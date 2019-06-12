Nhà trong hẻm nhưng không hề bí bách ở TP Nha Trang

Trong con hẻm nhỏ ở TP. Nha Trang với những ngôi nhà được xây dựng theo nhiều kiểu kiến trúc khác nhau, căn nhà rộng 73m2 này nổi bật với nhiều lớp không gian, tràn ngập ánh sáng và gió tự nhiên.

Ngôi nhà này được thiết kế cho một gia đình trẻ, gia chủ là tiểu thương kinh doanh tại một khu chợ truyền thống ở TP. Nha Trang. Phần lớn thời gian trong ngày phải đối mặt với tiếng ồn và bụi bặm ở chợ nên chủ nhà yêu cầu kiến trúc sư đưa ra giải pháp kiến trúc của ngôi nhà sao cho gần gũi với thiên nhiên, đón ánh sáng và gió tự nhiên. Hình ảnh thiết kế mặt tiền ngôi nhà. Mặt tiền ngôi nhà khi xây dựng xong. Ngoài ra, cách bố trí không gian hướng đến mục tiêu khiến các thành viên trong gia đình có thể tương tác với nhau được nhiều nhất.

Phương án bố trí các không gian trong nhà. Nhà phố hay nhà ống là loại hình nhà phổ biến ở các đô thị của Việt Nam, khi bắt tay thiết kế ngôi nhà này các kiến trúc sư quyết định tạo ra không gian sống được bao bọc bằng 2 lớp thiên nhiên, ánh sáng và gió tự nhiên. Cùng với đó hai lớp kim loại hoạt động như tấm rèm an toàn, điều tiết ánh sáng và gió tự nhiên. Thiết kế của ngôi nhà hướng đến mục tiêu gần gũi thiên nhiên, đón ánh sáng và gió tự nhiện. Trục giao thông trong nhà được phân chia nhỏ theo hướng dọc và có không gian đệm chuyển tiếp giúp các thành viên trong gia đình dễ dàng di chuyển và tương tác với nhau. Tại mỗi không gian đệm, người trong gia đình sẽ có cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn.

Phòng khách được bày trí không quá rườm rà. Tiếp nối phòng khách là không gian bếp. Khoảng không gian thông tầng. Thiết kế giúp gia chủ gần gũi với thiên nhiên, ngôi nhà tràn ngập ánh sáng và gió. \ Hành lang trong nhà tràn ngập ánh nắng tự nhiên. Giếng trời giúp ngôi nhà lấy triệt để ánh sáng tự nhiên. Phòng vệ sinh cũng tràn ánh sáng tự nhiên. Chậu rửa thân thiện. Với thiết kế này, ngôi nhà trông có vẻ thanh thoát, không nặng nề. Vào ban đêm, ngôi nhà như một chiếc đèn lồng toả ánh sáng ấm áp ra cả khu phố. Các không gian trong nhà giúp cho sự tương tác giữa các thành viên được nhiều hơn nhưng vẫn giữ được sự riêng tư cần có. Vào ban đêm, ngôi nhà như chiếc đèn lồng toả ánh sáng ấm áp cho cả khu phố.

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