Hãy ăn nhiều 7 thực phẩm dưới đây nếu bạn muốn giảm cân nhanh và an toàn

Theo Lao Động, thịt gà là một trong những thực phẩm tốt nhất để giảm cân , thịt gà chứa ít calo và giàu protein, có tác dụng hiệu quả trong việc giảm mỡ bụng, mỡ cơ thể và tăng cường khối lượng cơ nạc. Với nhiều cách chế biến khác nhau, thịt gà (phần thịt trắng) sẽ là một món ăn tuyệt vời cho những người đang giảm cân.

Là thực phẩm đứng đầu trong danh sách thực phẩm giảm cân, cá hồi có nhiều axit béo omega-3 hơn bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Các nghiên cứu cho thấy omega-3 giúp đốt cháy chất béo hiệu quả. Bên cạnh đó, cá hồi và tất cả các loại cá béo khác (như cá ngừ, cá thu...) cũng rất giàu protein nạc giúp hình thành cơ bắp. Việc có nhiều bắp cơ sẽ càng đốt cháy nhiều calo hơn.

Hình: Internet

Trứng gà

Ăn trứng vào bữa sáng rất tốt cho cơ thể bởi trong trứng rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin D và choline, giúp tăng cường trao đổi chất. Đồng thời, lượng protein dồi dào từ trứng sẽ giúp cơ thể cảm thấy no nhanh hơn, hạn chế cơn đói, tránh tăng cân.

Mù tạt

Mù tạt là một loại gia vị tốt cho sức khỏe bởi gia vị này không có đường và có nhiều chất chống oxy hóa hiệu quả. Nghệ cũng là thành phần chính trong mù tạt, giúp làm chậm quá trình lão hóa, cung cấp năng lượng cho cơ thể. Mặt khác, ăn mù tạt có độ cay cũng giúp cho quá trình trao đổi chất được tăng cường sau 30 phút từ bữa ăn.

Bưởi

Theo nghiên cứu, những người ăn trái cây họ cam quýt, trong 6 tuần sẽ giảm được khoảng 2,54 cm vòng eo. Một nghiên cứu của Nhật Bản đã chứng minh rằng ngay cả mùi bưởi cũng kích hoạt các tế bào mỡ nâu đốt cháy calo, đồng thời làm giảm cảm giác thèm ăn.

Hình: Internet

Lê

Lê rất giàu chất xơ, giúp cơ thể con người cảm thấy no lâu hơn. Chúng cũng có lượng đường fructose và glucose cao, giúp tăng cường năng lượng tự nhiên. Đặc biệt, lê làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate trong máu, giúp giảm cảm giác thèm ăn.

Quế

Ngoài mùi hương dễ chịu, nó còn giúp kích hoạt quá trình sinh nhiệt và giúp đốt cháy calo hiệu quả, từ đó làm giảm sự tích tụ mỡ bụng. Đặc biệt, quế có vị ngọt, nên khi sử dụng vào các món ăn, đồ uống sẽ không cần thêm đường.