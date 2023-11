Sunshine Heritage - Giữ nếp nhà truyền thống trong không gian sống thấm đẫm tinh thần di sản

Theo tâm lý của người Á Đông, tại Việt Nam, gia đình đa thế hệ là một nét đẹp truyền thống vốn được duy trì từ xa xưa. Những nếp nhà với nhiều thế hệ cùng chung sống trở thành biểu tượng trọn vẹn, đủ đầy của tài lộc, phúc khí, niềm vui và hạnh phúc. Trong cuộc sống hiện đại, việc ông bà sống vui vầy bên con cháu còn có ý nghĩa tăng cường sự gắn kết, hỗ trợ giữa các thành viên trong gia đình. Ở đó, ông bà trông coi cửa nhà, giúp chăm sóc trẻ, tiếng cười bé thơ trở thành niềm vui an ủi tuổi già, sự thành đạt của con cái là niềm tự hào của bố mẹ…

Thế nhưng chẳng thể nào phủ nhận, giữa sự đầm ấm, yên vui ấy, vẫn có những khác biệt thuộc về thế hệ. Sống dưới cùng một mái nhà, nhưng ông bà hẳn sẽ bồi hồi nhớ về những ký ức của “tiếng leng keng tàu điện sớm khuya”, nhớ về một nhịp sống bình yên của tháng ngày xưa cũ… Ngôi nhà của thế hệ lớn tuổi là mảnh vườn với cây cối, vườn hoa, chan hòa với thiên nhiên, thảnh thơi, thư thái. Còn với những người trẻ thành đạt, chốn an cư lý tưởng lại là tiện nghi, hiện đại, nơi bắt nhịp với chất sống thời thượng của những thành phố năng động như Anh, Bỉ, Mỹ, Brazil… Nhà phải là nơi xoa dịu những áp lực, mệt mỏi của một ngày dài căng thẳng, bộn bề, nơi mọi dịch vụ, tiện ích chỉ cách không gian sống vài bước chân.

Bức tranh về tổ ấm cho một gia đình đa thế hệ là những mảng màu khi trầm ấm, giản đơn, khi sặc sỡ, phá cách… Một ngôi nhà, nơi ông bà, cha mẹ, con cháu cùng giữ gìn “nếp nhà”, vừa chăm sóc lẫn nhau, vừa tận hưởng những niềm vui riêng. Những điều tưởng như quen thuộc đang là thách thức với nhiều gia đình hiện đại, nhất là tại các đô thị.

Khi cuộc sống ngày càng bận rộn, không gian sống chật hẹp, cách biệt thế hệ càng trở nên rõ rệt nhưng các tiêu chí sống hạnh phúc với mỗi cá nhân lại càng được đề cao, việc lựa chọn nơi an cư luôn phải hoàn thành “tiêu chí kép”: Hạnh phúc cho mỗi cư dân và là nơi gắn kết đại gia đình.

Chạm tới ước mơ an cư viên mãn cho đại gia đình

Mang lại những trải nghiệm vừa chung vừa riêng, chuỗi dự án Sunshine Heritage mang lại không gian sống hoàn hảo cho những gia đình đa thế hệ, nơi truyền thống Á Đông “tam đại đồng đường”, “tứ đại đồng đường” cùng sống và chăm sóc, yêu thương nhau được duy trì. Quây quần cùng với những người thân yêu không còn là “ước mơ xa xỉ”, chẳng phải đợi mỗi dịp lễ Tết mà tại đây, mỗi ngày đều là một ngày đoàn viên, vui vầy!

Biệt thự với thiết kế mở, chan hòa với thiên nhiên, diện tích lớn, đáp ứng nhu cầu sống của gia đình đa thế hệ

Sunshine Heritage là “lời hồi đáp” cho giấc mơ sống nhiều thế hệ đầy viên mãn. Chuỗi dự án kiến tạo những căn biệt thự với đa dạng về diện tích, trong đó, có những căn lên tới hơn 1000m2. Với diện tích lớn như vậy, sẽ đảm bảo không gian riêng và không gian chung cho các thành viên trong gia đình. Đó là phòng khách, thư phòng rộng rãi cho ông cùng cháu đọc sách, gian bếp ấm cúng dành cho những bữa cơm gia đình… Bước ra khỏi biệt thự là khoảng sân xanh mướt cho trẻ nhỏ chạy chơi, ông bà tập thể dục. Mỗi buổi chiều về, cả nhà có thể cùng thỏa thích bơi lội, chuẩn bị bữa tiệc nhỏ ngay cạnh bể bơi. Sau những phút giây đoàn viên ấm cúng, mỗi người đều có một không gian riêng để nghỉ ngơi. Đó là căn phòng yên bình, chan hòa thiên nhiên, chăm sóc giấc ngủ cho ông bà, không gian ấm êm hạnh phúc của cha mẹ hay những ô cửa sổ tràn ngập ánh nắng tiếp thêm năng lượng tích cực cho trẻ thơ.

