Thuê nhà xưởng hơn 5.000m2 rồi chiếm luôn, Dược phẩm 3A bị buộc trả mặt bằng

Không gian sống 08/07/2019 09:00

Công ty TNHH Dược phẩm 3A bị buộc phải giao trả toàn bộ mặt bằng rộng hơn 5.000m2 ở quận Tân Phú, TP.HCM. Đây là mặt bằng mà Công ty này thuê lại của Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu.

Ngày 8/7, Công ty cổ phần in và bao bì Mỹ Châu (Công ty Mỹ Châu, mã chứng khoán: MCP) cho biết, Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Phú, TP.HCM vừa ra quyết định thi hành án đối với bản án phúc thẩm trong vụ doanh nghiệp này kiện tranh chấp hợp đồng thuê nhà xưởng với Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm 3A (Công ty Dược phẩm 3A). 

Theo quyết định thi hành án, cơ quan thi hành án buộc Công ty Dược phẩm 3A có trách nhiệm giao trả toàn bộ mặt bằng nhà xưởng, nhà kho cũ với diện tích 5.343,68.2m2 tại số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú cho Công ty Mỹ Châu. 

Trường hợp Công ty Dược phẩm 3A không thể giao trả lại hiện trạng cũ như khi thuê thì Công ty này có trách nhiệm tháo dỡ, di dời toàn bộ nhà xưởng đã sửa chữa và giao trống toàn bộ mặt bằng với diện tích nói trên cho Công ty Mỹ Châu ngay khi án có hiệu lực. 

Thuê nhà xưởng hơn 5.000m2 rồi chiếm luôn, Dược phẩm 3A bị buộc trả mặt bằng - Ảnh 1

Công ty Dược phẩm 3A phải giao trả hơn 5.000m2 nhà xưởng và tiền thuê 17,2 tỷ đồng cho Công ty Mỹ Châu. 

Quyết định thi hành án còn buộc Công ty Dược phẩm 3A có trách nhiệm trả tiền thuê nhà xưởng 17,2 tỷ đồng (tạm tính đến ngày 30/11/2017) cho Công ty Mỹ Châu.

Ngoài ra, Công ty Dược phẩm 3A còn phải trả tiền thuê cho đến khi giao trả toàn bộ mặt bằng nhà xưởng nói trên cho Công ty Mỹ Châu với giá thuê áp dụng năm 2017 theo kết quả thẩm định của đơn vị thẩm định giá.

Được biết, Công ty Dược phẩm 3A được thành lập vào tháng 9/2000, địa chỉ số 18 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú. Người đại diện theo pháp luật là bà Trần Thị Thu Thủy. Doanh nghiệp này thuê mặt bằng nhà xưởng, nhà kho của Công ty Mỹ Châu tại địa chỉ trên nhưng hết hạn thuê vẫn không giao trả. 

Không những thế, bên thuê còn chưa thanh toán tiền thuê mặt bằng từ tháng 1/2014. Đến tháng 3/2014, Công ty Mỹ Châu đã khởi kiện Công ty Dược phẩm 3A tại TAND quận Tân Phú.

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