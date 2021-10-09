3 đặc điểm cho thấy ngôi nhà có phong thủy tốt lành, gia chủ vượng tiền tài, tài sản chật két

Không gian sống 09/10/2021 06:00

Nếu ngôi nhà có những đặc điểm này, gia chủ vượng đường con cái, gặp nhiều nhiều chuyện vui liên tiếp.

Ánh sáng chan hòa, cây cối xanh tươi 

Trong phong thủy, ngọn đèn tượng trưng cho của cải và hy vọng. Đèn mờ thì tiền tài khó vào nhà. Ngay cả khi bạn kiếm được tiền thì lượng tiền mà bạn kiếm được sẽ rất ít.

Để lựa chọn được nhà có phong thủy tốt, gia chủ cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề ánh sáng, không nên chọn những căn phòng u ám, bí bách vì sẽ gây tác động xấu đến người nhà. 

Vì thế, những ngôi nhà có phong thủy tốt sẽ thường xuất hiện hiện tượng này, giúp gia chủ vượng đường con cái, gặp nhiều nhiều chuyện vui liên tiếp. Do đó, nếu phát hiện nhà mình có chim hoặc ong về xây tổ thì nên giữ nguyên hiện trạng, không nên can thiệp đuổi đi kẻo đánh mất vận may.

Tầm nhìn trước nhà thoáng, rộng

Tầm nhìn trước nhà thoáng, rộng, gia đình đó ắt sẽ thịnh vượng. Ngược lại,  tầm nhìn trước nhà nhỏ hẹp hoặc có vật chắn trước cửa nhà, chẳng hạn như cây cao lớn hoặc nhà cao tầng chắn ngang sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia chủ. 

3 đặc điểm cho thấy ngôi nhà có phong thủy tốt lành, gia chủ vượng tiền tài, tài sản chật két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù là trước cửa nhà hay trước văn phòng, bàn làm việc thì đều phải có một khoảng không gian nhất định. Khoảng không gian này cần thoáng, rộng đủ để gia chủ có tầm nhìn tốt ra ngoài cảnh quan xung quanh.

Cửa chính thông thoáng, có sức mời chào

Tài lộc muốn vào nhà bạn thì phải đi qua cửa chính. Nếu cửa chính khó tìm hoặc khiến người ta bối rối thì cơ hội của bạn sẽ giảm đi.

Bạn có thể làm cổng hoặc mái vòm để đánh dấu lối vào nhà mình hoặc ít nhất cũng chắc chắn rằng chuông cửa nhà bạn đang hoạt động.

Ngoài ra, bạn cũng nên quét sạch lối đi và bậc thềm, đặt thêm chậu cây cảnh trước cửa, chọn tấm đệm chùi chân có màu sáng và sạch.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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