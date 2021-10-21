Cách đặt SAI cửa chính làm gia chủ bị VẬN XUI đeo bám, sức khỏe sa sút, hôn nhân lục đục

Việc đặt cây xanh ở khu vực cửa chính vốn được xem là việc tốt vì thực vật có thể làm gia tăng hiệu quả trong việc cản trở sát khí của huyền quan.

Nếu bạn đang đặt một chậu cây lá nhọn hay một chậu cây đang bị khô héo, vậy còn chờ đợi gì mà không bỏ chúng đi và thay thế bằng những loại cây khác, có sức sống hơn? Và nhớ là làm vệ sinh cho cây định kỳ để cây không bị khô héo, quá bẩn hoặc chết nhé!

Tuy nhiên nếu cây cối đặt tại đây một thời gian dài nhưng không được làm vệ sinh, dọn dẹp hoặc cây bị khô héo, có lá nhọn, phong thủy sẽ bị làm cho xấu đi, khiến cho vận khí trong nhà bất thuận, gia chủ ốm bệnh, tiền bạc thất thoát.

Sơn cửa chính bằng màu đỏ, màu nâu

Màu đỏ trong phong thủy tượng trưng cho đại hung. Nếu sơn màu đỏ cho cửa chính, các thành viên trong nhà có thể gặp họa hay gặp những chuyện không may.

Bên cạnh đó, theo các nhà phong thủy học, cửa chính không nên sơn màu quá rực rỡ. Trong khi đó, màu đỏ là màu nóng dễ khiến tính khí của mọi người trở nên nóng nảy, khó kiềm chế được cảm xúc và hành vi. Điều này khiến các thành viên trong gia đình dễ xung đột, bất hòa hoặc vướng vào các vụ tranh cãi, kiện tụng.

Ngoài ánh sáng, màu đỏ rất rực rỡ có thể làm lóa mắt mọi người, vì vậy màu đỏ là màu không phù hợp để sơn cửa trước.

Còn với màu nâu, màu nâu vốn là biểu tượng của tử khí, của sự ảm đạm. Do vậy, theo quan niệm phong thủy, đây không phải là màu phù hợp để sơn cửa chính. Chọn màu sơn này cho cửa chính đồng nghĩa với việc dẫn tử khí vào nhà, chặn đứng con đường tài lộc. Hơn nữa, tử khí xâm nhập vào nhà khiến cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình bị sa sút, tuổi thọ giảm nghiêm trọng.

Theo quan niệm phong thủy, màu đỏ và nâu không phải là những màu phù hợp để sơn cửa chính. Ảnh minh họa: Internet

Đặt gương đối diện với cửa chính

Dù là mang mục đích bình phong ngăn cách không gian hay trang trí thì việc đặt gương đối diện với cửa hoặc cổng nhà cũng đều không được khuyến khích. Trong một vài trường hợp nhà nằm tại các vị trí ngã ba, ngã tư, bị đường xung vào thẳng nhà mới nên dùng gương bát quái để phản sát khí. Các trường hợp còn lại, tuyệt nhiên không nên đặt gương trang trí đối diện với cửa nhà hoặc cổng.

(*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)