Khám phá căn biệt thự đẹp mê của BTV Ngọc Trinh, khán giả bất ngờ khi có thứ này trong nhà

Không chỉ sở hữu vẻ gợi cảm, lối dẫn lưu loát, BTV Ngọc Trinh còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi khối tài sản kếch xù. Một trong số những gia tài đáng ngưỡng mộ của BTV Ngọc Trinh chính là căn biệt thự xa hoa, bạc tỷ. Trong một lần hiếm hoi, BTV Ngọc Trinh chia sẻ không gian bể bơi trong nhà có trần nhiều đèn lấp lánh khiến nhiều người cứ ngỡ như ở một khu resort nào đó. Qua đây có thể thấy biệt thự của BTV Ngọc Trinh rộng rãi và sang trọng cỡ nào.

Bên trong căn nhà của BTV Ngọc Trinh chẳng khác phòng triển lãm với rất nhiều bức tranh nghệ thuật, bàn ghế theo kiểu cổ điển, sang trọng.

Tháng 12/2020, BTV Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải hình ảnh "công chúa" nhỏ, đồng thời hé lộ nhiều góc trong căn nhà. Căn phòng rộng rãi có 2 ô cửa lớn, nữ BTV sử dụng tường, rèm màu sáng kết hợp nội thất màu nâu tôn lên vẻ sang trọng, tối giản.

Nữ MC có sở thích cắm hoa hay cành lá để tô điểm cho không gian sống. BTV Ngọc Trinh sử dụng rất nhiều loại hoa như cúc, hồng, sen, lyly, hoa lê...Nguồn ảnh: FBNV