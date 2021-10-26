Hạn chế ăn 5 loại thực phẩm này nếu không muốn tóc bạc sớm

Nghe có vẻ rất vô lý phải không? Bởi từ xưa đến nay cam nổi tiếng là thực phẩm vàng tốt cho sức khỏe với hàm lượng vitamin C dồi dào, lượng nước cao và lượng đường lành mạnh.

Tuy nhiên các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng có 1 thành phần trong trái cam gây cản trở cho cơ thể hấp thụ các khoáng chất ngăn ngừa tóc bạc .

Chất này được gọi là axit ascorbic, có khả năng ngăn chặn sự hấp thụ đồng. Và thật không may, nếu hàm lượng đồng thấp sẽ khiến tóc bạn bạc sớm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn cần phải ngừng ăn cam. Thay vào đó, bạn chỉ cần cân bằng chúng với các loại thực phẩm khác có đủ hàm lượng đồng như dầu cá hoặc thịt đỏ.

2. Trứng sống

Một loại thực phẩm khác cũng được coi là nguyên nhân khiến tóc nhanh bạc đó chính là trứng sống. Theo Science Direct, trứng sống gây ra sự thiếu hụt biotin trong cơ thể, vì chúng ngăn cản hệ thống GI hấp thụ biotin.

Thành phần khó ưa trong trứng chính là chất avidin, một loại protein được tìm thấy trong lòng trắng trứng, chúng liên kết với biotin và giữ cho nó không bị hấp thụ. Avidin được tìm thấy trong tất cả lòng trắng của các loại trứng, cho dù là trứng gà, chim cút hay các loại khác và thường xuất hiện nhiều nhất trong trứng sống.

3. Rượu

Ai cũng biết rằng cần tránh xa rượu vì loại nước uống này gây ảnh hưởng xấu đến sự hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể. Tuy nhiên ít ai biết rằng, rượu làm giảm khả năng hấp thụ các vitamin B cần thiết để duy trì sức khỏe tốt, đặc biệt cho da và tóc, cụ thể là chất B-12.

Và thật không may, việc thiếu hụt B-12 là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra tình trạng tóc bạc sớm. Nhưng nếu được bổ sung đủ lượng B-12, tóc của bạn có thể ngừng bạc, hoặc trở lại màu cũ. Vì vậy, tốt nhất bạn nên ngừng uống rượu và bổ sung lượng B-12 đã mất bằng việc cung cấp cho cơ thể lượng vitamin tổng hợp, hoặc bổ sung các sản phẩm từ sữa hoặc ngũ cốc lành mạnh.

4. Quả hạch

Một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2016 về hiện tượng tóc bạc sớm ở những người dưới 25 tuổi ghi nhận rằng nếu cơ thể có mức độ ferritin thấp, hiện tượng tóc bạc sẽ xảy ra nhanh hơn. Và thực tế, ferritin có thể bị ngăn chặn hấp thụ bởi axit phytic - 1 - loại chất được tìm thấy trong ngũ cốc nguyên hạt, đậu, hoặc quả hạch.

Giống như các thực phẩm lành mạnh khác, việc ăn các loại hạt đều với số lượng vừa phải rất tốt cho cơ thể. Nhưng nếu bạn nhận thấy tóc bạn nhanh bạc hơn, hãy thử thay đổi chế độ ăn uống. Cụ thể, hãy thử ăn các loại hạt vào những thời điểm khác với thời điểm bạn ăn thực phẩm chứa nhiều sắt như thịt hoặc sô cô la.

5. Nicotine

Giống như rượu, hút thuốc có thể gây hại cho rất nhiều bộ phận trong cơ thể bạn, ví dụ như tóc, răng, xương và móng tay.

Theo Tạp chí Da liễu Ấn Độ, có một hiện tượng khá thú vị được gọi là “tóc của người hút thuốc”. Tóc của người hút thuốc sẽ bị bạc nhanh chóng bởi bất kỳ cách nào trong số các cách khác nhau mà nicotine tác động đến cơ thể, chẳng hạn như thiếu sắt, suy giảm sản xuất estrogen và thậm chí là bệnh rối loạn chức năng tuyến giáp tiềm ẩn.

Như vậy, có những thứ bạn đang ăn có thể góp phần làm cho tóc bạc sớm, nhưng nhiều khả năng là bạn đang dung nạp những thứ đó không đúng lúc và đúng liều lượng.

Vì vậy, bạn nên quan sát kỹ những thay đổi của cơ thể và bắt đầu thay đổi chế độ ăn uống nếu bạn nhận thấy một số thực phẩm đang ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.