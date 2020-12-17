Thanh toán 15% nhận ngay căn hộ vườn xanh tại Babylon Tower với quà hấp dẫn

Các căn hộ tại Babylon Tower thuộc quần thể đô thị sinh thái resort 4.0 Sunshine Diamond River (đường Đào Trí, Quận 7) được đánh giá là những sản phẩm làm mới nguồn cung bất động sản (BĐS) hạng sang dịp cuối năm.

Đây còn là đích ngắm của các nhà đầu tư vì mở ra nhiều cơ hội sinh lời, gia tăng lợi nhuận cũng như giá trị BĐS, đặc biệt là chính sách bán hàng, hỗ trợ tài chính hấp dẫn từ chủ đầu tư. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 15% giá trị căn hộ cho đến thời điểm nhận nhà, ngân hàng hỗ trợ cho vay đến 85%. Với tiến độ thanh toán hợp lý và khoản vốn ban đầu không nhiều, người mua dễ dàng sở hữu căn hộ tại tòa tháp có vị trí đẹp nhất dự án. Các nhà đầu tư còn được cam kết lợi nhuận 15% từ việc vận hành cho thuê căn hộ trong 3 năm đầu.

Babylon Tower gây ấn tượng với những căn hộ diện tích rộng, hệ tiện ích và dịch vụ 5 sao được chú trọng phát triển nhằm đáp ứng phong cách sống của tập khách hàng có thu nhập cao, doanh nhân thành đạt, mong muốn tìm kiếm một không gian sống sinh thái, xứng tầm. Với tiêu chí này, khách hàng khi mua căn hộ được chủ đầu tư tặng ngay một khu vườn xanh đầy cảm hứng, có tầm nhìn đẹp hướng ra sông Sài Gòn và trung tâm quận 7 hiện đại. Ngoài ra, chủ nhân tương lai tại Babylon Tower còn được nhận quà tặng nội thất hạng sang trị giá 1,6 tỷ đồng thuộc những thương hiệu danh tiếng quốc tế như Duravit hoặc Hafele.

Theo thông tin mới nhất, dự án Sunshine Diamond River đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến chính thức bàn giao các căn hộ vào giữa năm 2021, chào đón cư dân về sinh sống. Theo các chuyên gia, khi dự án hoàn thiện sẽ là một cột mốc tăng giá đáng kể, nhà đầu tư xuống tiền vào giai đoạn này có nhiều lợi thế hơn về tỷ suất lợi nhuận. Chưa kể, đường Đào Trí đang được tập đoàn Sunshine phối hợp cùng quận 7 nâng cấp, mở rộng, sẽ càng làm tăng giá trị dự án trong thời gian tới.

Babylon Tower – lựa chọn của nhà đầu tư dịp cuối năm

Tọa lạc tại vị trí đẹp nhất trong quần thể đô thị Sunshine Diamond River, Babylon Tower nổi bật với phong cách kiến trúc bậc thang giật cấp lên cao, lấy cảm hứng từ vườn treo Babylon - một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Với thiết kế hình cánh cung rộng mở, các căn hộ đều sở hữu tầm nhìn panorama độc đáo, hướng ra sông Sài Gòn, khu vui chơi giải trí tầm cỡ quốc tế Peninsula đang hình thành trong tương lai hay trung tâm đô thị năng động, cầu Phú Mỹ hiện đại...

Babylon Tower sở hữu vị trí đẹp nhất quần thể dự án Sunshine Diamond River

Babylon Tower hấp dẫn khách hàng nhờ các căn hộ có diện tích thoáng rộng, đặc biệt dòng sản phẩm Sky Garden mang vườn xanh giữa tầng không vào căn hộ kính tràn, tạo không gian sống sinh thái hiếm có ngay tại trung tâm quận 7 năng động. Hệ tiện ích dành riêng cho cư dân tòa tháp Babylon như Hầm rượu vang Wine Cellar sang trọng, Café Deskview với tầm nhìn 360 độ hướng sông, hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, khu BBQ trên cao, siêu thị tiện lợi nội khu… mở ra một cuộc sống nghỉ dưỡng hiện đại, tiện nghi cho cư dân thành đạt.

Các căn Sky Garden mang đến không gian sống chuẩn nghỉ dưỡng cho chủ nhân thành đạt

Theo chủ đầu tư, trong bối cảnh nguồn cung căn hộ phân khúc cao cấp tại TP. HCM dịp cuối năm khan hiếm, Babylon Tower ra mắt đúng thời điểm với những sản phẩm độc đáo, khác biệt sẽ mang đến tiềm năng sinh lời vượt trội, tính thanh khoản cao cho khách hàng.

Các chuyên gia BĐS cũng nhận định, chính sách thanh toán linh hoạt cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn giúp người mua giảm áp lực tài chính và gia tăng nhu cầu mua nhà giai đoạn cuối năm.