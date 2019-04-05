Đất quy hoạch Đại học Quốc gia TP.HCM cũng bị phân lô bán nền 

Mặc dù là khu đất trống thuộc quy hoạch Đại học Quốc gia TP.HCM và đang đợi thực hiện chính sách đền bù giải toả nhưng hai doanh nghiệp bất động sản đã tự ý phân lô, chào bán ra thị trường.

Ngày 5/4, theo thông tin từ UBND phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM, địa phương này vừa có văn bản cảnh báo người dân về việc rao bán đất nền có dấu hiệu lừa đảo ở khu đất trống thuộc Tổ 5, Khu phố 6, phường Linh Trung.

Ông Trần Quốc Hưng, Chủ tịch UBND phường Linh Trung cho biết, thời gian qua chính quyền nhận được thông tin về việc phân lô bán nền tại bãi đất trống thuộc Tổ 5, Khu phố 6. Hai doanh nghiệp đứng ra phân phối các nền đất tại đây là Công ty CP Đầu tư Angle Lina (trụ sở số 22B Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1) và Công ty Bất động sản Hoàng Ân Group (số 254 Linh Trung, phường Linh Trung, quận Thủ Đức).

Bản đồ quy hoạch chung Đại học Quốc gia TP.HCM đến năm 2020.

Tuy nhiên, theo ông Hưng, vị trí bãi đất trồng nói trên là khu đất nằm trong quy hoạch Đại học Quốc gia TP.HCM, đang đợi thực hiện các chính sách giải toả đền bù. Đến nay, UBND phường Linh Trung khẳng định không có dự án nhà ở nào tại khu vực nói trên.

Nhận thấy sự việc có dấu hiệu lừa đảo, UBND phường thông báo đến nhân dân sống trên địa bàn phường và các khu vực lân cận được biết để tránh bị kẻ xấu lừa đảo, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

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