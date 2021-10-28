Những lưu ý khi mua thang máy gia đình

Không gian sống 28/10/2021 17:01

Bạn đang có mong muốn trang bị thang máy cho gia đình mình nhưng còn nhiều thắc mắc. Bài viết sẽ đưa cho bạn những lưu ý khi mua thang máy gia đình.

 

Hiện nay nhiều hộ gia đình có nhu cầu lắp đặt thang máy trong nhà để thuận tiện di chuyển giữa các tầng, giảm được thời gian cũng như công sức đi lại. Bên cạnh đó, thang máy gia đình còn khiến cho tổ ấm của bạn tăng tính thẩm mỹ lên bội phần. Nhưng nhiều người hiện vẫn còn chất chứa nhiều thắc mắc, khó khăn xung quanh việc lắp thang máy trong nhà, cần chú ý điều gì. Bài viết sau sẽ chia sẻ đến bạn những lưu ý khi mua thang máy gia đình.

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Những lưu ý khi mua thang máy gia đình

Mua thang máy gia đình cần lựa chọn thật kỹ các thông số kỹ thuật

Để có thể lựa chọn được một chiếc thang máy gia đình phù hợp với nhu cầu của gia chủ, cần chú ý rõ những thông tin liên quan đến thông số kỹ thuật của nó. Tốc độ được đánh giá là tốc độ vàng đó chính là 0,15m/s. Đây mà mức vận tốc được các quốc gia trên thế giới quy định để độ an toàn trong việc vận hành thang máy được đảm bảo.

Do đó, khi lựa chọn thang máy cho gia đình, bạn nên chọn những chiếc có vận tốc tối đa là 0,15m/s. Để đảm bảo được sự an toàn cho cả gia đình khi sử dụng, tránh được các rủi ro không mong muốn.

  • Cần chú ý lựa chọn kích thước của thang máy sao cho phù hợp nhất với tổng thể ngôi nhà. Nếu bạn chọn một chiếc thang máy quá to hay quá nhỏ, không phù hợp với không gian nhà thì sẽ khiến tổng thể bị phát hết nét thẩm mỹ.
  • Công suất động cơ của thang máy nên ở mức phù hợp là khoảng tầm 1,5 – 2,4 kW.
  • Với giếng thang máy thì nên chọn vật liệu là kính cường lực nhiều lớp hoặc bằng thép, tùy theo sở thích của gia chủ.

Bên cạnh đó, Việt Nam là quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, khí hậu nóng ẩm, lượng mưa khá nhiều. Điều này sẽ là nhân tố tác động đến việc bạn lựa chọn các chất liệu, thông số kỹ thuật sao cho phù hợp. Bạn cần tính toán một cách kỹ càng về các yếu tố rủi ro này, chọn thang máy có thể chịu nhiệt, chịu ẩm. Điều này giúp tuổi thọ của thang máy có thể được kéo dài hơn.

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Đảm bảo thiết kế phù hợp với tổng thể

Cần tìm đến các thương hiệu uy tín khi có nhu cầu mua thang máy gia đình

Một trong những lưu ý khi mua thang máy gia đình cho mọi người đó chính là phải tìm đến những thương hiệu thang máy uy tín để mua. Hiện nay, trên thị trường có vô vàng những đơn vị cung cấp mặt hàng này với mức giá thành cực kỳ ưu đãi, giá rẻ. Tuy vậy, bạn cũng nên cân nhắc trong việc tìm đến những thương hiệu uy tín cung cấp thang máy để chọn mua.

Vì khi mua những thương hiệu uy tín, bạn sẽ được đảm bảo về chất lượng, độ an toàn cao nhất của sản phẩm. Và tất nhiên bạn cũng cần phải chú ý trong việc tìm hiểu đến nguồn gốc của các sản phẩm. Xem nó xuất xứ từ quốc gia nào,đã có được những chấn nhận đảm bảo an toàn hay chưa.

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Thang máy gia đình thể hiện sự đẳng cấp của gia chủ

Lựa chọn các thương hiệu uy tín cung cấp thang máy sẽ giúp bạn có thể yên tâm phần nào trong việc sử dụng. Bên cạnh đó, các khâu về lắp đặt cho đến các chương trình bảo hành, bảo trì hay sửa chữa cũng đều được cung cấp một cách rõ ràng, nhanh chóng và cực kỳ chuyên nghiệp.

Hơn thế nữa, chất lượng của những sản phẩm của những hãng nổi tiếng chắc chắn có phần nào đó mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn hơn. Vì không thể một nhãn hàng không uy tín mà lại được nổi tiếng và được nhiều người tin dùng như thế.

Cần chọn một kiểu dáng thiết kế phù hợp với khuôn viên nhà

Đây là điều quan trọng trong những lưu ý khi mua thang máy gia đình, nó góp phần tạo nên vẻ đẹp thăng hoa cho tổng thể. Bạn cần đảm bảo rằng kiểu dáng của thang máy phải thích hợp với tổng thể ngôi nhà, cần đáp ứng các yếu tố phù hợp với ngoại thất cũng như nội thất. Hơn thể nữa, bạn cũng cần chọn một thiết kế phù hợp với phong thủy của ngôi nhà để tránh phá hủy phong thủy trong nhà.

Khi thực hiện thi công thiết kế thang máy trong nhà, lúc này nó không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là một món đồ trang trí cho ngôi nhà. Nếu như thiết kế một cách hài hòa, sẽ làm cho ngôi nhà bạn sáng lên gấp bội phần, còn nếu không phù hợp sẽ khiến ngôi nhà bị rườm rà, nặng nề. Bên cạnh đó, thang máy trong nhà cho gia đình còn giúp gia chủ khẳng định được gia thế của bản thân mình.

Bài viết trên cũng đã chia sẻ đến bạn thông tin cực kỳ hữu ích liên quan đến những lưu ý khi mua thang máy gia đình. Đây không chỉ là phương tiện di chuyển thuận lợi, tiết kiệm thời gian mà còn là một kiệt tác tổng thể. Nó góp phần khiến cho ngôi nhà bạn sang trọng, tinh tế và hoành tráng hơn, khoe được độ bề thế của gia chủ.

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Từ khóa:   phong thủy ngôi nhà nội thất

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