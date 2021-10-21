Được Thần tài 'điểm mặt chỉ tên', bước sang tháng 11, top 3 con giáp 'TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU' giàu sang phát hờn

Trong tháng 11, 3 con giáp này được có cát tinh chiếu rọi nên vận thế được ví như cá gặp nước, cũng nhờ vậy mà tiền vào như nước.

Tuổi Sửu

Bước sang tháng 11, con giáp tuổi Sửu được ngôi sao may mắn phù trợ nên quý nhân xuất hiện giúp con giáp này gặp nhiều may mắn. Người tuổi Sửu có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

Tuy nhiên, phúc và họa thường đi đôi với nhau. Trong những tháng cuối năm người tuổi Sửu có sao xấu chiếu mệnh nhưng không có nhiều tai họa, chỉ cần nhớ đề phòng những người xung quanh.

Nhìn chung, trong tháng 11 này tài vận của con giáp tuổi Sửu vẫn tốt đẹp. Trong tháng này, người tuổi Sửu nếu biết nắm bắt cơ hội, làm việc chăm chỉ thì thành công sẽ sớm đến và chuẩn bị có tài lộc đầy nhà.

Tuổi Dần

Tuổi Dần không bao giờ ngần ngại, lùi bước trước khó khăn, quan điểm của họ là "khó khăn, nguy hiểm bao nhiêu thì chiến công càng vang dội, hãnh diện bấy nhiêu". Tuổi Dần bị cuốn hút bởi những thứ quyền lực, địa vị, họ sẽ không làm những công việc tầm thường, vô ích, không đem lại cho mình tiếng tăm.

Thời niên thiếu, tuổi Dần cũng đã gặt hái được nhiều thành công, tuy nhiên vì vận may chưa đến nên họ không thể giữ vững cơ ngơi của chính mình. Tử vi cho rằng trong tháng 11 sắp tới, nhờ có thần tài chấm số đỏ nên Dần làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Chẳng những của nả nối đuôi nhau chạy vào nhà, con giáp giàu sang này còn muốn gì được nấy, tài lộc thăng hoa viên mãn.

Trong tháng 11 sắp tới, thần tài chấm số đỏ cho Dần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong tháng 11 tới dự báo sẽ là giai đoạn ổn định và bứt phá của người tuổi Mùi. Cơ hội cho Mùi thăng tiến nhanh chóng, đặc biệt là đường tài lộc. Một phần nhờ Mùi gặp được những hợp mệnh, lại có cát tinh chiếu rọi nên vận thế được ví như cá gặp nước, hanh thông đủ đường, cũng nhờ vậy mà tiền vào như nước.

Dù hiện tại đang ở trong hoàn cảnh nào thì Mùi cũng phải cố gắng hơn nữa để không bỏ lỡ cơ hội mà số mệnh ban tặng. Bởi vì may mắn không đến với người chỉ biết ngồi im chờ đợi.

Tháng 11 tới, người tuổi Mùi được cát tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh nên làm gì cũng suôn sẻ hơn. Nhờ vậy, Mùi có thể chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, không phải trải qua nhiều khó khăn, trắc trở.

(*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duoc-than-tai-diem-mat-chi-ten-buoc-sang-thang-11-top-3-con-giap-tien-roi-trung-dau-giau-sang-phat-hon-432277.html