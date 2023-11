Sắp mở bán phân khu Barres tại dự án Him Lam Vạn Phúc

Được biết, nhân dịp này, Him Lam Land – Đơn vị Phát triển & Kinh doanh sẽ "tung ra" chính sách ưu đãi hấp dẫn chưa từng có dành riêng cho các khách hàng giao dịch thành công phân khu Barres. Quý khách hàng khi tham dự lễ mở bán sẽ có cơ hội nhận được ưu đãi đặc biệt lên đến 6%, đồng thời chương trình “Mua nhà sang – Nhận lộc vàng” dành tặng 50 lượng vàng 9999 SJC cho 50 khách hàng đầu tiên sở hữu phân khu Barres.

Sau lễ ra mắt dự án Him Lam Vạn Phúc diễn ra ngày 7/11 vừa qua, thị trường bất động sản phía Tây Thủ đô sôi sục với thông tin sắp mở bán shophouse 6 tầng, 2 mặt tiền nằm tại vị trí đắc địa tại quận Hà Đông. Trước thông tin này, lượng lớn khách hàng và nhà đầu tư đã tới tham quan dự án và đăng ký tham dự lễ mở bán.

Đây là tin vui với rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư. Bởi lẽ, chính sách mà Him Lam Land đưa ra rất linh hoạt, giúp mở rộng cơ hội sở hữu sản phẩm shophouse cao cấp và gia tăng tỷ suất sinh lời cho khách hàng, đặc biệt là trong bối cảnh "đất vàng" phía Tây Hà Nội ngày càng khan hiếm và được kỳ vọng tăng giá ấn tượng trong vòng 1-2 năm tới với hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đã được quy hoạch và hoàn thiện đồng bộ.

Để giảm áp lực tài chính cho khách hàng, Him Lam Land đã liên kết với ngân hàng uy tín để hỗ trợ cho khách hàng có nhu cầu sở hữu Him Lam Vạn Phúc. Theo đó, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) áp dụng chính sách ưu đãi vay lên đến 70% trong 35 năm, lãi suất từ 7,5%/ một năm, ân hạn nợ gốc 24 tháng.

Shophouse Him Lam Vạn Phúc thu hút nhiều khách hàng và nhà đầu tư

Lấy cảm hứng từ đại lộ Champs Elysees danh giá, Him Lam Vạn Phúc được kiến tạo mang dáng vóc của đại lộ sầm uất bậc nhất châu Âu. Chính từ ý tưởng này, các phân khu của Him Lam Vạn Phúc được đặt theo tên của các tuyến phố nổi tiếng của Pháp, mang đậm dấu ấn của kiến trúc và văn hóa Paris.

Được ví như con phố Rue Des Barres tại thủ đô Paris hoa lệ, phân khu Barres được trau chuốt đến từng chi tiết, nhiều căn shophouse sở hữu 3 vỉa hè thoáng đạt, thuận tiện kinh doanh – an cư. Với quy mô 69 căn shophouse được bố trí theo hình chữ U, Barres được ví như “thỏi nam châm” thu hút “vượng khí”.

Đặc biệt, phân khu Barres nằm ngay tại trục giao thoa giữa các tuyến đường chính trong nội khu dự án, đồng thời là giao điểm trên lộ trình di chuyển hàng ngày của khu dân cư lân cận. Sự sầm uất của hệ thống chuỗi shophouse kinh doanh đa dạng sẽ sớm được hình thành khi cư dân vào sinh sống cộng hưởng cùng mảng xanh của trục cảnh quan trung tâm tạo nên một phân khu Barres lãng mạn, yên bình và không kém phần sôi động, náo nhiệt.

Phân khu Barres nằm ngay tại trục giao thoa giữa các tuyến đường chính trong nội khu Him Lam Vạn Phúc

Tọa lạc tại vị trí đắc địa, Him Lam Vạn Phúc nằm trên trục đường giao thông huyết mạch Tố Hữu – Lê Văn Lương, thuận lợi giao thương. Cư dân tại dự án thừa hưởng nhiều kết nối giao thông như: Vạn Phúc – Đại Mỗ, Tố Hữu – Lê Văn Lương, Lê Trọng Tấn, Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Trãi... kết nối nhanh đến tuyến xe buýt nhanh BRT, đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông đồng thời sở hữu nhiều tiện ích nội khu như: trường Quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời, tuyến đường dạo bộ…

Đến nay, các hạng mục thi công xây dựng tại dự án cũng đã dần hoàn thiện. Khách hàng có thể tới tận khuôn viên tham quan để đánh giá chất lượng công trình cũng như hạ tầng tiện ích, thiết kế, từ đó nhận định chính xác hiệu quả sinh lời thực tế của dự án.

Vừa được vinh danh tại giải thưởng DOT Property Vietnam trong hạng mục “Shophouse cao cấp tốt nhất Việt Nam 2020”, Him Lam Vạn Phúc được đánh giá cao bởi những ưu điểm vượt trội như vị trí đắc địa và thiết kế ưu việt, sổ đỏ lâu dài, tiến độ thi công xây dựng …. Hội tụ nhiều lợi thế, Him Lam Vạn Phúc vừa đáp ứng tối đa nhu cầu an cư thịnh vượng, vừa là kênh đầu tư kinh doanh sinh lời hiệu quả.

