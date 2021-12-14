Muốn có một cơ thể khỏe mạnh hãy loại bỏ ngay 4 sai lầm này

Axit hoặc lượng đường có trong cà phê, nước soda và nước ép hoa quả có thể ăn mòn lớp vỏ bên ngoài của răng. Tuy nhiên chúng ta không nên cố gắng loại bỏ chúng ngay sau khi ăn hay uống các loại đồ uống có tính axit trên. Bởi, việc làm đó có thể sẽ vô tình loại bỏ lớp men răng yếu đó.

Vì vậy, cách làm đúng là súc miệng sạch bằng nước sau khi ăn hoặc uống các thực phẩm nói trên và đợi từ 30 phút - 1 tiếng rồi mới đánh răng 1 giờ trước khi đánh răng.

Dầu gội đầu sẽ loại bỏ lượng dầu tự nhiên trên da đầu của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng quá nhiều dầu gội đầu sẽ khiến cho da đầu dễ bị xỉn và bị khô hơn.

Vì vậy nếu bạn có mái tóc thẳng mượt, bạn có thể gội đầu hàng ngày nếu dầu và bụi bẩn tích tụ. Còn với mái tóc bình thường, bạn có thể gội đầu cách 2 đến 3 ngày.

Ngoáy tai hàng ngày

Ai cũng thích cảm giác khoan khoái khi ngoáy tai hàng ngày, nhưng thực sự việc làm đơn giản này chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng, bởi nếu không cẩn thận, tăm bông sẽ đẩy ráy tai vào sâu hơn bên trong và nếu ngoáy tai quá mạnh còn có thể làm hỏng màng nhĩ.

Trên thực tế, chúng ta không cần phải ngoáy tai quá thường xuyên, bởi cơ thể có thể tự đào thải ráy tai ra ngoài. Bạn chỉ nên dùng ngoáy tai khi cảm thấy tai bị căng đầy, nghe thấy tiếng ù hoặc khó nghe.

Không thay dao cạo râu thường xuyên

Nếu bạn đang sử dụng một chiếc dao cạo đã bị xỉn để cạo râu, hay cạo lông chân, lông mặt…có thể gây ra những vết cắt nhỏ trên da của bạn có thể dẫn đến những ảnh hưởng không tốt cho da như: phát ban, kích ứng và nhiễm trùng.

Hãy thay dao cạo râu thường xuyên

Vì thế, theo các chuyên gia, sau khoảng năm đến bảy lần cạo, chúng ta nên thay mới lưỡi dao cạo, để vừa có được sự sắc bén lại không dễ bị nhiễm trùng hay ảnh hưởng khi có vết thương do quá trình cạo gây ra.