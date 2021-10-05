Cổ phiếu SCG được chấp thuận niêm yết trên HNX

Không gian sống 05/10/2021 09:30

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo về việc đã chấp thuận niêm yết 85 triệu cổ phiếu của CTCP Xây dựng SCG (Mã chứng khoán: SCG) trên HNX.

 

Cổ phiếu SCG được chấp thuận niêm yết trên HNX - Ảnh 1

Trước đó, 50 triệu cổ phiếu SCG chính thức chào sàn UpCom vào ngày 12/4/2021 với giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 20.600 đồng/cp, tương đương vốn hoá của công ty đạt 1.030 tỷ đồng khi chào sàn.

Sau khoảng 5 tháng giao dịch, Sở GDCK Hà Nội đã chấp thuận hồ sơ đăng ký niêm yết của CTCP Xây dựng SCG với tổng số 85 triệu cổ phiếu đăng ký niêm yết, tương ứng số vốn điều lệ 850 tỷ đồng của công ty. Sắp tới, 85 triệu cổ phiếu SCG sẽ chính thức được giao dịch trên sàn HNX. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 4/10/2021, mã SCG tăng trần, ghi nhận ở mức giá 61.900 đồng/cổ phiếu, quy mô vốn hoá hiện tại đạt gần 4.582 tỷ đồng.

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SCG tiếp tục tăng lên và đang giao dịch ở mức 64.500 đồng/cổ phiếu ngày 5/10/2021, đưa vốn hoá thị trường lên hơn 5.261 tỷ (Nguồn: CafeF)

Về tình hình kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm 2021, SCG ghi nhận kết quả khả quan với doanh thu tăng cao gấp gần 3 lần cùng kỳ lên hơn 1.533 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cũng tăng cao gấp 3,2 lần lên 102,7 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản của SCG xấp xỉ 3.950 tỷ đồng, tăng hơn 2.600 tỷ đồng so với đầu năm.

Năm 2021, SCG đặt mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 250 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, SCG đã thực hiện được khoảng 31% của mục tiêu doanh thu và 41% kế hoạch lợi nhuận của năm.

Kết quả kinh doanh tích cực này đến từ việc công ty đã và đang thi công nhiều dự án hơn so với năm trước, mở rộng thêm lĩnh vực triển khai sang các khu công nghiệp, cầu cảng, sân bay, metro... Đặc biệt, SCG được ghi nhận là nhà thầu xây dựng tiên phong ứng dụng công nghệ 4.0 trong việc thiết kế và thi công (D&B) khi đưa ứng dụng giải pháp BIM vào các dự án cao tầng và siêu cao tầng.

Đồng thời, SCG cũng đặt ra chủ trương tăng cường bắt tay hợp tác với các công ty lớn, đối tác đáng tin cậy, có thương hiệu trong và ngoài nước theo hình thức BCC tại hàng loạt dự án đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn, các trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực và quốc tế…để mở rộng mạng lưới hoạt động, cùng nghiên cứu phát triển và chuyển giao những giải pháp công nghệ thi công mới.

Nhờ có chiến lược định hướng bài bản và tầm nhìn đúng đắn của Ban lãnh đạo, SCG đã không ngừng nỗ lực, tận dụng tối đa cơ hội và kiên định hướng đi trên con đường phát triển. Năm vừa qua, giải thưởng Nhà thầu xây dựng đột phá nhất Đông Nam Á 2020 được xem là nguồn động lực vô cùng to lớn đối với SCG, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp khẳng định tên tuổi nhà thầu uy tín trong ngành xây dựng Việt Nam.

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