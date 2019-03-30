Nhùng nhằng pháp lý, khách mua dự án Charmington Iris "dở khóc dở cười"

Ngày 29/3, phản ánh đến PNSK, chị L.N.T (ngụ quận 2) cho biết, chị và nhiều người mua căn hộ tại dự án Trung tâm thương mại – dịch vụ - căn hộ số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4 (tên thương mại là Charmington Iris) quá thất vọng với cách giải quyết của đơn vị phát triển dự án là Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín ( TTC Land ).

Nhận thấy dự án đã không còn đủ điều kiện pháp lý để triển khai, chị T. đã liên hệ với TTC Land yêu cầu hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã đóng. Tuy nhiên TTC Land đã từ chối yêu cầu, không đưa ra câu trả lời thoả đáng mà đề nghị chị T. chờ đợi.

Theo chị T, cuối tháng 8/2018 chị ký hợp đồng đặt cọc mua căn hộ giá gần 3,3 tỷ đồng tại Charmington Iris với TTC Land. Sau đó, chị T. đã thanh toán nhiều đợt với tổng số tiền 850 triệu đồng. Đến cuối năm 2018, qua tìm hiểu chị T. biết được dự án vừa bị UBND TP.HCM ra quyết định thu hồi chủ trương đầu tư .

Khách hàng mua dự án Charmington Iris lo ngại rủi ro vì dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Tương tự, một khách hàng khác là bà N.P.L ký cọc mua căn hộ Charmington Iris vào giữa năm 2018 và đã thanh toán cho TTC Land gần 1 tỷ đồng. Theo bà L, dự án gặp trục trặc về pháp lý nhưng TTC Land vẫn gửi giấy báo đóng tiền theo thời hạn như trong hợp đồng.

Còn theo ông T.H.L, khách đặt cọc mua căn hộ tại dự án này vào tháng 12/2018, khi ông liên hệ với TTC Land thì công ty khẳng định họ làm đúng, dự án vẫn xây dựng bình thường nên khách hàng phải đóng tiền theo tiến độ. Vấn đề của dự án xuất phát từ thủ tục pháp lý còn tồn đọng.

“Về nguyên tắc, dự án bị thu hồi chủ trương đầu tư thì các quyết định pháp lý sau đó sẽ không còn giá trị. Người mua nhà có quyền đòi lại tiền đã đóng cho TTC Land theo điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng. Thế nhưng cách giải quyết của TTC Land với khách hàng không khác gì đem con bỏ chợ”, ông L. bức xúc nói.

Trong thông báo gửi khách hàng vào cuối tháng 3/2019, TTC Land cho biết trong giai đoạn này công ty đồng ý với việc khách hàng tạm ngưng thanh toán các đợt đến hạn theo hợp đồng đặt cọc đã ký đến tháng 6/2019 hoặc cho đến khi có kết quả xử lý từ cơ quan Nhà nước. Tuy vậy, những khách hàng muốn đòi lại tiền cọc như nói trên vẫn lo ngại rủi ro khi pháp lý của dự án chưa có gì rõ ràng.

Sabeco và UBND quận 4 báo cáo sai sự thật

Charmington Iris là dự án do Công ty TNHH Đầu tư Sabeco HP, doanh nghiệp liên doanh giữa Công ty TNHH Đầu tư thương mại dịch vụ Hiệp Phúc (Công ty Hiệp Phúc) và Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco), làm chủ đầu tư.

Liên quan đến pháp lý, ngày 27/12/2018 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến đã ký Quyết định số 5981/QĐ-UBND thu hồi, huỷ bỏ Quyết định số 4140/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 và Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 12/2/2018 của UBND TP.HCM về quyết định chủ trương đầu tư dự án Charmington Iris của Công ty TNHH Đầu tư Sabeco HP (Công ty Sabeco HP).

Lý do thu hồi, huỷ bỏ 2 quyết định nói trên là bởi cơ sở pháp lý để đề xuất ra quyết định chủ trương đầu tư dự án chưa chính xác. Cụ thể, Sabeco báo cáo không chính xác về pháp lý sử dụng tài sản trên đất của khu đất và ý kiến của UBND quận 4 là đất trống. Trong khi thực tế vẫn còn 14 hộ dân đang cư ngụ, cần rà soát làm rõ.

Theo tìm hiểu của PNSK, khu đất rộng 16.000 m2 tại số 76 Tôn Thất Thuyết, quận 4 có nguồn gốc do Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam (Malaya Việt Nam, công ty liên kết do Sabeco sở hữu 30% vốn) thuê của Nhà nước và thuộc diện di dời nhà máy ra khỏi khu đô thị.

Năm 2009, Malaya Việt Nam cùng với Sabeco và Công ty Hiệp Phúc hợp tác đầu tư để thực hiện dự án này. Đến năm 2013, Malaya Việt Nam xin rút khỏi dự án. 3 năm sau, được sự chấp thuận của Bộ Công thương, Sabeco tiếp tục thực hiện dự án. Sau đó, Sabeco và Công ty Hiệp Phúc đã thành lập pháp nhân mới là Công ty Sabeco HP để triển khai dự án.