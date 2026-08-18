Nội Thất CaCo: Thi công tủ bếp trọn gói tại xưởng TPHCM

Không gian sống 18/08/2026 17:17

Khi nhu cầu về không gian bếp chú trọng tính tiện dụng, nhiều gia đình ưu tiên tủ bếp thiết kế theo hiện trạng thay vì sử dụng mẫu có sẵn. Đây cũng là hướng Nội Thất CaCo theo đuổi với mô hình khảo sát, thiết kế, sản xuất và thi công tủ bếp trọn gói theo yêu cầu.

Thiết kế tủ bếp theo nhu cầu sử dụng thực tế

Mỗi không gian bếp có sự khác biệt về diện tích, kết cấu, vị trí điện nước và thói quen sinh hoạt. Vì vậy, một mẫu tủ bếp đẹp về hình thức chưa chắc đã phù hợp nếu không được tính toán theo mặt bằng và nhu cầu sử dụng thực tế.

Nội Thất CaCo nhận thiết kế, đặt đóng tủ bếp theo yêu cầu. Trước khi sản xuất, đội ngũ khảo sát mặt bằng, ghi nhận nhu cầu và ngân sách để bố trí kích thước, thiết bị và khu vực lưu trữ hợp lý, thuận tiện nấu nướng.

Nội Thất CaCo: Thi công tủ bếp trọn gói tại xưởng TPHCM - Ảnh 1

Thiết kế 3D tủ bếp cho biệt thự do CaCo thực hiện

Tùy từng mặt bằng, CaCo triển khai mẫu tủ bếp chữ I, chữ L, chữ U, tủ bếp kịch trần, kết hợp đảo bếp hoặc khu vực bàn thờ ông Táo. Bảo đảm phương án phù hợp với không gian bếp và nhu cầu của gia đình.

Tối ưu chi phí thi công bếp từ khâu sản xuất trực tiếp

Giá xưởng là một lợi thế khi khách hàng muốn tối ưu ngân sách làm tủ bếp, nhưng không nên chỉ nhìn vào con số báo giá ban đầu. Chi phí thực tế còn phụ thuộc vào kích thước hệ tủ, vật liệu thùng và cánh, bề mặt hoàn thiện, phụ kiện, thiết bị tích hợp và mức độ phức tạp khi thi công.

Nội Thất CaCo: Thi công tủ bếp trọn gói tại xưởng TPHCM - Ảnh 2

Xưởng sản xuất trực tiếp và đội thợ tại CaCo

Nội Thất CaCo có xưởng sản xuất trực tiếp hơn 1000m2, nhờ đó chủ động từ khâu gia công đến kiểm tra kích thước, màu sắc và vật liệu. Việc giảm bớt khâu trung gian cũng giúp chi phí được xây dựng sát hơn với phương án đã thống nhất, hạn chế những khoản phát sinh không cần thiết.

Báo giá được tính theo mét dài, thể hiện rõ loại chất liệu gia công, từ gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên đến các bề mặt phủ Melamine, Laminate hoặc Acrylic. Phụ kiện, thiết bị bếp được lựa chọn theo nhu cầu và mức đầu tư, giúp khách hàng dễ cân đối giữa công năng, thẩm mỹ và ngân sách.

Quy trình thi công tủ bếp trọn gói tại Nội Thất CaCo

Quy trình thi công bếp tại Nội Thất CaCo bắt đầu từ việc tiếp nhận nhu cầu, trao đổi về phong cách, công năng, vật liệu và ngân sách dự kiến. Sau khi tư vấn phương án ban đầu, đội ngũ mới tiến hành khảo sát thực tế, lên bản vẽ, thống nhất thiết kế và chuyển sang sản xuất, lắp đặt.

Nội Thất CaCo: Thi công tủ bếp trọn gói tại xưởng TPHCM - Ảnh 3

Thợ CaCo lắp đặt tủ bếp tại công trình

Tiếp nhận nhu cầu và tư vấn phương án

CaCo trao đổi với khách hàng về diện tích bếp, phong cách mong muốn, số lượng thành viên, thói quen nấu nướng, nhu cầu lưu trữ và các thiết bị dự kiến sử dụng. Từ những thông tin này, đội ngũ tư vấn định hướng kiểu tủ, vật liệu và mức ngân sách phù hợp trước khi khảo sát thực tế.

Khảo sát và đo đạc hiện trạng

Đội ngũ kỹ thuật kiểm tra kích thước khu bếp, vị trí điện nước, chậu rửa, bếp nấu, máy hút mùi, ổ cắm và lối di chuyển. Các yếu tố hiện trạng được ghi nhận đầy đủ để làm cơ sở bố trí công năng và chia khoang tủ hợp lý.

Lên bản vẽ 3D và chốt phương án

Sau khảo sát, CaCo triển khai bản vẽ 3D thể hiện kiểu dáng, màu sắc, vật liệu, vị trí thiết bị và cách chia khoang tủ bếp. Khách hàng xem trước tổng thể, góp ý và điều chỉnh trước khi chốt phương án cuối cùng. Khi thiết kế, vật liệu và các hạng mục liên quan đã thống nhất, bản vẽ mới được chuyển xuống xưởng để sản xuất.

Sản xuất trực tiếp tại xưởng

Từng module tủ bếp được gia công tại xưởng theo kích thước và bản vẽ đã duyệt. Hệ thống máy CNC, máy khoan và máy dán cạnh tự động giúp các chi tiết được xử lý chính xác, hạn chế sai lệch khi lắp ráp và đáp ứng tốt các đơn hàng số lượng lớn.

Lắp đặt, kiểm tra và bàn giao

Tủ bếp sau khi hoàn thiện được vận chuyển đến công trình và lắp đặt bởi đội thợ của CaCo, không giao khoán cho đơn vị bên ngoài. Trước bàn giao, các hạng mục như cánh tủ, bản lề, ray kéo, khe hở, mặt đá và phụ kiện được kiểm tra kỹ để đảm bảo vận hành ổn định.

Tủ bếp tại CaCo được áp dụng chính sách bảo hành đến 2 năm và hỗ trợ bảo trì trọn đời. Khách hàng tại TPHCM có nhu cầu làm mới hoặc cải tạo bếp có thể liên hệ Nội Thất CaCo để được tư vấn, khảo sát và lên phương án phù hợp với không gian thực tế.

Thông tin liên hệ: CÔNG TY TNHH NỘI THẤT CACO

  • Website: https://noithatcaco.vn

  • Showroom: 547 Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng, TPHCM.

  • Xưởng sản xuất: 213 Đường Bờ Tây Kinh Cây Khô, Ấp 4, Xã Nhà Bè, TPHCM.

  • Hotline: 0987.822.944 - 0949.822.944 - 0901.822.944.

  • Email: noithatcaco@gmail.com.

Ngôi nhà "đại cát' sẽ mang đến vận may, tài lộc cho gia chủ thường có 3 đặc điểm này

Ngôi nhà "đại cát' sẽ mang đến vận may, tài lộc cho gia chủ thường có 3 đặc điểm này

Ngôi nhà mà có những đặc điểm này gia chủ giàu sang phú quý, sung túc 3 đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Không gian sống

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 46 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 2 giờ 46 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 3 giờ 46 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 4 giờ 46 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 5 giờ 46 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản