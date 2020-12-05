Sunshine Group chọn đầu tư cho con người để phát triển bền vững

Là một tập đoàn kinh tế đa ngành, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản , du lịch, thương mại, truyền thông…, Sunshine Group chú trọng việc xây dựng các tiện ích phức hợp đa trải nghiệm ngay trong khuôn viên các dự án dành cho mọi đối tượng.

Năm 2018, Sunshine Group chính thức đặt chân vào địa hạt giáo dục bằng dấu mốc sự ra đời của trường mầm non Sunshine Maple Bear tại dự án Sunshine Palace (Hoàng Mai, Hà Nội). Từ đó, Tập đoàn Sunshine bắt đầu phát triển đồng bộ chuỗi hệ thống trường học từ bậc mầm non đến tiểu học và các cấp học cao hơn trong tương lai.

Sau những thành công lớn trong lĩnh vực bất động sản, Sunshine Group chính thức đặt chân vào địa hạt Giáo dục. Không chỉ tạo ra nơi an cư lý tưởng, mục tiêu của Tập đoàn Sunshine là tạo ra một hệ sinh thái Sunshine hoàn chỉnh phục vụ cư dân và cộng đồng. Trong đó, giáo dục là một trong những lĩnh vực được tập đoàn Sunshine dành rất nhiều tâm huyết, với mong muốn tạo ra những giá trị tốt đẹp cho xã hội, hướng tới phát triển bền vững. Sunshine Group xác định rằng, cư dân nhí chính là thế hệ tương lai của đất nước, phát triển, bồi dưỡng cho những “mầm non” này là điều quan trọng hàng đầu.

Hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear mang tinh hoa giáo dục Canada tới Việt Nam

Đại diện của Sunshine Group chia sẻ: “Ngay từ những ngày đầu tiên phát triển dự án, Sunshine Group đã hướng đến việc xây dựng các tiện ích phức hợp đa trải nghiệm mà giáo dục là một trong những tiện ích hướng tới cộng đồng”.

Hiện thực hóa quyết tâm này, chủ đầu tư sẵn sàng hy sinh một phần diện tích xây dựng để xây trường học chuẩn quốc tế. Không coi trường học chỉ là một tiện ích đơn thuần, Sunshine Group lựa chọn kỹ lưỡng thương hiệu giáo dục danh tiếng để hợp tác. Và thương hiệu giáo dục Maple Bear của Canada được Sunshine Group lựa chọn để trở thành nền tảng phát triển toàn diện thể chất, tinh thần, trí tuệ và cảm xúc cho trẻ.

Tâm huyết vì công dân toàn cầu thế hệ mới

Sunshine Maple Bear là một những trong những hệ thống giáo dục đầu tiên tại Việt Nam mua bản quyền chương trình của Maple Bear Canada – thương hiệu uy tín đã thành công tại hơn 400 điểm trường và 20 quốc gia trên thế giới. Gắn với các dự án bất động sản cao cấp của Tập đoàn Sunshine đầu tư và xây dựng trên địa bàn Hà Nội, hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu học tập cho các cư dân nhí.

Được đầu tư bài bản và chuyên nghiệp, những ngôi trường mang thương hiệu Sunshine Maple Bear đã kế thừa và phát huy tinh hoa giáo dục của Canada và Việt Nam để tạo môi trường học tập đẳng cấp quốc tế ngay tại Hà Nội. Với phương pháp lấy người học làm trung tâm, mỗi học sinh tại Sunshine Maple Bear đều được giáo dục toàn diện và đặc biệt là chú trọng phát triển tối đa năng lực của từng cá nhân.

Những giờ trải nghiệm kích thích sự khám phá, sáng tạo của học sinh

Các phương pháp giáo dục chuẩn đầu ra, thẩm thấu ngôn ngữ, STEM, văn hóa đọc… được áp dụng hiệu quả, linh hoạt, giúp học sinh tích lũy tri thức qua khám phá và trải nghiệm, hứng thú với những giờ học trên lớp và ngoại khóa cùng thầy cô, bạn bè.

Đồng bộ với chương trình và phương pháp học, Sunshine Group cũng hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, công nghệ thông minh, tới cảnh quan trường học, tạo không gian thân thiện với học sinh. Nằm trong dự án bất động sản của Sunshine Group, hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear đều được thừa hưởng không gian xanh mát, tận dụng được cây xanh và ánh sáng chung quanh, tốt cho sự phát triển của trẻ em.

Khuôn viên trường học được thiết kế nhằm tích hợp nhiều tiện ích như vườn thực nghiệm trên mái, canteen, bếp ăn, khu vực chăm sóc y tế, các phòng học đa năng… phục vụ cho việc phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ, kỹ năng sống của học sinh. Sunshine Group cũng đầu tư môi trường học tập với trang thiết bị dạy học phong phú theo chuẩn Maple Bear Canada giúp học sinh có kinh nghiệm học tập hữu ích, hứng thú, phát huy tối đa tiềm năng của mình.

Với học sinh Sunshine Maple Bear “mỗi ngày đi học là một ngày vui”

Chú trọng đầu tư vào con người, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại, áp dụng chương trình giáo dục tiêu chuẩn quốc tế tại Việt Nam, Sunshine Maple Bear đã tạo ra môi trường truyền cảm hứng, kết nối, lan tỏa những giá trị sống tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Theo đuổi mục tiêu này, Tập đoàn Sunshine cũng sẽ tiếp tục phát triển và hoàn thiện hệ thống trường liên cấp trong hệ thống giáo dục Sunshine Maple Bear. Các cấp học đều liên kết với hệ thống giáo dục chuẩn quốc tế, mô hình kế thừa từ các nước Châu Âu và các quốc gia có nền giáo dục tốt nhất thế giới để mang lại môi trường học tập hiệu quả bậc nhất tại Việt Nam.