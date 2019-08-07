Bình Dương: Mua nhầm đất công, người dân điêu đứng 

Không gian sống 07/08/2019 11:06

Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất thuộc dự án khu dân cư Mỹ Phước 4, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và đã thanh toán đủ tiền nhưng khi tiến hành xây nhà, khách hàng tá hoá khi phát hiện mua nhầm đất công. 

Mua nhầm đất công

Phản ánh đến Phụ nữ Sức khoẻ, ông H.Đ.A (SN 1985, quê Bến Tre) cho biết đã gửi đơn tố cáo Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) đến các cơ quan chức năng trong vụ việc giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất 100m2 tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. 

Theo ông H.Đ.A, đầu năm 2019 do có nhu cầu về nhà ở nên ông có đến Công ty cổ phần dịch vụ thương mại xây dựng địa ốc Kim Oanh (Công ty Kim Oanh) mua đất. Trên cơ sở môi giới của Công ty Kim Oanh, ông H.Đ.A ký đặt cọc với ông D. để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 100m2 đất tại lô A17, ô số 48 thuộc dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B. 

Ngay sau đó, ông H.Đ.A đã trả 355,5 triệu đồng tiền chênh lệch lô đất nói trên cho ông D; 35 triệu đồng phí dịch vụ tư vấn và tiền đặt cọc theo phiếu thu của văn phòng đại diện Công ty Kim Oanh với tổng số tiền gần 600 triệu đồng. 

Ông H.Đ.A và Công ty Thuận Lợi đã ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai tại lô đất 100m2 này. Hai bên thống nhất Công ty Thuận Lợi sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tối đa 24 tháng kể từ ngày ông H.Đ.A thanh toán đủ 95% giá trị chuyển nhượng.  

Bình Dương: Mua nhầm đất công, người dân điêu đứng  - Ảnh 1
Chưa có tư cách pháp lý nhưng Công ty Thuận Lợi đã ngang nhiên phân lô bán nền trên diện tích 7.551m2 đất công. 

Với việc thanh toán gần 600 triệu đồng cho Công ty Kim Oanh (công ty thu hộ) và tiền chênh lệch 335,5 triệu đồng cho chủ đất, ông H.ĐA đã hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng lô đất 100m2 thuộc dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B. 

Đầu tháng 5/2019, ông H.Đ.A ký hợp đồng thi công xây dựng nhà ở với Công ty TNHH xây dựng MV và thanh toán hơn 460 triệu đồng đợt 1 cho doanh nghiệp này. Sau đó, Công ty Thuận Lợi đã ký bàn giao lô đất 100m2 cho ông H.Đ.A. 

Tưởng rằng sắp được xây dựng nhà ở và có nơi an cư nhưng qua tìm hiểu, ông H.Đ.A được biết lô đất ông vừa nhận chuyển nhượng nằm trong diện tích 7.551m2 đất công, đây là khu đất được quy hoạch đất trồng cây lâu năm, không được cấp phép xây dựng nhà ở và không thuộc dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B. 

Ngoài ra, chủ đầu tư là Công ty Thuận Lợi đang có tranh chấp về tư cách pháp lý thực hiện dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 với Công ty TNHH sản xuất thương mại Thiên Phú (Công ty Thiên Phú). Cụ thể, toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 được Công ty Thuận Lợi nhận chuyển nhượng thông qua hình thức đấu giá từ Công ty Thiên Phú. Tuy nhiên, quy trình đấu giá của thương vụ này đang được Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra. 

Công ty Thuận Lợi lừa đảo khách hàng? 

Theo hồ sơ Phụ nữ Sức khoẻ thu thập được, liên quan đến việc giải quyết khu đất công 7.551m2 này, đầu tháng 4/2019 UBND thị xã Bến Cát chủ trì cuộc họp với sự tham dự của lãnh đạo các ban ngành liên quan, đại diện Công ty Thiên Phú và Công ty Thuận Lợi. Theo biên bản cuộc họp, các bên vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể đối với phần diện tích đất công nói trên. 

Tuy vậy, theo quan sát thực tế của PV Phụ nữ Sức khoẻ trên diện tích đất công 7.551m2, trong đó có lô đất chuyển nhượng cho ông H.Đ.A, chủ đầu tư đã san lấp mặt bằng, làm đường giao thông, phân lô bán nền cho nhiều khách hàng khác. Đáng nói, một số người dân đã xây dựng nhà ở. 

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Thanh Phong, Chủ tịch UBND phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát khẳng định, phần diện tích đất 7.551m2 ngay ranh dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B là đất quy hoạch trồng cây lâu năm. Khu đất này thuộc thửa số 1441, tờ bản đồ số 59 thuộc quỹ đất công do UBND phường Mỹ Phước quản lý. 

Trong khi đó, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cũng cho hay diện tích 7.551m2 thuộc ranh dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B là đất công. Công ty Thuận Lợi chưa lập thủ tục xin giao đất và cũng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính để thực hiện dự án. 

Ngoài nạn nhân là ông H.Đ.A, một khách hàng khác là bà T.T.X (quê Thừa Thiên – Huế) cũng đã có đơn tố cáo Công ty Thuận Lợi khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 100m2 đất tại lô A17, ô số 29 thuộc dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B. Cụ thể, bà X. đã phải trả 900 triệu đồng cho lô đất trên nhưng đến nay mới phát hiện đây là đất công. 

Phụ nữ Sức khoẻ sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này!

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Từ khóa:   bán đất công Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi Công ty cổ phần dịch vụ thương mại xây dựng địa ốc Kim Oanh

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