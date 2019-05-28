Loạt dự án của Novaland tại Bình Thuận bị chấn chỉnh giao dịch, chuyển nhượng 

Qua theo dõi tiến độ thực hiện, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận xác định các dự án của Novaland đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa hoàn chỉnh các thủ tục, chưa có giấy phép xây dựng...

Ngày 28/5, thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này vừa ra văn bản số 1351/SXD-QLN&PTDT về chấn chỉnh việc giao dịch, mua bán và chuyển nhượng bất động sản (BĐS) tại các dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland). Theo ông Xà Dương Thắng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận, Novaland đang triển khai một số dự án trên địa bàn tỉnh. Trong đó có một số dự án đầu tư phân lô, chuyển nhượng đất nền. Qua theo dõi tiến độ thực hiện, các dự án này đều trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chưa hoàn chỉnh các thủ tục, chưa có giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận cho rằng hiện có nhiều phản ánh về việc Novaland và đơn vị phân phối thực hiện rao bán, chuyển nhượng BĐS thông qua các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí để thu tiền của người mua, trong khi các hình thức này không được quy định trong Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh BĐS và các quy định pháp luật có liên quan. Phối cảnh dự án NovaWorld tại TP.Phan Thiết. Để hoạt động kinh doanh BĐS theo đúng quy định, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị Novaland không thực hiện hoặc ký kết hợp đồng với đơn vị môi giới BĐS để thực hiện các hoạt động giao dịch mua bán, chuyển nhượng hoặc vận dụng các hình thức giữ chỗ, đặt chỗ, đăng ký vị trí; đăng tải trên mạng internet các nội dung liên quan đến hoạt động giao dịch BĐS tại các dự án do Novaland làm chủ đầu tư khi chưa đủ điều kiện giao dịch.

“Trong năm 2019, Sở Xây dựng sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra thực hiện pháp luật kinh doanh BĐS trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định pháp luật về kinh doanh BĐS sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định”, văn bản của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận nhấn mạnh. Theo tìm hiểu của PV Phụ nữ Sức khoẻ, hiện Novaland đang triển khai 3 dự án tại Bình Thuận. Đó là dự án NovaWorld Phan Thiết nằm đường Lạc Long Quân, xã Tiến Thành, TP.Phan Thiết với quy mô gần 1.000 ha; dự án NovaHills Mũi Né Resort & villas toạ lạc tại trung tâm khu du lịch Mũi Né với quy mô 40 ha; dự án Anantara Mũi Né Resort toạ lạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, TP.Phan Thiết với quy mô 2,9 ha được Novaland hợp tác phát triển.

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