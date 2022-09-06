Thỏa mãn giấc mơ “sống rộng – sống xanh – sống sang” với căn hộ Sunshine Golden River

Từ vị trí đắc địa đến thiết kế không gian sống xanh, nội thất độc bản cùng hệ tiện ích 5 sao đẳng cấp, công nghệ thời thượng… Sunshine Golden River tạo nên chất sống tinh hoa, thỏa lòng “sống rộng - sống xanh - sống sang - sống thông minh” ngay trong lòng phố.

Khi thị trường định giá “tấc đất” đã hơn cả “tấc vàng” như hiện nay, những không gian sống “hàng hiệu” với sân vườn rộng giữa nội đô trở thành điều mơ ước của những cư dân thị thành. Như một “món đồ” dành riêng cho giới thượng lưu, “ngôi nhà trong mơ” ấy đã được hiện thực hóa với bộ sưu tập các căn hộ hạng sang sở hữu sân vườn trên không tại Sunshine Golden River.

Căn hộ Sunshine Golden River vừa thỏa mãn nhu cầu “ở rộng”, vừa có những không gian riêng tư cho những chủ nhân thời thượng

Căn hộ Sunshine Golden River vừa thỏa mãn nhu cầu “ở rộng”, vừa có những không gian riêng tư cho những chủ nhân thời thượng

Tọa lạc tại vị trí đắc địa khu đất vàng Tây Hồ Tây, Sunshine Golden River không chỉ hưởng trọn vượng khí “kế sông, cận thủy” mà còn sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp, hướng ra sông Hồng bình yên, cầu Nhật Tân hay cảnh quan xanh mát ngay trong nội khu của khu đô thị quốc tế Nam Thăng Long…

Dự án gây ấn tượng mạnh với 217 căn hộ cao cấp có không gian thoáng rộng. Trong đó, căn hộ 2 đến 4 phòng ngủ có diện tích từ 124,5m2 đến trên 227m2, còn căn penthouse có diện tích từ 240m2 đến trên 493m2.

“Át chủ bài” của Sunshine Golden River chính là không gian “sống rộng – sống xanh”, với 100% căn hộ có sân vườn riêng rộng, trong đó có những căn ban công lớn tới gần 70m2. Là một mảng xanh quý giá giữa đô thị sầm uất, với những khu vườn ngang trời này, cư dân được hòa mình với thiên nhiên cây cỏ, hưởng trọn bầu không khí trong lành. Đây chính là đặc quyền thượng lưu mà Sunshine Golden River mang đến cho mỗi chủ nhân.

Khu vườn trên cao - Không gian thưởng ngoạn đắt giá nhất tại mỗi căn hộ Sunshine Golden River

Khu vườn tại gia trên ban công chính là không gian Wellness đẳng cấp, định hình phong cách sống khác biệt và đẳng cấp chủ nhân Sunshine Golden River. Tại đây, mọi người có thể tập thể dục, uống trà, đọc sách, ngắm phố phường lung linh ánh đèn hay hít căng tràn lồng ngực những cơn gió mát lành từ sông Hồng mát mẻ, chậm rãi tận hưởng cuộc sống trong mơ mà ai cũng kiếm tìm.

Phòng tắm sang trọng, tiện nghi trở thành chốn nghỉ dưỡng tại gia tuyệt vời

Không dừng lại ở “sống rộng – sống xanh”, tại Sunshine Golden River, cư dân còn được trải nghiệm “sống sang – sống thông minh” thời thượng. Mang diện mạo của một căn hộ tiêu chuẩn quốc tế, mỗi không gian sống tại đây đều được trang bị nội thất độc bản, các thiết bị nhà bếp, vệ sinh đến từ các thương hiệu nổi tiếng như: Porta, Duravit, Hansgrohe, Hafele….

Chạm tới “cuộc sống thông minh” với hệ sinh thái Smart Living thời thượng tại Sunshine Golden River

Nâng tầm trải nghiệm sống, Sunshine Golden River tiên phong mang đến từng căn hộ hệ sinh thái Smart Living thời thượng mang đậm dấu ấn 4.0 như: công nghệ nhận diện khuôn mặt, nhận diện giọng nói, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, các cảm biến thông minh và các dịch vụ phần mềm. Chỉ bằng một chiếc smartphone hoặc thông qua hiệu lệnh của chủ nhân, căn hộ thông minh Sunshine Golden River có thể tự động điều khiển các thiết bị trong nhà như điều hòa, bình nóng lạnh, rèm cửa, tivi… Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ vào quản lý, vận hành dự án đem lại cuộc sống thông minh – thuận tiện – an toàn, giúp cư dân tiết kiệm được thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Bể bơi 4 mùa – Nơi cư dân Sunshine Golden River tận hưởng những phút giây thư giãn giữa lưng chừng trời

Không dừng lại ở đó, Sunshine Golden River còn được tích hợp hệ tiện ích all-in-one 5 sao như bể bơi ngoài trời giữa nội khu, bể bơi bốn mùa trong tòa nhà, khu fitness chuyên nghiệp, nhà hàng Á – Âu, vườn BBQ… do Matterhorn Hotels & Resort cùng các thương hiệu quốc tế quản lý và vận hành, mang đến những trải nghiệm sống cao cấp và sang trọng.

Lấy các căn biệt thự trên tầng không là tâm điểm, xoay quanh là một hệ sinh thái tiện ích 5 sao hoàn chỉnh được bao bọc trong một quần thể sống văn minh và đẳng cấp, căn hộ Sunshine Golden River không chỉ là nơi tận hưởng phong cách sống thượng lưu mà còn là món tài sản vô giá của những cư dân tinh hoa.

Khách hàng mua căn hộ tại Sunshine Golden River được hưởng hàng loạt ưu đãi: Hỗ trợ lãi suất 0% đến khi bàn giao nhà, ngân hàng hỗ trợ giải ngân lên đến 70% GTHĐ; chiết khấu 6% GTHĐ khi thanh toán sớm 95% GTHĐ; tặng gói dịch vụ quản lý (vận hành bởi đơn vị đạt tiêu chuẩn Quốc tế hạng sang) trong 02 năm.

Liên hệ đặt mua căn hộ qua hotline: 1900 633 566.