũng là xu hướng xây dựng đang lan rộng trên toàn thế giới nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại một số dự án, Sunshine Homes tăng cường sử dụng gạch không nung thân thiện với môi trường. Đây là loại gạch không dùng nguyên liệu đất sét để sản xuất và không dùng nhiên liệu như than, củi để đốt nên không ảnh hưởng đến diện tích đất nông nghiệp, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm.

Cùng với đó, đơn vị này cũng sử dụng tro bay để thay thế một phần hàm lượng xi măng trong bê tông. Quá trình sản xuất xi măng sản sinh ra một lượng lớn khí thải nhà kính, trong khi đó tro bay lại là một sản phẩm phụ thải công nghiệp. Việc sử dụng tro bay thay thế xi măng vừa giúp xử lý chất thải, vừa làm giảm thiểu tối đa lượng phát thải gây ô nhiễm môi trường.

Sunshine Homes tăng cường sử dụng vật liệu xanh trong các dự án của mình.

Các nguyên vật liệu khác như sơn thân thiện môi trường, trần thạch cao đạt tiêu chuẩn xanh… cũng được Sunshine Homes tăng cường sử dụng.

Theo thống kê của Viện Vật liệu xây dựng, các công trình xây dựng sử dụng khoảng 17% nguồn nước, 40% nguồn năng lượng, 25% gỗ khai thác, chiếm 50% lượng phát thải, tạo ra 33% lượng khí thải cacbon và 40% chất thải rắn xây dựng. Đặc biệt, vật liệu xây dựng truyền thống tiêu tốn nhiều tài nguyên, tạo ra chất thải độc hại, khó tái chế.

Trong bối cảnh ấy, việc sử dụng các vật liệu xanh thay thế vật liệu truyền thống của các chủ đầu tư như Sunshine Homes đóng vai trò quan trọng giúp giảm năng lượng tiêu thụ, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần cải thiện không gian sống, tác động tích cực đến môi trường… Đây cũng là xu hướng được dự đoán “lên ngôi” trên thị trường BĐS Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Nam, Tổng giám đốc điều hành Smart Construction Group – đơn vị được chọn thi công nhiều công trình Xanh - Thông minh của Sunshine Homes cho biết: “Sử dụng vật liệu xanh đang là xu hướng chung và tất yếu của ngành xây dựng thế giới, Việt Nam cũng không ngoại lệ. Không chỉ bền bỉ, có tuổi thọ cao, vật liệu xanh được ưa chuộng nhờ thân thiện với môi trường và đảm bảo sức khỏe khỏe cho người sử dụng”.

Theo ông Lê Văn Nam, điểm hạn chế duy nhất đang cản trở các vật liệu xanh phổ biến đó chính là giá thành còn cao. Tuy nhiên, những chủ đầu tư lớn, tiềm lực tài chính mạnh sẽ không ngần ngại đổi mới để đảm bảo sức khỏe cho cư dân, đồng thời hướng đến sự phát triển bền vững.

Sử dụng vật liệu xanh trong xây dựng sẽ là xu hướng dẫn dắt BĐS Việt Nam trong tương lai.

Chia sẻ về chiến lược xây dựng các công trình xanh, đại diện Sunshine Homes cho biết: “Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và ứng dụng thêm các công nghệ, vật liệu xanh hơn nữa nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn LEED - Hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về kiến trúc xanh.”

Trên thực tế, không chỉ sử dụng vật liệu xanh, Sunshine Homes còn ứng dụng nhiều giải pháp đồng bộ để mang đến cho cư dân một không gian sống vừa tiện lợi, vừa thân thiện với môi trường. Sunshine Homes tối ưu quá trình thiết kế, xây dựng với giải pháp BIM hiện đại bậc nhất hiện nay. Khi hoàn thiện, các căn hộ được lắp đặt nhiều thiết bị thông minh nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu tối đa hao phí điện, nước. Chỉ cần một ứng dụng trên smartphone, chủ nhân căn hộ hoàn toàn có thể điều chỉnh mọi thứ trong nhà từ tivi, bình nóng lạnh, hệ thống đèn điện, rèm cửa… dù ở bất kỳ nơi đâu. Nhờ đó, mỗi căn hộ Sunshine Homes không chỉ xanh từ cây mà còn “xanh” trong từng m2 xây dựng.