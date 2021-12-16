Không xa lạ, nhưng các bà nội trợ có biết 3 món ăn này cực kỳ tốt cho sức khỏe ngày Tết?

Hành tím ngâm chua là một món ăn đơn giản không bao giờ thiếu trên bàn ăn ngày Tết, nó cũng là món ăn đứng đầu danh sách các món ăn tốt cho sức khỏe . Hành tím ngâm chua có tính nóng với một chút cay và chua sẽ giúp làm dịu hệ tiêu hóa cũng như giảm chứng khó tiêu khi bạn ăn quá nhiều các món chiên, xào.

Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều hành tím ngâm vì nó sẽ khiến cơ thể bạn thăng bằng về phía nóng và khiến bạn cảm thấy ngứa ngáy. Hơn nữa, bạn nên đảm bảo chế biến các món ăn với hành tím ngâm phù hợp để bảo vệ sức khỏe cho gia đình.

Không thể thưởng thức ngày Tết mà không có bánh chưng - món ăn truyền thống của người Việt từ xa xưa. Bánh Chưng không chỉ là biểu tượng của ẩm thực Việt Nam mà nó còn là vị thuốc tự nhiên rất tốt cho sức khỏe bởi sự kết hợp của:

- Thịt: Giúp cung cấp chất đạm.

- Hạt tiêu: Cải thiện hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa.

- Đậu xanh: Giải độc và cung cấp các vitamin A, B1, B2 cho cơ thể.

- Lá dong: Giải độc cơ thể, giảm say.

Tuy nhiên trong bữa ăn (chẳng hạn như bữa sáng), bạn chỉ nên dùng 200gr (tương đương với khoảng 1/8 cái bánh) và không cần thiết phải tiêu thụ thêm các nguồn tinh bột khác như cơm, bánh mì,…

Ăn bánh chưng vừa đủ sẽ giữ gìn sức khỏe bạn những ngày Tết

Thay đổi thực đơn thường ngày với món tôm xào me

Tôm xào me có vị thơm, ít ngấy và béo sẽ là món ăn hoàn hảo cho gia đình bạn. Hơn nữa, tôm càng giúp bổ sung nhiều protein và vitamin B12 - một loại vitamin đóng vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất.

Ngoài ra, me còn mang lại rất nhiều lợi ích như ngăn ngừa táo bón, giải độc cho máu, cung cấp vitamin A rất tốt cho đôi mắt của bạn.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không nên ăn quá nhiều tôm để tránh bị rối loạn tiêu hóa.

Tôm xào me là món ăn lạ miệng và bổ sung nhiều protein, vitamin B12, vitamin A cho cơ thể

Ăn nhiều rau, trái cây và các loại hạt giúp cân bằng sức khỏe

Ngoài 3 món ăn trên, bạn cũng nên bổ sung nhiều rau củ quả vào thực đơn ngày Tết và đừng quên kiểm soát đồ ngọt, bia rượu để cơ thể luôn khỏe mạnh.

Ăn nhiều loại rau củ rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong các dịp lễ, Tết. Bạn có thể luộc hoặc hấp rau củ. Bạn cũng nên thay thế những món quen thuộc bằng măng, súp lơ xanh, bắp cải, cà tím,… chứa nhiều chất xơ và giúp giảm tác động tiêu cực của chất béo từ các loại thịt. Một loại không thể thiếu nữa là nấm, chứa rất ít calo nhưng nhiều vitamin B. Bạn có thể ăn thoải mái loại thực phẩm này mà không lo tăng cân.

Về trái cây, bạn nên chọn những loại ít đường như táo, đu đủ, cam,… để vừa bổ sung vitamin vừa giúp cơ thể sảng khoái sau những bữa tiệc.

Các loại hạt được liệt kê trong danh sách thực phẩm giàu dinh dưỡng và để tăng cảm giác ngon miệng, bạn có thể dùng các loại hạt với một tách trà nóng. Bạn nên ăn 30-50gr mỗi ngày để kiểm soát cân nặng hiệu quả. Một số loại hạt tốt cho sức khỏe bạn nên dùng trong ngày Tết:

- Hạt dưa hấu chứa protid - một chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ thần kinh và sự phát triển của máu, xương và cơ. Ăn một vài hạt dưa hấu hàng ngày có thể giúp tăng cường trí nhớ và ngăn ngừa bệnh tim mạch vành.

- Hạt bí ngô chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho hệ miễn dịch và giúp bạn ngủ ngon.

- Hạt hướng dương có thể làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sự phát triển của các tế bào thần kinh, trong khi hạt điều ngăn ngừa bạn khỏi các bệnh tim mạch vành, tốt cho lượng đường trong máu và giảm nguy cơ đột quỵ.

- Hạt điều rang muối giúp thay thế mỡ động vật bằng chất béo không bão hòa đơn, đồng thời giúp kiểm soát cân nặng và giảm tích tụ mỡ và cholesterol. Trong hạt điều còn chứa chất chống oxy hóa, vitamin E có thể ngăn ngừa lão hóa và làm đẹp da, tóc rất có lợi cho phụ nữ.