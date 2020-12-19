Chủ đầu tư tại quận 7 tặng nội thất siêu sang trị giá 1,6 tỷ đồng cho cư dân

Không gian sống 19/12/2020 07:55

Bộ sưu tập nội thất trị giá 1,6 tỷ đồng từ những thương hiệu thiết kế thủ công danh tiếng, sang trọng là món quà đặc biệt mà chủ đầu tư dành riêng cho khách hàng sở hữu căn hộ Babylon Tower dịp cuối năm.

Chủ đầu tư tại quận 7 tặng nội thất siêu sang trị giá 1,6 tỷ đồng cho cư dân - Ảnh 1

Đề cao phong cách “Bespoke” cá nhân hóa, bên trong tòa tháp vườn treo Babylon Tower là những căn hộ sang trọng, phong cách thiết kế tinh tế từng đường nét, nội thất được đặt hàng riêng từ những thương hiệu thủ công hàng đầu Italy.

 Chủ đầu tư tại quận 7 tặng nội thất siêu sang trị giá 1,6 tỷ đồng cho cư dân - Ảnh 2

Một trong những nội thất đắt giá nhất trong căn hộ Babylon Tower là Tonino Lamborghini Casa, với bộ sofa và ghế hướng đến sự sang trọng tối giản, êm ái, tiện dụng bằng kỹ thuật may đo kết hợp hai nguyên liệu chính là da bò và những lá thép kim loại được xử lý tỉ mỉ.

 Chủ đầu tư tại quận 7 tặng nội thất siêu sang trị giá 1,6 tỷ đồng cho cư dân - Ảnh 3

Các sản phẩm bằng da này được sản xuất bởi Formitalia Glamour - công xưởng nội thất siêu sang của thế giới, nổi tiếng với những bộ sofa làm từ da bò, da hươu có độ mềm mại tự nhiên, đường khâu chần bằng kim cương, hơn 50 màu vải dệt độc quyền của các nghệ nhân thiết kế nội thất thủ công, đá và gỗ với độ tinh xảo tuyệt đối... mang đến sự trang nhã, thanh lịch cho không gian sống.

 Chủ đầu tư tại quận 7 tặng nội thất siêu sang trị giá 1,6 tỷ đồng cho cư dân - Ảnh 4

Trong khi đó, những món đồ nội thất mang thương hiệu Aston Martin (Anh) lấy cảm hứng từ dòng xe thể thao sang trọng của xứ sở sương mù, là sự kết hợp giữa gỗ, da và kim loại. Lấn sân thành công thị trường nội thất xa xỉ, thương hiệu có tuổi đời hơn 100 năm này thường sử dụng chất liệu vải nhung mềm mại và vải lanh dệt tay loại thượng hạng trong sản xuất đồ nội thất, được các ngôi sao Hollywood và giới tỉ phú yêu chuộng.

 Chủ đầu tư tại quận 7 tặng nội thất siêu sang trị giá 1,6 tỷ đồng cho cư dân - Ảnh 5

Ở khu vực bếp, tủ bếp âm tường, máy hút mùi, quầy bar… nằm trong bộ sưu tập nội thất của Franke (Thụy Sĩ), khóa cửa kĩ thuật số do thương hiệu Hafele (Đức) đảm trách. Hai thương hiệu cao cấp của Đức là Hansgrohe, Duravit được sử dụng trong các thiết bị nhà tắm, nhà vệ sinh.

 Chủ đầu tư tại quận 7 tặng nội thất siêu sang trị giá 1,6 tỷ đồng cho cư dân - Ảnh 6

“Nội thất căn hộ Babylon Tower được thiết kế dựa trên việc đáp ứng nhu cầu sống sinh thái – nghỉ dưỡng cho cư dân. Vì vậy, chúng tôi lựa chọn và đặt hàng sản xuất nội thất từ những tên tuổi uy tín toàn cầu, mang đến không gian sống sang trọng và tận hưởng nhất cho cư dân, đúng với tiêu chí mà tập khách hàng thành đạt mong muốn”, đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

 Chủ đầu tư tại quận 7 tặng nội thất siêu sang trị giá 1,6 tỷ đồng cho cư dân - Ảnh 7

Được biết, bên cạnh quà tặng nội thất sang trọng trị giá 1,6 tỷ đồng, chủ đầu tư còn dành tặng vườn xanh trong các căn hộ tại Babylon Tower. Hệ cửa kính Low-E kịch trần được trang bị ở phòng khách, phòng ngủ… giúp không gian sống trở nên thoáng rộng, tràn ngập ánh sáng tự nhiên và giúp cư dân tận hưởng tầm nhìn panorama hướng sông.

 Chủ đầu tư tại quận 7 tặng nội thất siêu sang trị giá 1,6 tỷ đồng cho cư dân - Ảnh 8

Babylon Tower là tòa tháp vừa ra mắt của quần thể đô thị sinh thái resort 4.0 Sunshine Diamond River nằm trên đường Đào Trí (quận 7). Dự án sẽ chính thức được bàn giao vào giữa năm 2021, mở ra không gian sống sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng dành cho cộng đồng cư dân thành đạt tại khu Nam.

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