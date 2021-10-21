3 con giáp đen hết phần thiên hạ, cần cẩn thận bị TIỂU NHÂN HÃM HẠI trong tháng 11 sắp tới

Không gian sống 21/10/2021 12:52

Trong tháng 11 năm 2021 sắp tới, 3 con giáp dù có nhiều cơ hội đến cũng chỉ nên quan sát, tránh hành động vì có người âm mưu phá hoại.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có tính cách dịu dàng, nhẹ nhàng và rất thanh lịch. Họ chu đáo và luôn biết quan tâm đến người khác, bất kể là ai và trong mối quan hệ nào. Vì sự thật thà và chân tình của mình mà bên cạnh tuổi Mùi có nhiều quý nhân, luôn sẵn sàng bảo bọc và che chở cho họ.

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng như vậy, tử vi 12 con giáp dự báo, tháng 11 tới, một mặt, kẻ xấu dùng lời ngon ngọt để bòn rút tài chính của tuổi Mùi, mặt khác lại đi sau lưng, bất chấp thủ đoạn mà chiếm đoạt tài sản và chức vị của con giáp này. Để tránh thu hút tiểu nhân, trước hết con giáp cần khiêm nhường, bớt phô trương, cũng không nên quá tin người. Cần cân nhắc giữa các mối quan hệ, chỉ giữ xung quanh những người thực sự thân thiết, tin tưởng.

Tuổi Ngọ

Tháng 11 tới, Tuổi Ngọ có sao hung tinh, liên quan tới thị phi, có người âm mưu phá hoại. Vì vậy dù tháng này có nhiều cơ hội đến, con giáp cũng chỉ nên quan sát, tránh hành động.

Bởi vì đằng sau những miếng mồi ngon rất có thể là cạm bẫy. Càng tưởng thắng lợi lớn, tuổi Ngọ càng dễ rơi xuống hố sâu. Con giáp cũng tránh nói nhiều, nói dai thành nói dại. Kẻ xấu từ đó có thể vịn vào để hại chính bạn. Bạn làm việc gì cũng cần cẩn thận và bình tĩnh, tránh rơi vào bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn, khiến công lao trước đó dổ sông đổ bể.

3 con giáp đen hết phần thiên hạ, cần cẩn thận bị TIỂU NHÂN HÃM HẠI trong tháng 11 sắp tới - Ảnh 1
Tuổi Ngọ cần cẩn thận và bình tĩnh, tránh rơi vào bẫy mà kẻ xấu đã giăng sẵn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tháng 11 năm 2021 sắp tới, sự nghiệp của tuổi Thân không có nhiều điểm sáng. Dựa vào sự thông minh, nhanh trí và một phần khôn vặt, con giáp này vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, dù kết quả có lý tưởng hay không, tuổi Thân cũng không nên duy trì tình trạng này mãi. Thân cần phải dựa vào khả năng thật sự của mình mới có thể xây dựng được sự nghiệp vững chắc, lâu bền. Đừng qúa tin tưởng vào người khác vì xung quanh bạn có rất nhiều tiểu nhân vây quanh. Trong tháng này, người làm ăn kinh doanh cũng nên tránh đưa ra những quyết định đầu tư lớn, mạo hiểm.

Theo tử vi tháng 11/2021, chuyện tình cảm cùa người tuổi Thân cũng không mấy tươi sáng. Con giáp này phải đối diện với nguy cơ mối quan hệ tình cảm bị đổ vỡ do kẻ thứ ba xuất hiện. Vì thế, Thân cần phải quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Bản thân cũng cần giữ khoảng cách với người khác giới, tránh để xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, gây hiểu lầm và tổn thương không thể bù đắp được cho người thương của mình.

(*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm)

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   tiểu nhân 3 con giáp bị tiểu nhân hãm hại tháng 11 năm 2021

TIN MỚI NHẤT

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 2 giờ 48 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 17 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 3 giờ 39 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 4 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản