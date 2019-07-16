Chủ đầu tư chung cư Topaz Home bị phạt vì chưa nghiệm thu đã bàn giao nhà 

Công trình chung cư Tân Thới Nhất chưa được nghiệm thu đủ điều kiện đưa vào sử dụng nhưng chủ đầu tư là Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp và Thương Mại Thuận Kiều đã đưa cư dân vào ở.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp và Thương mại Thuận Kiều (Công ty Thuận Kiều, trụ sở số 102 Phan Văn Trị, phường Tân Thới Nhất, quận 12) về hành vi bàn giao nhà cho cư dân vào sinh sống khi công trình chung cư Tân Thới Nhất chưa được nghiệm thu.

Công ty Thuận Kiều là chủ đầu tư chung cư Tân Thới Nhất (tên thương mại là Topaz Home), do bà Đinh Thị Tuyết giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị. Với hành vi trên, UBND TP.HCM quyết định xử phạt Công ty Thuận Kiều số tiền 285 triệu đồng.

Chủ đầu tư chung cư Topaz Home bị phạt 285 triệu đồng vì bàn giao nhà khi chưa được nghiệm thu.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, Công ty Thuận Kiều đã bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua khi chưa ngiệm thu đưa công trình nhà ở và công trình hạ tầng xã hội vào sử dụng đối với tầng 1, tầng 2 khối đế A, B của dự án chung cư Topaz Home.

Theo quyết định xử phạt, trong thời hạn 10 ngày để từ khi nhận được quyết định này, Công ty Thuận Kiều phải tự giác chấp hành nộp phạt và khắc phục hậu quả. Nếu không thực hiện khắc phục hậu quả sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Trường hợp chủ đầu tư không nghiêm túc nộp phạt thì cứ mỗi ngày chậm nộp phạt phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền chưa nộp.

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