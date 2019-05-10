Vì sao Paris Hoàng Kim “đốn tim” nhà đầu tư bất động sản?

Không gian sống 10/05/2019 14:21

Paris Hoàng Kim - Dự án căn hộ cao cấp của Chủ đầu tư Khởi Thành đang là cái tên khiến giới đầu tư bất động sản “đứng ngồi không yên” những ngày đầu quý II năm 2019. Vậy đâu là chìa khóa của sức hút cực đại này?

HƯỞNG LỢI “HÀNG LOẠT” TỪ HẠ TẦNG - GIAO THÔNG

Paris Hoàng Kim là dự án căn hộ hiếm hoi còn lại trên tuyến đường vàng quận 2 - Lương Định Của, kết nối nhanh chóng đến trung tâm quận 1 phồn hoa qua cầu Thủ Thiêm 2. Bên cạnh đó, dự án sở hữu vị trí độc tôn ngay làn ranh Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm đắt giá.

Vì sao Paris Hoàng Kim “đốn tim” nhà đầu tư bất động sản? - Ảnh 1
Phối cảnh dự án Paris Hoàng Kim tại trung tâm quận 2

Paris Hoàng Kim hưởng lợi đặc biệt từ các công trình hạ tầng đang triển khai. Đó là trục đường Lương Định Của đang tiến hành mở rộng lên 32m dành cho 4 làn xe, rộng gấp 4 lần tuyến đường hiện hữu chỉ 7 -8 m, tuyến đường Trần Não cũng đang mở rộng lên 60m, và cầu Thủ Thiêm 2 đang gấp rút thi công... Khi các công trình này hoàn thành sẽ tạo nên luồng giao thông mới theo lộ trình Quận 1 – Cầu Thủ Thiêm 2 - Lương Định Của – Cao tốc Long Thành Dầu Giây, và ngược lại. Tuyến giao thông mới này được dự đoán sẽ sầm uất không kém gì Xa Lộ Hà Nội hiện tại.

Chưa kể đến, Khu đô thị Thủ Thiêm – Đại đô thị đẳng cấp nhất Đông Nam Á chính là “đảm bảo vàng” cho một cuộc sống an cư đẳng cấp hàng đầu, một lựa chọn đầu tư hấp dẫn. Các nhà đầu tư cho rằng, sự hình thành của Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ khiến giá trị Paris Hoàng Kim gia tăng phi mã.

Đáng nói nhất, việc liền kề Thủ Thiêm sẽ mang lại nhiều lợi thế cho Paris Hoàng Kim khi đi vào giai đoạn khai thác. Thủ Thiêm trong tương lai dự kiến là nơi ở của 240.000 dân và 90.000 chuyên gia trong các mảng tài chính, công nghệ, Logictics,...cũng là nơi thu hút lượng khách quốc tế đến định cư, tham quan đông đảo. Tiềm năng cho thuê với Paris Hoàng Kim là rất lớn…

Với vị trí đắt giá này, nhiều chuyên gia dự đoán, khách hàng đầu tư chỉ cần đóng 30% giá trị căn hộ trong vòng 1 năm đã có thể ra hàng và sở hữu giá trị thặng dư đáng kể.

Dự án còn sở hữu điểm mạnh vượt trội về vị trí khi nằm trong khu vực được quy hoạch bài bản từ đầu, cộng đồng cư dân xung quanh sầm uất, được bao quanh bởi các “đô thị nhà giàu” nức tiếng như An Phú, An Khánh…, tiện ích đủ đầy cho mọi nhu cầu cuộc sống, cùng các hạng mục tiện ích quốc tế tại Khu Đô Thị Thủ Thiêm.

VÀ NHỮNG ƯU THẾ ĐỘC TÔN…

Theo thông tin chính thức từ Chủ đầu tư Khởi Thành, Paris Hoàng Kim sẽ do nhà thầu thi công Phước Thành và Đơn vị tư vấn giám sát Nagecco đảm nhiệm. Ngân hàng Vietcombank và BIDV sẽ tham gia bảo lãnh dự án. Đặc biệt, đây là dự án duy nhất quận 2 tiên phong kiến tạo công trình nhà ở theo kiến trúc Pháp hoa lệ, với nội thất, tiện ích Luxury đậm chất hoàng gia, cùng 100% căn hộ sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp hướng về những cảnh quan lung linh nhất Sài Gòn.

Bên cạnh đó, đội ngũ kiến trúc sư tại đây tiếp tục nâng đẳng cấp sống tại Paris Hoàng Kim lên tầm cao mới khi tiên phong sử dụng vật liệu cách âm sàn Regupol, có tác dụng vượt trội trong việc giảm tối đa tiếng ồn và chống rung, đạt các chứng nhận kĩ thuật hàng đầu Châu Âu.

Với hàng loạt ưu thế độc quyền, thế nhưng, Paris Hoàng Kim sở hữu mức giá “dễ thở”, chỉ bằng 2/3 thị trường. Hơn nữa, phương thức thanh toán chỉ 1,5%/tháng giúp khách hàng dễ dàng tối ưu dòng tiền.

Dự án sở hữu số lượng sản phẩm “Limited” rất ít ỏi - chỉ hơn 400 sản phẩm. Và Phúc Hưng Group vinh dự trở thành đơn vị phân phối chiến lược căn hộ hạng sang này.

Hiện tại, chúng tôi đang nhận giữ chỗ các căn hộ Paris Hoàng Kim. Để tận mắt kiểm chứng chất lượng hoàn thiện dự án và nhận ưu đãi từ chủ đầu tư, quý khách vui lòng liên hệ:

Hotline miễn cước: 1800.6139

Hoặc truy cập website: https://canhoparishoangkim.com/

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Từ khóa:   Căn hộ Paris Hoàng Kim Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm

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