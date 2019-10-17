Mua đất dự án Gold Hill 3 năm, không dám xây dựng cũng không thể bán, hơn 100 khách hàng ngậm đắng

“Tại sao lại có sự phi lý khi trên cùng một dự án 920 lô đất được sang tên cho khách hàng còn 123 lô thì không thể. Trên cùng một tuyến đường có lô đủ điều kiện chuyển nhượng, lô lại không đủ điều kiện. Thậm chí một lô bị kẹp giữa 2 lô, 2 lô bên cạnh thì được cơ quan chức năng cho phép sang tên nhưng lô ở giữa 2 lô này thì không được, dù rằng các điều kiện pháp lý, cơ sở hạ tầng và nghĩa vụ tài chính... hoàn toàn như nhau”, chị Nguyễn Thị Thu Hồng, khách hàng của dự án Gold Hill bức xúc.

“Đất thì nhận rồi nhưng không dám xây dựng, cũng không thể bán cho ai”, anh Đào Anh Khoa, người mua đất dự án Gold Hill cho biết.

Chị Hồng cùng với 122 khách hàng khác mua dự án này từ năm 2016 và đến nay đã đóng 100% tiền giá trị lô đất. Nhưng đến nay Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (gọi tắt là Công ty Đất Xanh) không thể sang tên cho 123 khách hàng này.

Khách hàng quá bức xúc về chuyện chủ đầu tư không trao cho họ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong khi đó, Công ty Đất Xanh đổ lỗi cho chính quyền UBND huyện Trảng Bom. Ông Dương Anh Tuấn – Giám đốc kinh doanh Công ty Đất Xanh cho rằng: Việc chậm hoàn thành thủ tục chuyển tên, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng là do yếu tố khách quan, xuất phát từ chính quyền địa phương. Việc này nằm ngoài mong muốn của chủ đầu tư.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, ngày 26/4/2019, UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 4655/UBND-CNN, nêu rõ: UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 3188/UBND – CNN chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở khu dân cư theo quy định hoạch tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, trong đó UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải triển khai xây dựng, được các cơ quan chức năng xác nhận và nghiệm thu hoàn thành đồng bộ hạ tầng khu dân cư đúng với nội dung dự án được phê duyệt thì mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định. Do chủ đầu tư chưa thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định nêu trên nên chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho khách hàng.

Văn bản này cũng chỉ rõ: Công ty Đất Xanh ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 123 lô đất nền cho khách hàng là không đúng quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và văn bản số 3188/UBND – CNN ngày 8/5/2012 của UBND tỉnh Đồng Nai. Khách hàng mua đất có quyền khởi kiện người ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại tòa án để được giải quyết theo quy định.

Chưa xây dựng xong cơ sở hạ tầng?

Thực tế dự án đã xây dựng xong cơ sở hạ tầng, đường giao thông, vỉa hè, công viên cây xanh, hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng đã được bàn giao cho địa phương quản lý. Tuy nhiên, UBND Huyện Trảng Bom lại cho biết, hạ tầng dự án mới bàn giao được 6 tháng, một số tuyến đường nội bộ dù phương tiện đi lại chưa nhiều, nhưng có hiện tượng xuống cấp, vỉa hè sụt lún bong tróc bề mặt, đặc biệt là tuyến đường Hưng Đạo Vương xuất hiện rất nhiều ổ gà, ảnh hưởng đến an toàn của người dân và làm mất mỹ quan của thành phố. Ngày 20/8/2019, Phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom đã yêu cầu Công ty Đất Xanh khắc phục tình trạng trên.

Các công trình cơ sở hạ tầng mới bàn giao được 6 tháng đã xuống cấp nặng nề

Ông Lê Hữu Đang - Phó Chủ tịch huyện Trảng Bom, Đồng Nai cho biết thêm, với hạng mục thông tin liên lạc, chủ đầu tư là Trung tâm văn hóa huyện Trảng Bom cam kết sẽ thực hiện.

Trong văn bản số 3188/UBND – CNN chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở khu dân cư thị trấn Trảng Bom, theo quy hoạch, dự án có quy mô 26,57ha, với tổng mức đầu tư dự kiến 292, 289 tỷ đồng. Ngoài 1.151 lô đất nền diện tích 165.012,44m2, còn có các công trình trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu nhân dân có diện tích 16,612,88m2, mật độ xây dựng tối đa 40% và yêu cầu phải thực hiện theo đúng tiến độ cam kết trong dự án.

“Đến nay phần công trình này đang bị bỏ qua, không thực hiện như đúng cam kết. Chúng tôi không biết trung tâm văn hóa sẽ xây dựng tại vị trí nào trong dự án này”, bà Su Thị Kim Cúc, khách hàng mua đất nền dự án Gold Hill thắc mắc.

Trong cuộc gặp với khách hàng ngày 10/9/2019, đại diện Công ty Đất Xanh trả lời về tình trạng chậm trễ, không sang tên chuyển nhượng được quyền sử dụng đất do việc xây dựng nhà văn hóa bị chậm do UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản đề xuất Công ty Đất Xanh chuyển tiền cho UBND huyện Trảng Bom làm chủ đầu tư và thực hiện xây dựng. Cũng theo đại diện Công ty Đất Xanh, công ty đang chờ đơn giá duyệt dự toán của phía huyện.

Rất nhiều lần, sau khi người mua đất nền khiếu nại, chủ đầu tư dự án lại đổ lỗi “vì lý do khách quan” và “mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ và hợp tác từ khách hàng để cùng nhau giải quyết các vấn đề vướng mắc gặp phải”. Nhiều người mua đất nền dự án Gold Hill ngán ngẩm, không biết đến khi nào mới có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.