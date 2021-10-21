Cách đặt SAI cửa chính làm gia chủ bị VẬN XUI đeo bám, sức khỏe sa sút, hôn nhân lục đục

Không gian sống 21/10/2021 12:44

Cửa chính của một ngôi nhà rất quan trọng trong phong thuỷ, nếu đặt sai thì vận xui sẽ đeo bám gia chủ dai dẳng.

Trước cửa chính có cây khô héo, thực vật có lá, gai nhọn

Việc đặt cây xanh ở khu vực cửa chính vốn được xem là việc tốt vì thực vật có thể làm gia tăng hiệu quả trong việc cản trở sát khí của huyền quan.

Tuy nhiên nếu cây cối đặt tại đây một thời gian dài nhưng không được làm vệ sinh, dọn dẹp hoặc cây bị khô héo, có lá nhọn, phong thủy sẽ bị làm cho xấu đi, khiến cho vận khí trong nhà bất thuận, gia chủ ốm bệnh, tiền bạc thất thoát.

Nếu bạn đang đặt một chậu cây lá nhọn hay một chậu cây đang bị khô héo, vậy còn chờ đợi gì mà không bỏ chúng đi và thay thế bằng những loại cây khác, có sức sống hơn? Và nhớ là làm vệ sinh cho cây định kỳ để cây không bị khô héo, quá bẩn hoặc chết nhé!

Sơn cửa chính bằng màu đỏ, màu nâu

Màu đỏ trong phong thủy tượng trưng cho đại hung. Nếu sơn màu đỏ cho cửa chính, các thành viên trong nhà có thể gặp họa hay gặp những chuyện không may.

Bên cạnh đó, theo các nhà phong thủy học, cửa chính không nên sơn màu quá rực rỡ. Trong khi đó, màu đỏ là màu nóng dễ khiến tính khí của mọi người trở nên nóng nảy, khó kiềm chế được cảm xúc và hành vi. Điều này khiến các thành viên trong gia đình dễ xung đột, bất hòa hoặc vướng vào các vụ tranh cãi, kiện tụng.

Ngoài ánh sáng, màu đỏ rất rực rỡ có thể làm lóa mắt mọi người, vì vậy màu đỏ là màu không phù hợp để sơn cửa trước.

Còn với màu nâu, màu nâu vốn là biểu tượng của tử khí, của sự ảm đạm. Do vậy, theo quan niệm phong thủy, đây không phải là màu phù hợp để sơn cửa chính. Chọn màu sơn này cho cửa chính đồng nghĩa với việc dẫn tử khí vào nhà, chặn đứng con đường tài lộc. Hơn nữa, tử khí xâm nhập vào nhà khiến cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị sa sút, tuổi thọ giảm nghiêm trọng.

Cách đặt SAI cửa chính làm gia chủ bị VẬN XUI đeo bám, sức khỏe sa sút, hôn nhân lục đục - Ảnh 1
Theo quan niệm phong thủy, màu đỏ và nâu không phải là những màu phù hợp để sơn cửa chính. Ảnh minh họa: Internet

Đặt gương đối diện với cửa chính

Dù là mang mục đích bình phong ngăn cách không gian hay trang trí thì việc đặt gương đối diện với cửa hoặc cổng nhà cũng đều không được khuyến khích. Trong một vài trường hợp nhà nằm tại các vị trí ngã ba, ngã tư, bị đường xung vào thẳng nhà mới nên dùng gương bát quái để phản sát khí. Các trường hợp còn lại, tuyệt nhiên không nên đặt gương trang trí đối diện với cửa nhà hoặc cổng.

(*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   cửa chính phong thuỷ cửa chính ám vận xui

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 18 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản