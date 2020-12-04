Những dấu ấn tiên phong giúp Sunshine Group ghi điểm trên thị trường BĐS

Không gian sống 04/12/2020 07:55

Là một tập đoàn kinh tế đa ngành với các lĩnh vực: BĐS, dịch vụ, thương mại, xây dựng, giáo dục và công nghệ... Sunshine Group đang không ngừng khẳng định được uy tín của mình trên thị trường.

Dấu ấn của hàng loạt những dự án hạng sang, trải dài khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam 

Kể từ khi xuất hiện trên thị trường BĐS, Sunshine Group đã nhanh chóng khẳng định được vị thế của mình, vươn lên trở thành một trong những thương hiệu lớn trong đầu tư phát triển các dự án nhà ở cao cấp và bất động sản nghỉ dưỡng hạng sang. 

Sunshine Group “phủ sóng” khắp 3 miền bằng hàng loạt những dự án tầm cỡ, thuộc các dòng sản phẩm khác nhau như chung cư cao cấp, nghỉ dưỡng nội đô, nghỉ dưỡng biển, trải dài từ Bắc vào Nam như: Sunshine City Hà Nội, Sunshine Center, Sunshine Riverside, Sunshine Empire, Sunshine City Sài Gòn, Sunshine Diamond River… 

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Sunshine City Hà Nội – Một trong những dự án bàn giao nhận được đánh giá tích cực của khách hàng

Không dừng lại ở phân khúc nhà ở, Sunshine Group còn gây ấn tượng với những dự án BĐS nghỉ dưỡng. Điển hình là chuỗi 3 siêu dự án Sunshine Heritage. Chuỗi dự án này của Sunshine Group đánh dấu lần đầu tiên thị trường bất động sản Việt đón nhận một tổ hợp du lịch – nghỉ dưỡng - giải trí thông minh tiêu chuẩn 6 sao trải dài khắp Bắc - Trung - Nam, được lấy cảm hứng từ kho tàng văn hóa di sản và cảnh sắc thiên nhiên trên dải đất hình chữ S. 

Giá trị của Sunshine Group còn được khẳng định qua hàng loạt các giải thưởng trong nước và quốc tế dành cho các dự án và thương hiệu riêng của Tập đoàn. Đơn cử như thương hiệu Sunshine Homes từng lọt Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu châu Á và Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất châu Á trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế quốc tế 2019; Giải thưởng Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực BĐS tốt nhất Việt Nam 2020; Giải thưởng công nhận đặc biệt cho giải pháp Xanh – thông minh 2020 trong khuôn khổ Dot Property Award… 

Những dự án của Sunshine Group cũng được vinh danh ở nhiều giải thưởng như Giải thưởng Dot Property Awards 2019: Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất cho dự án Sunshine City Sài Gòn; Dự án công trình xanh đột phá nhất Việt Nam – Diamond River; Thiết kế quy hoạch tổng thể khu nghỉ dưỡng phức hợp tốt nhất 2019 cho dự án Sunshine Diamond Bay; Giải thưởng DOT Property Vietnam Awards 2020: “Tổ hợp tháp tài chính tốt nhất Việt Nam 2020”...

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Căn hộ đẳng cấp thuộc một dự án của Tập đoàn Sunshine 

Bên cạnh lĩnh vực mũi nhọn là BĐS, Sunshine Group còn phát triển đa ngành: dịch vụ, thương mại, xây dựng, giáo dục và công nghệ, tất cả nhằm kiến tạo nên một cuộc sống tiện lợi, khép kín cho cư dân. Tập đoàn đã xác định rõ ràng cần phải đổi mới liên tục để giữ vững được vị trí lâu dài và bền vững. Trong tương lai, Sunshine Group hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín trên thị trường quốc tế, là biểu tượng niềm tin vững chắc trong mọi lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

Tiên phong tạo sự khác biệt chinh phục khách hàng

Không phải ngẫu nhiên, Sunshine Group lại phát triển nhanh chóng và ghi được dấu ấn đậm nét trên thị trường như vậy. Lý do là bởi Tập đoàn này luôn nhìn ra nhu cầu của thị trường và luôn đi tiên phong tạo ra sức hút khác biệt cho các sản phẩm của mình. 

Tọa lạc tại những trị trí trung tâm, đắc địa ở các khu vực khác nhau, các dự án của Sunshine Group đã ghi điểm khi thổi một luồng “sinh khí” mới vào diện mạo đô thị tại các thành phố, vẽ nên một bức tranh đa sắc và lộng lẫy hơn. Những tòa nhà của Sunshine Group hiện hữu với lối kiến trúc đẹp, đầy thẩm mỹ khiến ai cũng phải ngước nhìn vì ấn tượng.

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Các dự án của Sunshine Group đều có tính thẩm mỹ cao, sang trọng và đẳng cấp

Các dự án của Sunshine Group đều sở hữu hệ sinh thái đa dạng, đậm dấu ấn công nghệ 4.0 với các ứng dụng như: nhà thông minh Smarthome, hệ thống thương mại điện tử Sunshine Mart; gọi xe sang Sunshine Cab, ví điện tử Sunshine Pay…

Sunshine Group còn đặc biệt dành nhiều tâm huyết xây dựng hệ thống tiện ích All-in-one đa dạng, đẳng cấp, phục vụ hầu hết những nhu cầu cơ bản của cư dân. Cư dân Sunshine sẽ được hưởng những đặc quyền tiện ích chỉ cách căn hộ vài bước chân, một thiên đường sống thực sự được mở ra. Chủ đầu tư tự hào khi thiết lập được hệ thống trường học quốc tế liên cấp mang thương hiệu Sunshine School tạo môi trường học tập lý tưởng và hiện đại dành cho trẻ em. 

Đặc biệt, Sunshine Group luôn đón đầu xu hướng của tương lai khi thiết lập một hệ sinh thái sống xanh tại các dự án. Chủ đầu tư đã dành một phần lớn diện tích để thiết kế cảnh quan với diện tích cây xanh và mặt nước lớn, mang lại môi trường sống trong lành, tốt cho sức khỏe của cư dân.

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Trường tiểu học Sunshine Maple Bear được nhiều phụ huynh lựa chọn là nơi học tập cho con em mình

Với tinh thần luôn đặt lợi ích của khách hàng vào vị trí trung tâm, tiếp thu những giá trị tinh hoa nhất của xu hướng BĐS thế giới để kiến tạo các công trình, Sunshine Group không bán những căn hộ “nhân bản, dập khuôn” mà tiên phong định hình một phong cách sống mới trong những tòa chung cư hiện đại, những khu đô thị kiểu mẫu. Mỗi một căn hộ đều như một kiệt tác nghệ thuật, nơi chủ nhân thể hiện được bản ngã độc tôn, tạo nên sự tự hào cho gia chủ.

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