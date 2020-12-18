Sống xanh - Sống hiện đại tại Sunshine City Hà Nội

Không gian sống 18/12/2020 07:55

Tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với môi trường ô nhiễm khiến nhiều người mong tổ ấm của mình được xây dựng trong một không gian xanh, hòa quyện với thiên nhiên nhưng vẫn phải hiện đại, theo kịp với sự phát triển của xã hội.

Sống xanh chuẩn resort

Trước tốc độ đô thị hóa nhanh chóng mặt, trong những năm gần đây, môi trường sống ngày càng trở nên ô nhiễm, sống xanh đang dần trở thành một xu hướng phổ biến trên toàn thế giới cũng như ở Việt Nam. Một không gian xanh với không khí trong lành và gần sông hồ ở giữa nội đô đang là sự lựa chọn hàng đầu để mọi người hưởng thụ cuộc sống của mình.

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Sống xanh, sống khỏe là xu hướng của những cư dân thế hệ mới.

Nằm trong KĐT Nam Thăng Long, Sunshine City Hà Nội hiện là dự án được đánh giá cao nhờ mật độ diện tích cây xanh và mặt nước rộng lớn hưởng lợi từ khu vực. Dạo một vòng quanh khu đô thị, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy sắc xanh hiện diện ở nhiều nơi, từ cổng dự án cho đến khuôn viên nội khu. 

Không chỉ tọa lạc tại khu vực nội đô Tây Hồ Tây - nơi có cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ, luôn được mệnh danh là vùng đất đáng sống bậc nhất Hà Nội hay khu nhà giàu của Thủ đô – Sunshine City còn được xây dựng ngay sát bờ nam sông Hồng, mang đến cho cư dân một bầu không khí mát mẻ, trong lành cùng tầm view panorama đắt giá. Những khoảng xanh mênh mông từ cây cối, cỏ hoa, cộng hưởng với đó là diện tích mặt nước lớn đã giúp Sunshine City Hà Nội trở thành một hệ sinh thái trong lành, thanh khiết.

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Sắc xanh hiện diện rộng khắp ở Sunshine City Hà Nội.

Thiết kế căn hộ cũng được các kỹ sư của Sunshine Group tính toán kỹ lưỡng với hệ kính tràn đón ánh sáng và gió trời tự nhiên. Chủ đầu tư ưu tiên sử dụng nguyên vật liệu cao cấp, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng nhưng vẫn hiện đại, đẹp, phù hợp với phong cách sống  của người Việt mà chi phí không tốn quá nhiều so với một tòa nhà căn hộ tiêu chuẩn.

Sống hiện đại với công nghệ thông minh

Cùng với sống xanh, sống hiện đại cũng là xu hướng đang được những cư dân thế hệ mới tích cực theo đuổi. Theo JLL Việt Nam, Tp.HCM và Hà Nội là hai trong những thành phố có lượng dân số trẻ am hiểu công nghệ nhất trên thế giới, là điều kiện thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ vào cuộc sống một cách dễ dàng. Do đó, ứng dụng công nghệ vào nhà ở nhanh chóng trở thành xu hướng và được giới trẻ ưa chuộng. Nhờ có công nghệ, những căn hộ trở nên sinh động hơn, cuộc sống trong những ngôi nhà không còn nhàm chán, khô khan, thay vào đó là sự trải nghiệm đầy tiện lợi và thú vị.

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Sunshine City Hà Nội mang đến cho cư dân những trải nghiệm hiện đại nhất của công nghệ 4.0.

Tại Sunshine City Hà Nội, cư dân sẽ được trải nghiệm những ứng dụng tân tiến, hiện đại nhất của công nghệ 4.0. Ứng dụng Smarthome tại Sunshine City không chỉ gắn với những thiết bị thông minh mà còn lập trình và kiến tạo một “quản gia tự động” cho mọi sinh hoạt của cư dân. “Quản gia Sunshine” có thể hỗ trợ đắc lực cho cuộc sống của gia chủ bằng chuỗi các thiết bị thông minh như Face ID, loa thông minh... Không phải dùng quá nhiều thao tác vật lý, khi bạn thiết lập cho mình một kịch bản “về nhà” trên Sunshine App, ngay từ lúc ô tô còn đang lăn bánh trên đường, thì điều hòa, thiết bị chiếu sáng cần thiết, nước ấm trong nhà tắm, rèm cửa sẽ được bật và một chỗ trống ở bãi xe đã dành sẵn cho bạn. Hệ thống smarthome này sẽ là cánh tay đắc lực mang đến cho gia chủ của Sunshine City một cuộc sống thảnh thơi, thời thượng đúng nghĩa. 

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Chỉ cần một chiếc smartphone, cuộc sống của cư dân sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
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