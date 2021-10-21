TUYỆT ĐỐI không được đặt những thứ này ở PHÒNG KHÁCH nếu không muốn người trong nhà ngày càng SA SÚT

Đặt cây cảnh trong phòng khách giúp thanh lọc bầu không phí đồng thời tăng thêm tính thẩm mỹ cho không gian. Trang trí phòng khách với cây cảnh không sai nhưng không phải tất cả mọi cây cảnh đều có thể đặt trong phòng khách.

Nếu đặt cây cảnh này trong phòng khách, ảnh hưởng đến công việc làm ăn kinh doanh của gia đình nếu đặt trong phòng làm việc, vợ chồng không hòa thuận khi đặt trong phòng ngủ.

Tốt nhất không nên trồng các loại hoa, cây cảnh có gai ở phòng khách. Bởi trong phong thủy, những chiếc gai trên thân cây này được xem như những mũi tên sẽ bắn trực diện không gian xung quanh căn phòng sẽ làm tiêu tan nguồn năng lượng tốt.

Việc đặt cây có nhiều gai trong phòng khách còn làm tăng nguồn năng lượng xấu, tích tụ sát khí ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và may mắn của gia đình. Cây loại này thường được ưa chuộng trồng ở ngoài ban công, sân vườn,… để xua đuổi nguồn năng lượng xấu từ môi trường xung quanh.

Đặt tranh ảnh có hàm ý không lành

Phòng khách thường là nơi các thành viên trong gia đình quây quần bên nhau. Căn phòng này cần được bố trí gọn gàng, ấm áp. Treo tranh trong phòng khách sẽ giúp tạo cảm giác thanh nhã nhưng nếu tranh có ý nghĩa xấu thì có thể lại gây hại cho gia chủ.

Khi treo tranh phong thủy, bạn không nên treo tranh có hình mãnh thú như sư tử, hổ báo, chim ưng,… Chúng có thể gây hại đến con người, mang theo điềm dữ như tai nạn bất ngờ hay họa huyết quang. Đặc biệt nếu trong nhà có người tuổi Mùi, Tý, Tị thì không nên treo tranh chim ưng vì dễ gặp họa.

Bạn cũng không nên treo những bức tranh trừu tượng vì nó có thể khiến con người có cảm xúc hỗn loạn.

Không nên treo tranh có hình mãnh thú như sư tử, hổ báo, chim ưng,… trong phòng khách. Ảnh minh họa: Internet

Đặt gương sau sofa

Có một số vùng, khi nhà mới được xây sửa xong, bạn bè người thân thường mang tới tặng gia chủ một tấm gương lớn để trừ tà xua khí xấu.

Nhiều người không hiểu về phong thủy lại đem tấm gương đó treo ngay sau sofa phòng khách mà không biết rằng đó là một trong những cấm kỵ phong thủy.

Gương có nhiều tác dụng trong phong thủy, có thể thu hút và phản xạ sát khí. Khi gia chủ ngồi nghỉ ngơi trên sofa, phần não bộ phía sau xoay thẳng về phía gương, những từ trường xấu hay sát khí mà gương phản xạ lại sẽ chiếu thẳng vào người đó, gây tác động không tốt lên cảm xúc và tinh thần của người ấy.

(*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)