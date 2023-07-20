Điểm qua 4 nơi càng sạch sẽ trong nhà lại càng chiêu tài dụ lộc, đặc biệt chú ý tới vị trí số 2

Thay vì cố gắng mua thêm đồ để trang trí cho nhà thêm đẹp, thêm lung linh thì việc bạn cần làm nhất đó là dọn dẹp sạch sẽ các khu vực trong nhà. Bạn chỉ cảm thấy yêu đời, vui vẻ hơn khi nhà cửa thông thoáng, sạch sẽ và điều đó cải thiện mối quan hệ cũng như giúp bạn tập trung, có thời gian phát huy khả năng của mình trong công việc.

Trong phong thủy thì lối vào là quan trọng nhất, cửa chính và lối vào là nhà nơi kết nối vận may cho gia chủ. Các chuyên gia phong thủy khuyên cần giữ cho hiên nhà, lối vào nhà sạch sẽ, không được lộn xộn. Nếu mở cửa ra và có một hiên nhà sạch sẽ, vận may và tài lộc sẽ đến với gia chủ. Đồng thời, khi bạn dọn đẹp khu vực này của gia đình khách tới nhà cũng sẽ có cái nhìn thiện cảm với gia đình bạn tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn. Đồng thời, việc này khiến cho con đường làm ăn kinh doanh của nhà bạn trở nên thuận lợi hơn rất nhiều.

Giữ nhà bếp sạch sẽ cũng là giữ tài lộc trong nhà

Theo phong thủy, bếp là nơi tích trữ thực phẩm và cũng được coi là một vị trí nắm giữ tài chính quan trọng trong gia đình. Khi bạn thường xuyên nấu nướng, nguồn thực phẩm dồi dào, tự nhiên, tài lộc sẽ từ đó sinh ra.

Chính vì vậy, nếu nhà bếp không được giữ sạch sẽ, vừa làm ô nhiễm thực phẩm và ảnh hưởng sức khỏe các thành viên trong nhà thì thần tài sẽ dần dần rời khỏi đây và vận may sẽ biến mất.

Khu vực nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh cũng phải luôn được giữ sạch sẽ trong nhà. Đó là nơi tập trung nhiều độ ẩm nhất trong nhà, làm sạch nó có thể giúp sự thông thoáng được lâu dài, mọi người sống tốt hơn.

Hơn thế nữa, bất kỳ gia đình nào cũng xây dựng nhà vệ sinh kết nối với phòng khác. Nhà vệ sinh bẩn có nghĩa bạn sẽ hấp thụ nhiều vi trùng, bị may mắn, tài lộc bỏ rơi và sự giàu có sẽ dần biến mất.

Khu vực phòng ngủ

Nên nhớ rằng bạn chỉ nên lau dọn giường ngủ sạch sẽ, tuyệt đối không xê dịch giường nhất là đầu giường

Nhiều người nhất là đang độc thân thường cho rằng phòng ngủ là thế giới riêng của mình nên có thể thoải mái để mọi thứ bừa bộn.

Thế nhưng, nếu bạn muốn thay đổi vận khí theo chiều hướng tích cực thì nên sớm thay đổi suy nghĩ này đi nhé. Đừng quên dọn dẹp giường ngủ cho thật gọn gàng sau khi thức giấc và tốt hơn hết giặt chăn chiếu thường xuyên để đảm bảo ga gối và mọi thứ luôn thơm tho, sạch sẽ.



Thử tưởng tượng xem nếu giường vừa thơm vừa sạch, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon thì sức khỏe sẽ được cải thiện, làm việc tỉnh táo, sáng suốt, công việc nhờ đó sẽ hành thông thì tài lộc đã về nhà bạn từ bao giờ mà bạn không hay đấy thôi.



Tuy nhiên, nên nhớ rằng bạn chỉ nên lau dọn giường ngủ sạch sẽ, tuyệt đối không xê dịch giường nhất là đầu giường.

Như đã nói ở trên, phong thủy tốt yêu cầu mọi thứ phải sạch sẽ và gọn gàng. Vì thế hãy lên kế hoạch làm vệ sinh sạch sẽ cho toàn ngôi nhà.

Vứt đi tất cả những gì trong nhà mà bạn không cần dùng đến nữa sau đó sắp xếp đồ vật thật ngăn nắp. Nhà cửa lộn xộn chính là yếu tố ngăn chặn dòng năng lượng tích cực chảy vào trong nhà của bạn.