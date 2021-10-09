Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít

Không gian sống 09/10/2021 08:23

Khoe khu vườn rộng khoảng 60m2 và nằm trên nóc tầng năm lộng gió, anh Giàu Nguyễn, 30 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người ngưỡng mộ.

 

Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 1

Giàu Nguyễn - chủ nhân khu vườn trên sân thượng.

Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 2Toàn cảnh khu vườn nhìn từ phía trước 

 

Anh Giàu chia sẻ:

 

Khu vườn của mình chỉ rộng khoảng 60m2 và nằm trên nóc tầng năm lộng gió, tất cả đều do mình tự tay thiết kế và mặc dù đã bước sang năm thứ tư nhưng các loại cây trong vườn vẫn luôn tươi tốt và cho thu hoạch đều đặn quanh năm, đặc biệt là trong thời điểm dãn cách xã hội dài ngày hiện nay thì nó không chỉ giúp cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình mà còn là nơi giúp mình thư giãn và trau dồi kiến thức về các loại cây trồng cũng như là nơi giúp các bé vui chơi, tìm hiểu về thiên nhiên, cây cỏ...

 

Đối với mình thì việc trồng các loại cây trái trên sân thượng là không hề khó, chỉ cần chịu khó tìm tòi, học hỏi một chút là ai cũng có thể làm được, quan trọng nhất là phải có sự kiên nhẫn và lòng đam mê.. 

 

Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 3
Dưa lưới nhật Tasman và Hami no4
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 4
Ổi lê đài loan sai trĩu quả
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 5
Một đợt thu hoạch Táo trồng trên sân thượng
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 6

Chanh tứ quý cho thu hoạch trên 10kg/vụ



Về giàn trồng: các bạn tự đo đạc và thiết kế theo sở thích riêng của mình nhé, sau đó chỉ cần đi mua vật tư về ráp lại là xong..

 

Thùng trồng: mình sử dụng hai loại thùng là thùng nhựa đặc 200l và thùng HS019 70l để trồng các loại cây ăn trái dài ngày, bên cạnh đó dùng các loại chậu nhựa dung tích khoảng 15l để trồng các loại dưa lưới, dưa lê và cà chua...

 

Thùng trồng các bạn không nên khoan lỗ ở dưới đáy mà nên khoan ở bên hông thùng, cách đáy khoảng 5cm để giữ lại môt lượng nước cho cây sử dụng khi trời nắng và hạn chế rửa trôi phân bón khi gặp trời mưa nhé!

 

Đất trồng: mình sử dụng đất sạch giàu dinh dưỡng, phối trộn với các loại tro trấu, xơ dừa và vỏ đậu phộng cho tơi xốp theo tỉ lệ 6-4 hoặc 7-3, sau đó trộn thêm một ít phân trùn quế, vôi bột và nấm đối kháng Tricodema rồi ủ tầm 7-10 ngày là có thể đem trồng...

 

Các loại phân bón: Mình sử dụng các loại phân có nguồn gốc từ hữu cơ như phân viên nén dạng tổng hợp, phân trùn quế, phân cá và một số loại phân tự ủ để giúp đất màu mỡ và cây trồng luôn đủ dinh dưỡng để phát triển khoẻ mạnh, cho năng suất cao..

 

Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 7

Những chùm nho chín chuẩn bị cho thu hoạch! 

Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 8
Thu hoạch dưa chín
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 9
Quả dưa màu vàng nhìn rất đẹp, nặng khoảng 2,5kg, rất giòn và ngọt
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 10
Chùm ổi 4 quả thôi mà muốn gãy cành luôn
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 11
Sung mỹ giống Camy
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 12
Cà chua chuỗi ngọc và đu đủ
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 13
Trái cà ăn cực kì thơm và độ ngọt lên đến 15brix
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 14
Mía Thanh Dịu sau hơn 5 tháng trồng
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 15
Dàn bí đang cho đợt trái thứ 2
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 16
Bí nụ sau khi đậu quả 7-10 ngày
Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 17

Khoe khu vườn 'cây trái trĩu cành' trên sân thượng, chàng trai Sài Gòn khiến hội chị em mê tít - Ảnh 18Một góc vườn đang vào vụ thu hoạch



Các loại cây giống và hạt giống các bạn nên chọn mua ở những nơi uy tín, đáng tin cậy để đảm bảo chất lượng nhé, chúc các bạn thành công!

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Từ khóa:   khu vườn trên sân thượng khu vườn làm vườn

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