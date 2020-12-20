BĐS hạng sang tăng giá mạnh: “Sóng” ngắn hay xu hướng bền lâu?

Khảo sát mới đây của Viện nghiên cứu Bất động sản Việt Nam cho thấy, nếu như các phân khúc khác có tính biến động mạnh thì bất động sản hạng sang ngay từ thời điểm xuất hiện tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM đã vươn lên dẫn dắt thị trường với khả năng giữ ngôi vị lâu dài. Tỷ lệ hấp thụ của dòng sản phẩm này khá cao nhờ đáp ứng nhu cầu và những tiêu chuẩn khắt khe của giới thượng lưu.

Dù nguồn cung sản phẩm bất động sản giảm mạnh, sản phẩm hạng sang cũng không ngoại lệ, nhưng, lượng giao dịch thành công lại đạt 81%, chiếm 25% tổng lượng hàng bất động sản trên thị trường. Tỷ lệ hấp thụ của riêng phân khúc bất động sản hạng sang dao động tại ngưỡng 70-80%. Con số này cho thấy, dư địa tăng trưởng của phân khúc bất động sản hạng sang vẫn còn rất lớn.

Báo cáo của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng cho thấy, từ năm 2018 đến nay, tại Hà Nội ghi nhận có gần 2.800 sản phẩm cao cấp trở lên được giao dịch thành công, còn tại TP.HCM là hơn 12.000 sản phẩm. Chí tính riêng năm 2019, con số giao dịch thành công tại Hà Nội đạt 1.597 sản phẩm và TP.HCM là gần 5.000 sản phẩm.

Phân khúc bất động sản hạng sang sở hữu tỷ lệ thanh khoản tốt nhờ đánh đúng vào nhu cầu ở khắt khe.

Các kết quả khảo sát từ những tổ chức nghiên cứu bất động sản đều chỉ ra, xu hướng tăng giá của bất động sản hạng sang sẽ không chỉ diễn ra trong ngắn hạn mà còn tiếp tục giữ vững đà đi lên ở trung và dài hạn. Khả năng “miễn dịch” tốt với biến động ngoại cảnh đã đưa dòng sản phẩm này giữ vị trí dẫn đầu về phân khúc sở hữu tỷ lệ thanh khoản tốt, tăng giá mạnh.

Lý giải điều này, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế cho rằng: “Bất động sản hạng sang là dòng sản phẩm hướng tới nhóm khách hàng giàu có trên thị trường. Đây là tệp khách có nhu cầu về nhà ở khắt khe. Trong khi đó, nếu kinh tế có biến động thì khối tài sản tích trữ của họ cũng khó sụt giảm theo hướng tỷ lệ thuận. Họ vẫn sẵn sàng chi khoản tiền rất lớn cho căn hộ hạng sang”.

Khách hàng, nhà đầu tư có tiềm lực kinh tế mạnh luôn sẵn sàng chi tiền cho các căn hộ hạng sang.

Vị chuyên gia kinh tế cũng phân tích thêm, bất động sản hạng sang là dòng sản phẩm chất lượng tốt, nắm bắt thị hiếu cao. Sang gắn với yếu tố xanh hay thông minh càng gia tăng giá trị bền vững cho dòng sản phẩm này.

“Bất động sản hạng sang đang đánh đúng vào nhu cầu ở thực với thị trường dành cho tầng lớp tri thức, giàu có. Như vậy, cầu về bất động sản hạng sang đã thoả mãn đủ yếu tố: có nhu cầu ở thực và khách hàng có khả năng chi trả. Trong khi đó, nguồn cung hạng sang đáp ứng tiêu chí khắt khe nhất cũng đã xuất hiện trên thị trường. Cung và cầu gặp nhau thường xuyên, có nghĩa rằng, bất động sản hạng sang sẽ đảm bảo yếu tố phát triển lâu dài” – TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định.

BĐS hạng sang “miễn dịch” tốt với biến động thị trường

Sức hấp dẫn của dòng sản phẩm bất động sản hạng sang đã dẫn tới cuộc chơi của nhiều nhà phát triển bất động sản như Vingroup, Phú Mỹ Hưng, Khang Điền, Sunshine Homes…

Điểm chung của các dự án hạng sang có thanh khoản tốt là nội hàm đầy đủ các yếu tố từ vị trí đắc địa, phong thuỷ, tiện ích phong phú… - đây cũng là một nguyên tắc xuống tiền tiền “bất di, bất dịch” trong “khẩu vị” của khách hàng. Thêm một điều đáng chú ý là các khách hàng của BĐS hạng sang luôn đòi hỏi ngôi nhà phải thể hiện được bản sắc cũng như phong cách sống của gia chủ, vì thế, các chủ đầu tư không ngừng đưa những “mũi nhọn” khác biệt vào dự án của mình.

Trong cuộc chơi đó, Sunshine Homes đang trở thành cái tên khá ấn tượng khi chỉ trong một thời gian ngắn, chuỗi sinh thái bất động sản hạng sang mang thương hiệu “Sunshine” xuất hiện trên thị trường có tỷ lệ thanh khoản tốt. Những căn hộ hạnghang sang ngoài đáp ứng tiêu chuẩn không gian sống Xanh chất lượng, thân thiện với môi trường mà còn định vị phong cách nhà ở thông minh 4.0, ứng dụng công nghệ cho cuộc sống xanh hơn; cùng với hệ tiện tích quy mô lớn cho chất sống thời thượng.

Xu hướng bất động sản hạng sang hiện nay là “xanh” và “thông minh”.

Chiến lược sản phẩm mang tầm nhìn lâu dài của Sunshine Homes đã đưa những dự án hạng sang lọt vào danh sách có tỷ lệ hấp thụ cao. Tại Hà Nội, Sunshine City, Sunshine Golden River, Sunshine Riverside, Sunshine Center… đã và đang trở thành điểm hút tiền của các nhà đầu tư thông minh khi tọa lạc ở những vị trí đắc địa như nằm ở trung tâm Khu đô thị Nam Thăng Long (Tây Hồ Tây) và đường Phạm Hùng... Trên thị trường TP. HCM, Sunshine Diamond River, Sunshine City Sài Gòn ghi điểm ở vị trí thoáng rộng cùng thiết kế độc bản hướng sông hoặc hướng trọn bầu không khí trong lành từ khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Bởi khả năng tăng giá và sức “miễn dịch” tốt với biến động thị trường của bất động sản hạng sang, nhiều nhà đầu tư đã không bỏ lỡ cơ hội sinh lời. Theo một nhà đầu tư lăn lộn với thương trường bất động sản hơn 10 năm tiết lộ, thời điểm tốt để đón sóng bất động sản hạng sang đã tới. Cơ sở của nhận định này được đưa ra dựa trên mức biến động của thị trường và khả năng tăng giá bền vững.

Khả năng phán đoán thị trường tốt, sự nhanh bén trong tìm kiếm sản phẩm mang đến sự tính toán chắc thắng về con số lợi nhuận dương của các nhà đầu tư sành sỏi sẽ tiếp tục đẩy phân khúc bất động sản hạng sang giữ vững ngôi vị dẫn đầu trong bài toán đầu tư.