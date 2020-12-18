Sunshine City Hà Nội nằm trong khu đô thị Ciputra, Tây Hồ Tây, nơi từ lâu đã được biết đến là khu vực sinh sống của những người giàu có bậc nhất Thủ đô. Đây cũng là điểm đến lý tưởng của cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Theo thống kê mật độ cư trú thì lượng khách nước ngoài tập trung sinh sống tại Hồ Tây luôn có tỉ lệ cao hơn so với các khu vực khác trên địa bàn nội đô thành phố.

Hơn thế nữa, số người nước ngoài đến khu vực này sinh sống sẽ còn tiếp tục tăng trong nhiều năm tới, do chủ trương quy hoạch Tây Hồ Tây trở thành trung tâm chính trị, hành chính mới của Thủ đô với nhiều trụ sở bộ, ngành, đại sứ quán di dời về đây.

Bên cạnh đó, Tây Hồ Tây còn sở hữu liên kết vùng thuận lợi hiếm có, dễ dàng di chuyển vào trung tâm nội thành, ra khu vực ngoại thành và sân bay Nội Bài nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Không gian sống cũng là một điểm cộng đắt giá thu hút người nước ngoài đến với Tây Hồ Tây bởi đây là tiêu chí hàng đầu khi chọn nhà của họ. Nơi đây được coi là "lá phổi xanh của thủ đô", mật độ dân số thấp nhất trong các quận nội thành Hà Nội, dường như không phải chịu sức ép về dân số nên khu vực được tách biệt khỏi sự ồn ào và ô nhiễm, là điểm đến lý tưởng để tận hưởng cuộc sống xanh – an lành ngay trong lòng phố thị.

Sunshine City Hà Nội - đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của khách nước ngoài

Bên cạnh vị trí đắc địa , Sunshine City Hà Nội ngay từ khi ra mắt đã được đánh giá là một sản phẩm BĐS hoàn hảo về thiết kế, tiện ích,… đáp ứng các yêu cầu khắt khe nhất của những khách mua nhà là người nước ngoài.

Lấy cảm hứng từ các căn hộ xa hoa của khu phố nhà giàu Manhattan, New York, Sunshine City thiết lập một chuẩn mực mới của khái niệm đáng sống. Thiết kế căn hộ hiện đại, tối ưu công năng sử dụng, từng chi tiết trong căn hộ được chăm chút tỉ mỉ mang tới cho khách hàng sự tiện nghi và thoải mái nhất. Nội thất bên trong căn hộ đều đến từ các thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới như cửa Porta Door, thiết bị vệ sinh Kohler…Những mảng tường thô cứng được hạn chế sử dụng để tạo ra những mặt phẳng lớn kết nối mọi không gian trong căn hộ. Khung cửa sổ phòng khách, phòng ngủ được bao phủ bởi lớp kính Low-E tân tiến loại bỏ mọi tạp âm, giúp mở rộng tầm nhìn ra thiên nhiên trong lành. Đặc biệt, loại kính cao cấp này còn có khả năng cách nhiệt, chống tia cực tím mà vẫn hấp thu được tối đa lượng ánh sáng tự nhiên.

Hệ thống kính Low-E cao cấp giúp mở rộng tầm view, mang lại tối đa lượng ánh sáng tự nhiên.

Quy tụ những chuẩn mực của chất lượng cuộc sống, chủ nhân của căn hộ Sunshine City sẽ được trải nghiệm hệ thống tiện ích đa dạng, từ vui chơi, giải trí cho đến shopping, ăn uống,… Những tiện ích này đang được chủ đầu tư gấp rút hoàn thiện.

Sunshine City Hà Nội cung cấp nhiều tiện ích đa dạng phục vụ cuộc sống của cư dân.

Một ưu điểm vượt trội giúp Sunshine City Hà Nội thu hút khách nước ngoài hơn bất cứ dự án nào khác cùng phân khúc đó là ứng dụng công nghệ hiện đại vào vận hành và quản lý. Cư dân sống tại đây được trải nghiệm đặc quyền công nghệ với bãi đỗ xe thông minh, hệ thống thang máy nhận diện Face ID, thiết bị điều hòa, ánh sáng, rèm cuốn thông minh, hệ thống an ninh thông minh… Tất cả nhằm phục vụ cuộc sống một cách trọn vẹn theo hướng tự động hóa, giúp gia chủ có một cuộc sống hiện đại, thảnh thơi đúng nghĩa.

Với sắc xanh phủ khắp dự án, Sunshine City là một miền thiên nhiên thuần khiết ôm trọn những tiện ích đỉnh cao, là một nơi bậc nhất cho sự lựa chọn để tận hưởng cuộc sống hàng ngày bên những không gian xanh cùng với cơn gió trong lành bên bờ Sông Hồng.