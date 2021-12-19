6 sai lầm khi ăn trái cây khiến sức khỏe bị ảnh hưởng

Theo Lao động, đa số chúng ta thường mắc phải sai lầm này vì nghĩ rằng ăn trái cây sau bữa ăn giúp làm sạch răng miệng và tăng cường hấp thu dinh dưỡng . Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Bởi khi ăn no dạ dày cần một khoảng thời gian tối thiểu để tiêu hoá thức ăn. Nếu lúc này bạn ăn trái cây ngay thì sẽ khiến cho cơ thể không hấp thụ được hết dưỡng chất và thậm chí còn gây ra tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Cách giảm cân bằng trái cây không còn xa lạ đối với nhiều người đang ăn theo chế độ ăn kiêng. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ ăn trái cây để giảm cân mà không bổ sung các thực phẩm khác thì là một sai lầm lớn gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Thay vì loại bỏ các thực phẩm khác để ưu tiên ăn trái cây trong thực đơn giảm cân, bạn hãy kết hợp chúng cùng với việc ăn trái cây hoặc chia nhỏ bữa ăn và xen kẽ bữa phụ bằng trái cây sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, ngay cả khi bạn đang ăn kiêng.

Ăn trái cây khi đói

Ăn trái cây khi đói sẽ khiến bạn có cảm giác cồn cào ruột gan. Bởi vì, trong trái cây có chứa một lượng axit lớn gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hoá.

Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không được ăn trái cây vào lúc đói. Thay vào đó, bạn hãy ăn nhẹ bằng các thực phẩm lành mạnh như salad rau củ.

Ăn trái cây quá nhiều

Trong thực tế có một số loại trái cây chứa chỉ số glycemic khá cao, khiến cho mức calo và lượng đường huyết trong cơ thể tăng vượt mức khi bạn ăn quá nhiều.

Ngoài ra, việc ăn trái cây quá nhiều còn khiến dạ dày bị giãn to ra và khiến bạn muốn ăn nhiều hơn sau đó.

Ăn trái cây bỏ vỏ

Hầu hết chúng ta đều có thói quen gọt bỏ vỏ trước khi ăn. Nhưng có một số loại vỏ trái cây chứa rất nhiều vitamin và chất chống ôxy hoá mà bạn ít ai biết được. Vì thế, để tránh lãng phí các loại vitamin tự nhiên, bạn nên ưu tiên ăn cả vỏ đối với những loại trái cây ăn được vỏ bằng cách rửa kĩ vỏ với nước sạch trước khi ăn.

Chỉ uống nước ép trái cây

Nước ép trái cây rất tốt cho sức khoẻ và làn da, tuy nhiên, nếu thay thế hoàn toàn trái cây thành nước ép tức bạn đang lãng phí nguồn chất xơ dồi dào từ trái cây.

Không những thế, nước ép trái cây còn làm chậm quá trình giải phóng ra glucose trong cơ thể. Vì thế bạn nên ưu tiên ăn trái cây và hạn chế dùng nước ép hoặc sinh tố.