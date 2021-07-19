Vì sao tượng Quan Công được mọi tầng lớp xã hội ưa chuộng trưng bày?

Quan công hay còn gọi là Quan vũ, Vân trường là 1 trong ngũ tướng nhà Thục Hán thuộc thời kì Tam quốc ở Trung Hoa. Quan công cùng hoàng đế đầu tiên nhà Thục Hán là Lưu Bị khởi nghĩa đấu tranh cho những tầng lớp dân nghèo bị áp bức.

Tượng quan công được trưng bày trong mọi gia đình gia đình, cơ quan không phân biệt tầng lớp xã hội với nhiều ý nghĩa tốt đẹp. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết lí do khiến tượng Quan Công được nhiều người ưa chuộng và cách đặt tượng Quan Công trong nhà đúng phong thủy.

Quan công được người đời nhắc đến là vị anh hùng trượng nghĩa, hào sảng, khuôn mặt dữ tướng, đỏ au, đầy quyền uy, tay cầm long đao, cưỡi ngựa xích thố. Trong đó tượng quan công được khắc họa với màu gỗ đỏ, bóng sáng, đứng cầm đao và cưỡi ngựa được nhiều người ưa chuộng hơn cả.

Lí do khiến tượng Quan Công được nhiều người ưa chuộng

Với hình tượng được khắc họa đầy dũng mãnh của vị tướng võ của nhân dân, tượng quan công thích hợp với mọi tầng lớp xã hội để trưng bày với nhiều ý nghĩa như:

Là vị tướng của nhân dân, đối với gia đình hay công ty nếu trưng bày tượng quan công đều mang đến sự hậu thuẫn mạnh mẽ trong công việc làm ăn, buôn may bán đắt, con đường công danh, sự nghiệp thuận lợi.

Với hình dáng của một dũng sĩ, nét mặt có phần hung dữ tượng quan công cũng mang ý nghĩa trấn trạch, bảo vệ gia chủ khỏi những tai ương, kẻ xấu, nhất là hình tượng quan công với vũ khí long đao bên cạnh.

Hình ảnh Quan công vừa uy lực lại vừa gần gũi với nhân dân. Do đó, những gia đình bình thường cũng có thể bày biện tượng Quan Công bằng gỗ với mong muốn trấn áp thế lực xấu.

Đối với doanh nhân, những người buôn bán cũng đặc biệt ưa thích tượng Quan công, coi ông như vị thánh nghề buôn. Cũng bởi, tích xưa có tương truyền lại rằng, Quan công khi chưa đi theo Lưu Bị có hành nghề bán đậu phụ. Hơn nữa, Quan công nổi tiếng tín nghĩa, mà trong việc kinh doanh luôn lấy chữ tín làm đầu.

Là một vị tướng oai hùng, lẫm liệt, Quan công cũng là hình ảnh nhiều chính trị gia, những người có địa vị trong xã hội hướng đến, trưng bày trong nhà rất sang trọng.

Với ý nghĩa như vậy, tượng quan công được nhiều gia đình hay mọi cơ quan đoàn thể từ mọi tầng lớp, ngành nghề từ nhà dân bình thường, kinh doanh lớn nhỏ, cơ quan cảnh sát cho đến nhà chính trị, doanh nghiệp lớn yêu thích trưng bày.

Đặt tượng quan công ở vị trí nào trong nhà?

Tượng quan công sẽ dùng để trưng bày chứ không thờ cúng, tuy nhiên vị trí đặt tượng cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng trấn trạch và may mắn của gia chủ.

Đối với gia chủ cầu công danh: Nên đặt tượng quan công theo hướng Bắc của ngôi nhà sẽ giúp con đường sự nghiệp thăng tiến.

Đối với gia chủ buôn bán hoặc công ty, doanh nghiệp kinh doanh: Nên đặt tượng theo hướng Đông Nam của ngôi nhà sẽ thu được nhiều tài lộc, ăn nên làm ra.

Đối với gia chủ là chính trị gia: Đặt tượng theo hướng Nam của ngôi nhà là hướng phù hợp cho gia chủ có thêm sự kính nể của cấp dưới.

Với nhiều người trưng bày tượng quan công cầu may mắn con đường học tập thì hướng Đông Bắc của ngôi nhà chính là hướng tri thức, gia chủ có ý chí sắt đá hơn trong học tập.

Hướng Tây Bắc của ngôi nhà là hướng Quý nhân, tượng quan công ngự ở đây bảo vệ gia chủ tránh được tiểu nhân.

Theo không gian phòng đặt tượng quan công cũng cần chú ý:

Phòng khách: Tượng gỗ quan công nên được kê cao cách mặt đất 1m, hướng mặt ra ngoài để xua đuổi tà khí, bảo vệ cơ thể

Phòng làm việc: tượng quan công gỗ được bày nhiều tại phòng làm việc nhất là đối với các chính trị gia, những người có chức vị cao. Biểu tượng quan công dường như giúp tăng thêm quyền uy, tránh tiểu nhân hãm hại, cho ý chí kiên định, vượt qua mọi khó khăn, stress trong công việc.

Ngoài ra, Tượng Quan Công thường được trưng bày cùng với tượng Khổng Minh – Gia Cát Lượng để phát huy hết sức mạnh phong thủy của tượng.

Mua tượng quan công gỗ ở đâu uy tín, chất lượng

Lựa chọn chơi tượng quan công, gia chủ phải đặc biệt chú ý chọn những sản phẩm gỗ chất lượng, điêu khắc tinh xảo nhất thì mới toát lên vẻ đẹp của tướng Quan công cũng như ý nghĩa bảo vệ, quyền uy mới thể hiện được tốt nhất cho gia chủ. Nói đến địa chỉ đồ gỗ đẹp không thể không nhắc đến Đồ gỗ Gia An-cơ sở đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp, chất lượng.

Các sản phẩm tượng gỗ của Đồ gỗ Gia An nói chung và tượng Quan công nói riêng được làm từ những loại gỗ hiếm quý, đẹp nhất Việt Nam như gỗ Hương, gỗ Bách Xanh, gỗ Mun Hoa, gỗ Trắc, … Hình dáng Quan công đa dạng cho quý khách tha hồ lựa chọn phù hợp với ý định và không gian trưng bày. Nhu tượng quan công cưỡi ngựa gỗ, tượng Quan công chống đao, tượng Quan công đọc sách, tượng Quan công cầm đao.

Nét mặt Quan công càng dữ thì hiệu quả bảo vệ, xua đuổi càng mạnh theo ý nghĩa phong thủy. Đồ gỗ Gia An hiểu biết được điều này, vì thế những sản phẩm tượng tại đây đều được khắc họa chân thực, có hồn nhất nét mạnh mẽ, quyền uy của Quan công. Nước sơn chất lượng, cao cấp, giữ được vẻ bóng, bền, đẹp theo thời gian.

Những thông tin trong bài viết sau đã giúp bạn hiểu được vì sao tượng Quan công được mọi tầng lớp xã hội ưa chuộng trưng bày rồi chứ? Vậy thì, bạn hãy đặt mua một bức tượng Quan công thật đẹp tại đồ gỗ Gia An cho gia đình, công ty của mình giúp cho công việc, gia đình luôn bình an, thuận lợi nhé!