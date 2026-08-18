Nội Thất CaCo: Thi công tủ bếp trọn gói tại xưởng TPHCM

Mỗi không gian bếp có sự khác biệt về diện tích, kết cấu, vị trí điện nước và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, một mẫu tủ bếp đẹp về hình thức chưa chắc đã phù hợp nếu không được tính toán theo mặt bằng và nhu cầu sử dụng thực tế.

Nội Thất CaCo nhận thiết kế, đặt đóng tủ bếp theo yêu cầu. Trước khi sản xuất, đội ngũ khảo sát mặt bằng, ghi nhận nhu cầu và ngân sách để bố trí kích thước, thiết bị và khu vực lưu trữ hợp lý, thuận tiện nấu nướng.

Thiết kế 3D tủ bếp cho biệt thự do CaCo thực hiện

Tùy từng mặt bằng, CaCo triển khai mẫu tủ bếp chữ I, chữ L, chữ U, tủ bếp kịch trần, kết hợp đảo bếp hoặc khu vực bàn thờ ông Táo. Bảo đảm phương án phù hợp với không gian bếp và nhu cầu của gia đình.

Tối ưu chi phí thi công bếp từ khâu sản xuất trực tiếp

Giá xưởng là một lợi thế khi khách hàng muốn tối ưu ngân sách làm tủ bếp, nhưng không nên chỉ nhìn vào con số báo giá ban đầu. Chi phí thực tế còn phụ thuộc vào kích thước hệ tủ, vật liệu thùng và cánh, bề mặt hoàn thiện, phụ kiện, thiết bị tích hợp và mức độ phức tạp khi thi công.

Xưởng sản xuất trực tiếp và đội thợ tại CaCo

Nội Thất CaCo có xưởng sản xuất trực tiếp hơn 1000m2, nhờ đó chủ động từ khâu gia công đến kiểm tra kích thước, màu sắc và vật liệu. Việc giảm bớt khâu trung gian cũng giúp chi phí được xây dựng sát hơn với phương án đã thống nhất, hạn chế những khoản phát sinh không cần thiết.

Báo giá được tính theo mét dài, thể hiện rõ loại chất liệu gia công, từ gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên đến các bề mặt phủ Melamine, Laminate hoặc Acrylic. Phụ kiện, thiết bị bếp được lựa chọn theo nhu cầu và mức đầu tư, giúp khách hàng dễ cân đối giữa công năng, thẩm mỹ và ngân sách.

Quy trình thi công tủ bếp trọn gói tại Nội Thất CaCo

Quy trình thi công bếp tại Nội Thất CaCo bắt đầu từ việc tiếp nhận nhu cầu, trao đổi về phong cách, công năng, vật liệu và ngân sách dự kiến. Sau khi tư vấn phương án ban đầu, đội ngũ mới tiến hành khảo sát thực tế, lên bản vẽ, thống nhất thiết kế và chuyển sang sản xuất, lắp đặt.

Thợ CaCo lắp đặt tủ bếp tại công trình

Tiếp nhận nhu cầu và tư vấn phương án

CaCo trao đổi với khách hàng về diện tích bếp, phong cách mong muốn, số lượng thành viên, thói quen nấu nướng, nhu cầu lưu trữ và các thiết bị dự kiến sử dụng. Từ những thông tin này, đội ngũ tư vấn định hướng kiểu tủ, vật liệu và mức ngân sách phù hợp trước khi khảo sát thực tế.

Khảo sát và đo đạc hiện trạng

Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra kích thước khu bếp, vị trí điện nước, chậu rửa, bếp nấu, máy hút mùi, ổ cắm và lối di chuyển. Các yếu tố hiện trạng được ghi nhận đầy đủ để làm cơ sở bố trí công năng và chia khoang tủ hợp lý.

Lên bản vẽ 3D và chốt phương án

Sau khảo sát, CaCo triển khai bản vẽ 3D thể hiện kiểu dáng, màu sắc, vật liệu, vị trí thiết bị và cách chia khoang tủ bếp. Khách hàng xem trước tổng thể, góp ý và điều chỉnh trước khi chốt phương án cuối cùng. Khi thiết kế, vật liệu và các hạng mục liên quan đã thống nhất, bản vẽ mới được chuyển xuống xưởng để sản xuất.

Sản xuất trực tiếp tại xưởng

Từng module tủ bếp được gia công tại xưởng theo kích thước và bản vẽ đã duyệt. Hệ thống máy CNC, máy khoan và máy dán cạnh tự động giúp các chi tiết được xử lý chính xác, hạn chế sai lệch khi lắp ráp và đáp ứng tốt các đơn hàng số lượng lớn.

Lắp đặt, kiểm tra và bàn giao

Tủ bếp sau khi hoàn thiện được vận chuyển đến công trình và lắp đặt bởi đội thợ của CaCo, không giao khoán cho đơn vị bên ngoài. Trước bàn giao, các hạng mục như cánh tủ, bản lề, ray kéo, khe hở, mặt đá và phụ kiện được kiểm tra kỹ để đảm bảo vận hành ổn định.

Tủ bếp tại CaCo được áp dụng chính sách bảo hành đến 2 năm và hỗ trợ bảo trì trọn đời. Khách hàng tại TPHCM có nhu cầu làm mới hoặc cải tạo bếp có thể liên hệ Nội Thất CaCo để được tư vấn, khảo sát và lên phương án phù hợp với không gian thực tế.