Ưu điểm này “vỗ về” mong mỏi của người lớn tuổi, vui thú điền viên, tốt cho sức khỏe. Đồng thời, biệt thự cũng được “tích hợp” tổ hợp tiện ích đa dạng, đáp ứng nhu cầu sống của giới trẻ năng động, hiện đại, những không gian thần tiên cho các cư dân nhí… Mỗi người đều có thể thoải mái tận hưởng những tiện ích, được phát triển tốt nhất theo độ tuổi, sở thích, cá tính nhưng vẫn gần gũi, sẻ chia, đồng hành bên nhau.

Thành phố nghỉ dưỡng “mang thương hiệu” Sunshine Heritage tại Hà Nội được xem là dự án tiên phong dẫn lối với dấu ấn văn hóa đậm nét, nơi mỗi thế hệ đều sẽ gắn bó với mảnh đất ấy bằng những tình cảm vừa quen thuộc vừa mới lạ. Với những gia đình phố cổ, gắn bó cả đời với những “ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó”, họ vẫn tìm được hương vị phố thị tại Sunshine Heritage. Đó là dấu ấn về một chốn cổ kính thâm nghiêm vừa lãng mạn lại vừa nên thơ trong những căn biệt thự mang dấu ấn Indochine, là những phiên chợ hoa xuân đông vui tấp nập hay xứ sở vang vọng những câu ca trù, hát xẩm, quan họ vùng Kinh Bắc…

Không gian tràn ngập cây xanh tại Sunshine Heritage chăm sóc sức khỏe cho các thế hệ trong gia đình

Dự án ưu tiên phần lớn diện tích dành cho cảnh quan xanh, thiên nhiên và tiện ích, nơi tiêu chí sống xanh đắt giá được chủ đầu tư Sunshine Group chú trọng để cư dân có thể tận hưởng không khí trong lành, an yên. Ông bà được an vui hưởng tuổi già khi được bầu bạn với cỏ cây, thư thái dạo bộ, tập thể dục, tập dưỡng sinh giữa thiên nhiên. Không chỉ vậy, dự án còn có một quần thể “wellness resort” nơi có hệ thống spa, thiền, chăm sóc, trị liệu sức khỏe, hệ thống y tế hiện đại để tuổi già của ông bà được an yên, khỏe mạnh. Cha mẹ tận hưởng không gian sống như nghỉ dưỡng đúng nghĩa, khi có thời gian mua sắm, giải trí, vừa được vui đùa cùng con cái.

Quần thể không gian rộng lớn với nhiều tiện ích, dịch vụ đỉnh cao thỏa mãn nhu cầu sống và tận hưởng cho những người trẻ hiện đại

Còn trẻ nhỏ có thể tha hồ chạy chơi, tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động thả diều, chạy đùa trên những con đường dạo bộ trong nội khu, thưởng thức những thức quà ngon cùng ông bà, cha mẹ… Những cô bé, cậu bé còn được tham gia những lễ hội rực rỡ của 5 châu, truyền cảm hứng và khởi đầu cho giấc mơ chinh phục thế giới rộng lớn trước mặt.

Sunshine Heritage tạo ra không gian phát triển toàn diện cả thể lực và trí tuệ cho những cư dân nhí

Bên cạnh đó, cư dân Sunshine Heritage còn được chăm sóc nhu cầu tối đa nhờ hệ thống tiện ích hiện đại như trường học, nhà hát, trung tâm thương mại, spa, phố mua sắm… Gia chủ có thể mời bạn bè, khách khứa đến để cùng khám phá tinh hoa kiến trúc nhân loại, những show diễn nghệ thuật mãn nhãn đẳng cấp thế giới, những show diễn công nghệ hay thiên đường bảo tồn và phát triển văn hóa di sản dân gian Việt…

Là dòng sản phẩm hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy các giá giá trị văn hóa, di sản, chủ đầu tư Sunshine Group hiểu rằng, giữ gìn gia đình nhiều thế hệ, nếp nhà truyền thống chính là giữ gìn hồn cốt tinh thần, giá trị truyền thống của người Việt. Sunshine Heritage đã hiện thực hóa ước mơ về hạnh phúc tưởng như giản đơn mà quý giá của mỗi người. Mỗi không gian sống tại Sunshine Heritage còn chính là “của để dành” cho thế hệ con cháu, là món quà của tình thân lưu truyền qua các thế hệ.