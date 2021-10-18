Dù nam hay nữ, có tướng mũi này là người đầy phúc khí, đừng dại mà sửa

Không gian sống 18/10/2021 06:34

Tướng mũi củ tỏi bị nhiều người cho là xấu nhưng theo nhân tướng học thì đây lại là tướng mũi đón lộc.

Đàn ông có mũi củ tỏi

Đàn ông có mũi củ tỏi thường có nhân cách tốt, kiệm lời, vô tư, luôn lạc quan vui vẻ. Họ ứng xử khéo léo và dễ hòa hợp với người xung quanh. Họ thường không để bụng chuyện gì. Tuy nhiên, với tính cách của mình họ lại không thích hợp để giao phó những việc quan trọng, khó làm nên nghiệp lớn.

Phần lớn đàn ông tướng mũi củ tỏi đều thông minh, nhanh nhẹn. Họ cũng khá đa tình, dẻo mỏ, luôn dùng những lời mật ngọt để tán tỉnh các cô gái.

Những người đàn ông mũi củ tỏi theo nhân tướng học thì tiêu tiền khá mạnh tay và không biết tiết kiệm. Tài vận của họ bấp bênh, khó tiết kiệm, có lộc nhưng không giữ được lâu.

Tuy nhiên, nếu mũi củ tỏi mà lỗ mũi kín, không bị lộ và hếch lên thì vận mệnh của người này lại tốt đẹp, sống một cuộc đời an nhàn.

Dù nam hay nữ, có tướng mũi này là người đầy phúc khí, đừng dại mà sửa - Ảnh 1
Tướng mũi củ tỏi là người có phúc khí

Phụ nữ có mũi củ tỏi

Người phụ nữ có mũi củ tỏi thường sống vì gia đình. Họ là người đảm đang, chịu thương chịu khó nhưng không giỏi ăn nói khi ra ngoài xã hội. Dù có khuyết điểm như vậy nhưng họ vẫn là người mẹ, người vợ vẹn toàn, chu đáo chuyện nhà cửa, chồng con.

Theo nhân tướng học thì đây là phúc tướng, là mẫu người nhiều đấng mày râu tìm kiếm. Kết hôn với họ thì cuộc sống lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc.

Nếu mũi củ tỏi mà lỗ mũi lộ nhìn thấy rõ bên trong thì là tướng mặt không giữ được tiền. Dù có làm ra bao nhiêu của cải cũng không dư dả, tài vận không tốt. Đôi khi cũng vì họ quá cả nể hay cho người quen vay tiền.

Nếu có mũi củ tỏi nhưng ngũ quan tốt thì người phụ nữ này kiếm được nhiều tiền, không tính toán chi li keo kiệt nhưng tiêu xài cũng hơi hoang phí. Họ cũng là người có tướng mạo vượng phu ích tử, sẽ giúp chồng ăn nên làm ra trong sự nghiệp. Người chồng dù có gặp đến đâu cũng có thể vượt qua nhờ cát khí của vợ hỗ trợ.

Nam giới nếu lấy được người phụ nữ có tướng mũi này thì nên lắng nghe ý kiến của cô ấy. Khó khăn đến mấy cũng có thể giải quyết nếu bạn biết lắng nghe lời khuyên của vợ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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