Cựu chủ tịch UBND TP.Phan Thiết liên quan gì đến loạt vi phạm quản lý đất đai? 

Với hàng loạt vi phạm các quy định về quản lý đất đai và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ làm trái các quy định của Nhà nước xảy ra tại TP. Phan Thiết, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao Thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai vừa ký ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý Nhà nước về quản lý đất đai và quy hoạch đô thị tại TP.Phan Thiết. Giai đoạn từ đầu năm 2016 đến tháng 9/2018, công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng tại các xã Tiến Lợi, Thiện Nghiệp và Phong Nẫm, TP. Phan Thiết được xác định có nhiều vi phạm. Theo đó, UBND TP.Phan Thiết có dấu hiệu lập, phê duyệt quy hoạch sử dụng đất hằng năm tại các xã Tiến Lợi, Thiện Nghiệp, Phong Nẫm không phù hợp quy hoạch sử dụng đất TP.Phan Thiết giai đoạn 2011 – 2020; cho phép nhiều cá nhân chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nhưng không thực hiện thẩm định các điều kiện, sau đó các cá nhân được chuyển mục đích sử dụng đất tự ý san lấp mặt bằng, phân lô bán nền…

Cụ thể, trong giai đoạn từ đầu năm 2016 đến tháng 9/2018, UBND TP.Phan Thiết cho chuyển mục đích sử dụng đất đối với 139 thửa đất (tổng diện tích 176.815 m2) đất trồng cây sang đất ở không đúng quy định pháp luật. “UBND TP.Phan Thiết cố ý, tuỳ tiện làm trái các quy định của Nhà nước trong việc xác định khu vực, vị trí thửa đất gây thất thoát tiền của Nhà nước. Các thửa đất được chuyển mục đích sử dụng luôn bị thay đổi thông tin bất thường, xác định loại đất có giá trị thấp để trốn tiền thuế đất”, kết luận thanh tra của UBND tỉnh Bình Thuận nêu rõ.

139 thửa đất được chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây sang đất ở trái quy định ở TP.Phan Thiết. Đơn cử như cơ quan chức năng TP.Phan Thiết xác định vị trí thửa đất không đúng quy định của 5 cá nhân đã gây thiệt hại 5,7 tỷ đồng trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong giai đoạn này ông Đỗ Ngọc Điệp giữa chức Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết, nay là Phó Bí thư thường trực Thành uỷ kiêm Chủ tịch HĐND TP. Phan thiết. Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Thuận cũng được xác định có những vi phạm nhất định. Kết luận thanh tra cho thấy, khi cho tách thửa đất ở nông thôn tại 3 xã Tiến Lợi, Thiện Nghiệp và Phong Nẫm, Sở TN&MT đã không kiểm tra việc cho chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở trái quy định của TP.Phan Thiết. Điều này dẫn đến nhiều cá nhân lợi dụng kẽ hở xin chuyển mục đích sử dụng đất để phân lô bán nền tại 3 xã nói trên. Thanh tra tỉnh Bình Thuận cho rằng việc cho chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở trái luật, lập các khu dân cư tự phát không theo quy hoạch trên diện tích 176.815 m2 đất của UBND TP.Phan Thiết là sai trái, làm phá vỡ quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước. Trách nhiệm này thuộc về các sở, ban, ngành như Sở TN&MT, UBND TP.Phan Thiết, Phòng TN&MT TP.Phan Thiết, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai TP.Phan Thiết, Chi cục thuế TP.Phan Thiết và UBND các xã Tiến Lợi, Thiện Nghiệp và Phong Nẫm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuu-chu-tich-ubnd-tpphan-thiet-lien-quan-gi-den-loat-vi-pham-quan-ly-dat-dai-326137.html