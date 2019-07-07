TP.HCM: Quận 9 cảnh báó dự án “ma” Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1

Nhận thấy việc rao bán dự án có tên Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1 của Công ty cổ phần thiết kế xâ dựng địa ốc Đại Phúc Real có dấu hiệu lừa đảo, UBND phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM đã vảnh báo người dân.

Ngày 6/7, thông tin từ UBND phường Trường Thạnh, quận 9, TP.HCM, cơ quan này vừa có văn bản cảnh báo người dân về việc phân lô, mua bán đất nền tại khu đất mặt tiền đường Lò Lu, tổ 1, khu phố Ích Thạnh trên địa bàn.

Theo UBND phường Trường Thạnh, thời gian qua, phường tiếp nhận nhiều thông tin về việc rao bán đất nền phân lô tại thửa đất số 559, 560 thuộc tờ bản đồ số 7, nay là thửa số 1418. Đơn vị rao bán là Công ty cổ phần thiết kế xây dựng địa ốc Đại Phúc Real (Đại Phúc Real) có địa chỉ tại số 972 Nguyễn Duy Trinh, phường Phú Hữu, quận 9.

UBND phường Trường Thạnh, quận 9 khẳng định không có dự án nào mang tên "Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1" trên địa bàn.

Công ty nào rao bán đất nền phân lô tại khu đất trên với tên gọi dự án Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1. Qua xác minh của UBND phường Trường Thạnh, khu đất này đã được địa phương cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất cho một chủ khác. Chủ đất này xác nhận không uỷ quyền cho bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp nào phân phối đất nền phân lô tại đây.

Do đó, UBND phường Trường Thạnh thông báo đến người dân sinh sống trên địa bàn và khu vực lân cận biết để tránh bị kẻ xấu lừa đảo. Đồng thời, phường cũng khẳng định đến thời điểm này không có dự án nào mang tên “Khu dân cư cao cấp Long Phụng 1 tại khu đất nói trên.

“Đề nghị các tổ chức, cá nhân có giao dịch đặt cọc, mua bán tại khu đất trên liên hệ cơ quan công an quận để nộp đơn tố cáo, nếu có”, UBND phường Trường Thạnh khuyến cáo.

Thời gian qua, trước việc khan hiếm nguồn cung dự án nhà ở tại TP.HCM, các quận, huyện đã liên tục có văn bản cảnh báo người dân về tình trạng dự án tự phát, không có thực được các doanh nghiệp rao bán rầm rộ.

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