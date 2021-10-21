3 con giáp đen hết phần thiên hạ, cần cẩn thận bị TIỂU NHÂN HÃM HẠI trong tháng 11 sắp tới

Trời sinh những người tuổi Mùi có tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng và rất thanh lịch. Họ chu đáo và luôn biết quan tâm đến người khác, bất kể là ai và trong mối quan hệ nào. Vì sự thật thà và chân tình của mình mà bên cạnh tuổi Mùi có nhiều quý nhân, luôn sẵn sàng bảo bọc và che chở cho họ.

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng như vậy, tử vi 12 con giáp dự báo, tháng 11 tới, một mặt, kẻ xấu dùng lời ngon ngọt để bòn rút tài chính của tuổi Mùi, mặt khác lại đi sau lưng, bất chấp thủ đoạn mà chiếm đoạt tài sản và chức vị của con giáp này. Để tránh thu hút tiểu nhân, trước hết con giáp cần khiêm nhường, bớt phô trương, cũng không nên quá tin người. Cần cân nhắc giữa các mối quan hệ, chỉ giữ xung quanh những người thực sự thân thiết, tin tưởng.

Tháng 11 tới, Tuổi Ngọ có sao hung tinh, liên quan tới thị phi, có người âm mưu phá hoại. Vì vậy dù tháng này có nhiều cơ hội đến, con giáp cũng chỉ nên quan sát, tránh hành động.

Bởi vì đằng sau những miếng mồi ngon rất có thể là cạm bẫy. Càng tưởng thắng lợi lớn, tuổi Ngọ càng dễ rơi xuống hố sâu. Con giáp cũng tránh nói nhiều, nói dai thành nói dại. Kẻ xấu từ đó có thể vịn vào để hại chính bạn. Bạn làm việc gì cũng cần cẩn thận và bình tĩnh, tránh rơi vào bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn, khiến công lao trước đó dổ sông đổ bể.

Tuổi Ngọ cần cẩn thận và bình tĩnh, tránh rơi vào bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tháng 11 năm 2021 sắp tới, sự nghiệp của tuổi Thân không có nhiều điểm sáng. Dựa vào sự thông minh, nhanh trí và một phần khôn vặt, con giáp này vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, dù kết quả có lý tưởng hay không, tuổi Thân cũng không nên duy trì tình trạng này mãi. Thân cần phải dựa vào khả năng thật sự của mình mới có thể xây dựng được sự nghiệp vững chắc, lâu bền. Đừng qúa tin tưởng vào người khác vì xung quanh bạn có rất nhiều tiểu nhân vây quanh. Trong tháng này, người làm ăn kinh doanh cũng nên tránh đưa ra những quyết định đầu tư lớn, mạo hiểm.

Theo tử vi tháng 11/2021, chuyện tình cảm cùa người tuổi Thân cũng không mấy tươi sáng. Con giáp này phải đối diện với nguy cơ mối quan hệ tình cảm bị đổ vỡ do kẻ thứ ba xuất hiện. Vì thế, Thân cần phải quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Bản thân cũng cần giữ khoảng cách với người khác giới, tránh để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, gây hiểu lầm và tổn thương không thể bù đắp được cho người thương của mình.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)