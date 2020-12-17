Sunshine Group chi chục tỷ nâng cấp đường cùng thành phố

Không gian sống 17/12/2020 10:43

Sunshine Group vừa chi gần chục tỷ đồng để góp phần nâng cấp con đường "tỷ đô" Đào Trí, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị quận 7.

UBND TP HCM đã duyệt quy hoạch mở rộng đường Đào Trí (quận 7) với lộ giới lên đến 40m từ đường Gò Ô Môi đến Hoàng Quốc Việt. Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 7 là đơn vị thực hiện dự án này với tổng số vốn đầu tư lên đến 128 tỷ đồng.

Để tạo cảnh quan đô thị và tránh việc làm đường ảnh hưởng đến quá trình đi lại của người dân, lãnh đạo Tập đoàn Sunshine chia sẻ, vừa quyết định chi gần chục tỷ đồng để cùng TP HCM nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Đào Trí.

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Đường Đào Trí đoạn gần nút giao với đường Nguyễn Văn Quỳ chuẩn bị hoàn thiện. Ảnh: Sunshine.

Đường Đào Trí có chiều dài gần 3 km bắt đầu từ nút giao Nguyễn Văn Quỳ đến nút giao đường Hoàng Quốc Việt. Đây cũng là cung đường nằm bên cạnh khu đô thị Phú Mỹ Hưng qua Huỳnh Tấn Phát để kết nối thẳng với khu trung tâm Sài Gòn.

Nhiều cư dân sống tại quận 7 chia sẻ, Đào Trí là một trong những con đường đẹp nhất TP HCM khi chạy dọc theo sông Sài Gòn. Dù giữ vai trò xương sống trong sự phát triển của khu Nam Sài Gòn, nhưng những năm trước cung đường Đào Trí chưa được phát triển đúng tầm và có dấu hiệu quá tải, không thể đáp ứng lượng giao thông qua lại mỗi ngày.

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Đường Đào Trí đoạn gần nút giao với đường Nguyễn Văn Quỳ đang được Sunshine Group triển khai. Ảnh: Sunshine.

Lý giải cho việc chi mạnh tay gần chục tỷ đồng để nâng cấp và sửa chữa đường Đào Trí, lãnh đạo Sunshine Group nói, động thái này nhằm giải quyết bài toán về giao thông và cơ sở hạ tầng, nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân nơi đây.

"Chúng tôi quyết định chi gần chục tỷ đồng vì đang phát triển loại dự án tỷ USD như Sunshine Diamond River, Sunshine City Sài Gòn. Hiện, tòa B và C của dự án Sunshine Diamond River đang hoàn thiện mặt ngoài, điều này góp phần thay đổi diện mạo khu vực đáng kể cho nơi đây", lãnh đạo Tập đoàn Sunshine cho hay.

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Dự án Sunshine Diamond River đang hoàn thiện mặt ngoài, được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo khu vực đáng kể cho trục đường Đào Trí. Ảnh: Sunshine.

Đào Trí được mệnh danh là con đường "tỷ đô" bởi chỉ trên một trục đường không quá dài có hàng loạt dự án nổi bật khác như LuxGarden (Đất Xanh), Saigon Riverside (Hưng Thịnh), Sky89 (An Gia Investment), Midtown Phú Mỹ Hưng (Phú Mỹ Hưng)... và đặc biệt là khu công viên Mũi Đèn Đỏ và nhà ở đô thị (tên thương mại là Saigon Peninsula) với quy mô lớn lên tới 118 ha, tổng vốn đầu tư tới 6 tỷ USD. Đây còn là một trong những trung tâm đô thị mới của phía Nam với khu công viên hỗn hợp đa chức năng khoảng 82 ha và khu đô thị nhà ở khoảng 35 ha gồm khu nghỉ dưỡng, trung tâm tài chính, khách sạn, vui chơi giải trí đẳng cấp.

Anh Nguyên - nhà đầu tư kỳ cựu 10 năm trên thị trường bất động sản Sài Gòn cho biết - hiện nay tại TP HCM, những dự án trên đường Đào Trí đáp ứng đủ yêu cầu của giới đầu tư, vừa có lưu vực sông rộng, khí hậu mát mẻ, trong lành, vừa kết nối nhanh đến trung tâm thành phố. "Toàn bộ dự án nâng cấp mở rộng con đường này chuẩn bị về đích đang tạo lực đẩy mạnh mẽ khiến Đào Trí trở thành cung đường sáng giá bậc nhất Sài Gòn", anh Nguyên nói.

Theo đánh giá của giới chuyên gia bất động sản, sau khi hoàn thiện, Đào Trí sẽ trở thành một trong những cung đường ven sông đẹp và đắt giá nhất Sài Gòn. Hưởng lợi trực tiếp từ tuyến đường này là hàng loạt dự án bất động sản đang được triển khai tại đây. Trong tương lai, khi dự án mở rộng đường hoàn thiện, giá bất động sản tại khu vực dọc cung đường này sẽ gia tăng nhanh chóng. Đặc biệt, các dự án sẽ có tầm nhìn rộng mở hướng sông, hưởng môi trường sống trong lành với vị trí giáp sông Sài Gòn và sông Soài Rạp.

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